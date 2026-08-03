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Von der Fashion Week auf den Schadowplatz: Essie macht den Glass-Nails-Trend dank Pop-Up öffentlich erlebbar

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Düsseldorf (ots)

Nach dem erfolgreichen Auftakt auf dem Runway der Designerin Marina Hoermanseder hat essie den internationalen Beauty-Trend "Glass Nails" erstmals im Rahmen eines öffentlich zugänglichen Pop-up-Konzepts in die Düsseldorfer Innenstadt gebracht. Am 31. Juli und 1. August verwandelte die Nagellackmarke den Schadowplatz in eine temporäre Erlebnisfläche rund um die neue Glass Nails Kollektion und schuf damit eine direkte Verbindung zwischen Fashion, Beauty und stationärem Markenerlebnis.

Mit dem zweitägigen Pop-up setzte essie auf einen Ansatz, der die zunehmende Bedeutung von Experience Marketing im Beauty-Segment unterstreicht. Besucherinnen und Besucher konnten den von der K-Beauty-Bewegung inspirierten Trend nicht nur kennenlernen, sondern vor Ort selbst erleben und testen. Zu den Gästen zählten unter anderem die reichweitenstarken Content Creatorinnen lorrainemariae, patriciawirschke und nonakanal, welche das Pop-up für ihre Communities erlebbar machten und die Aktivierung über ihre Social-Media-Kanäle in den digitalen Raum verlängerten.

Im Mittelpunkt des Pop-ups stand die essie Glass Nails Kollektion. Mit sechs farbenfrohen Nuancen vereint die neue Kollektion intensive Farbe mit einem transparenten Glas-Glow und greift damit einen der aktuell spannendsten Beauty-Trends auf. Inspiriert vom internationalen K-Beauty-Hype macht essie den angesagten Glass-Nails-Look für Konsument:innen erlebbar und bringt einen bislang vor allem aus Social Media und professionellen Salons bekannten Trend direkt in den Alltag.

GLASS NAILS ZUM ENTDECKEN, TESTEN UND GEWINNEN

K-Beauty-Inspiration trifft auf persönliche Beauty-Beratung: Die Aktivierung markierte verschiedene, interaktive Angebote. So konnten Besucherinnen und Besucher kostenlose essie Maniküren in Anspruch nehmen und die neuen Glass Nails Farben direkt vor Ort ausprobieren. Sowohl klassische Seated Manicures als auch mobile On-the-Go-Anwendungen ermöglichten einen unmittelbaren Produkttest.

Ein besonderes Highlight war die professionelle koreanische Farbanalyse am Eröffnungstag: Im Rahmen individueller Beratungen erhielten Gäste Empfehlungen zu den für sie passenden Farbtönen und konnten diese unmittelbar mit den Nuancen der Glass Nails Kollektion verbinden.

Für zusätzliche Besucherinteraktion sorgte ein essie-Drehautomat mit verschiedenen Gewinnen, darunter Glass Nails Nagellacke in Originalgröße sowie weitere Produktüberraschungen.

DÜSSELDORF ALS BÜHNE FÜR INTERNATIONALE BEAUTY-TRENDS

Mit dem Standort am Schadowplatz wählte essie bewusst einen der frequenzstärksten innerstädtischen Plätze Düsseldorfs. Die Aktivierung zeigt, wie internationale Beauty-Trends heute über klassische Werbung hinaus erlebbar gemacht werden und stärkt zugleich die Rolle der Stadt als relevanter Standort für Fashion-, Beauty- und Lifestyle-Innovationen.

Bereits zuvor hatte essie den Trend im Rahmen der Zusammenarbeit mit Designerin Marina Hoermanseder auf den Laufsteg gebracht. Mit der Öffnung des Konzepts für Konsumentinnen und Konsumenten erfolgte nun der nächste Schritt: die Übersetzung eines globalen Social-Media- und Salon-Trends in ein öffentliches Markenerlebnis im urbanen Raum.

ÜBER DIE ESSIE GLASS NAILS KOLLEKTION

Die essie Glass Nails Kollektion umfasst sechs transparente Farbtöne mit glasähnlichem Finish. Inspiriert von internationalen Salon-Trends und dem weltweiten K-Beauty-Phänomen rund um transparente, strahlende Looks, ermöglicht die Kollektion den charakteristischen Glass-Nail-Effekt für die Anwendung zu Hause. Die Produkte sind seit Mitte Juni 2026 in den Farbtönen Crystal Ball, Cin Cin, Highballer, Full Blown, Half Full und Blue Light im Handel erhältlich.

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