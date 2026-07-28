Otto Bihler Maschinenfabrik GmbH & Co. KG

Bihler erhält Supplier Award von der HARTING Technologiegruppe

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Halblech (ots)

Die Otto Bihler Maschinenfabrik, führender Systemlieferant in der Stanzbiege-, Schweiß- und Montagetechnik mit Sitz in Halblech (Allgäu), hat am 28. April 2026 von der HARTING Technologiegruppe (Espelkamp) den Supplier Award erhalten. Der Geschäftsführende Gesellschafter Mathias Bihler und Key Account Manager Kay Wesendrup nahmen die Auszeichnung persönlich entgegen.

Bihler: Innovations- und Lösungspartner

Bei der Auswahl von Lieferanten entscheiden neben der Produktqualität- und Leistungsfähigkeit auch das Mindset für Lösungsorientierung mit über den Erfolg einer Partnerschaft. Vor diesem Hintergrund hatte HARTING, ein weltweit führender Anbieter industrieller Verbindungstechnik, seine Mitarbeitenden dazu befragt, welche Lieferanten am besten performen. An Bihler schätzten die Befragten die gute Kommunikation, die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit und die Innovationskraft des Allgäuer Unternehmens. Was Bihler zudem auszeichne, sei der permanente Blick über den Tellerrand hinaus, um immer die beste Lösung für den Kunden zu finden.

"Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung der HARTING Technologiegruppe, mit der wir seit Jahrzehnten gut und vertrauensvoll zusammenarbeiten", kommentiert Mathias Bihler, Geschäftsführender Gesellschafter bei Bihler. "Wir investieren kontinuierlich in modernste Technologien und in die Ausbildung unserer Mitarbeitenden, vor allem aber in langfristig angelegte Partnerschaften auf Augenhöhe. Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung, die unseren technologisch eingeschlagenen Weg bestätigt."

"An HARTINGs Erfolg haben Lieferanten wie Bihler einen großen Anteil", bestätigt Thomas Bake, Vice President Global Procurement bei der HARTING Technologiegruppe. "Die Otto Bihler Maschinenfabrik hat uns seit jeher durch ihre Lösungskompetenz und partnerschaftliche Kooperation überzeugt. Zudem haben die Innovationen von Bihler gerade im Bereich der Inline-Fertigung auch unser Unternehmen immer wieder weitergebracht. Wir freuen uns auf weitere Jahre guter Zusammenarbeit."

ÜBER BIHLER

Die Otto Bihler Maschinenfabrik mit Sitz in Halblech und rund 750 Mitarbeitenden ist seit mehr als 70 Jahren führender Systemlieferant in der Stanzbiege-, Schweiß- und Montagetechnik. Was 1953 mit der Gründung durch Otto Bihler begann, ist heute ein international agierendes Unternehmen, das mit seinen Hochleistungsmaschinen, Werkzeug-und Automationslösungen die industrielle Fertigungstechnik weltweit prägt und den Innovationsstandort Deutschland stärkt. Seit der Gründung hat das Unternehmen mehr als 14.500 kundenspezifische Fertigungslösungen erfolgreich realisiert und ist zudem Premium-Anbieter von 3D-Technologie-Software für die Konstruktion von Stanz- und Biegewerkzeugen. http://www.bihler.de

Über HARTING

Die HARTING Technologiegruppe ist ein weltweit führender Anbieter industrieller Verbindungstechnik. Verteilt über den gesamten Globus engagieren sich zirka 6.500 Mitarbeitende in 42 Vertriebs-, 14 Produktions- und sieben Entwicklungsstandorten. HARTING Connectivity-Lösungen kommen zur Übertragung von Daten, Signalen und Energie in zahlreichen Industriebranchen zum Einsatz. Unter anderem im Transportwesen und Maschinenbau, in der Elektromobilität und der Automatisierung sowie bei der Gewinnung, Speicherung und Verteilung von erneuerbaren Energien. Das Familienunternehmen erwirtschaftete in 2024/25 einen Umsatz von 1,1 Milliarden Euro.

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