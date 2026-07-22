Deli Reform

Longevity im Alltag

Deli Reform und Annelina Waller zeigen, wie kleine Routinen langfristig guttun

Hilter (ots)

Kleine Routinen, große Wirkung: Gemeinsam mit Longevity-Expertin Annelina Waller inspiriert Deli Reform zu mehr Balance im Alltag - mit 10 Daily Longevity Habits rund um bewusste Ernährung, Bewegung, guten Schlaf und kleine Selfcare-Momente. Die neue Deli Reform Omega-3 Daily Margarine fügt sich dabei als unkomplizierter Begleiter für eine bewusste Omega-3-Versorgung in den Alltag ein.

Longevity ist längst mehr als ein Trend: Es geht um Energie, Wohlbefinden und Gewohnheiten, die langfristig guttun. Statt radikaler Veränderungen stehen kleine Entscheidungen im Mittelpunkt, die sich einfach in den Alltag integrieren lassen - vom ersten Tageslicht am Morgen bis zum bewussten Abschalten am Abend.

"Longevity beginnt nicht mit großen Vorsätzen, sondern mit kleinen Entscheidungen, die wir jeden Tag treffen", sagt Annelina Waller. "Ein Spaziergang am Morgen, ein buntes Frühstück, ein bewusster Moment mit Freundinnen oder eine nährstoffreiche Mahlzeit können viel bewirken, wenn sie zur Gewohnheit werden."

Die 10 Daily Longevity Habits von Annelina Waller auf einen Blick

Morgenlicht statt Handy-Smog: Den Tag mit natürlichem Licht, frischer Luft und Bewegung beginnen Bunte Pflanzenvielfalt: Möglichst farbenfroh und abwechslungsreich essen. Omega-3 bewusst integrieren: Pflanzliche Omega-3-Quellen wie Leinsamen, Walnüsse oder Deli Reform Omega-3 Daily in die tägliche Ernährung einbauen. Darmfreundlich essen: Fermentierte Lebensmittel und Ballaststoffe regelmäßig genießen. Bitterstoffe nutzen: Rucola, Chicorée, Artischocken oder Grünkohl öfter auf den Teller bringen. Bewegung priorisieren: Krafttraining, Spaziergänge und kleine Bewegungseinheiten in den Alltag integrieren. Schlafhygiene pflegen: Abends zur Ruhe kommen und regelmäßige Schlafenszeiten etablieren. Verbundenheit leben: Beziehungen, Dankbarkeit und Freude bewusst kultivieren. Kräuter und Sprossen ergänzen: Mahlzeiten mit frischen Kräutern, Sprossen oder Wildkräutern aufwerten. Ausreichend trinken: Wasser, ungesüßte Tees und wasserreiche Lebensmittel als tägliche Basis nutzen.

Bunte Vielfalt, gute Fette und eine bewusste Omega-3-Routine

Ein wichtiger Baustein ist eine abwechslungsreiche, pflanzenbetonte Ernährung - mit buntem Gemüse, Obst, Kräutern, Hülsenfrüchten, Ballaststoffen und hochwertigen Fetten. Auch Omega-3-Fettsäuren spielen dabei eine wichtige Rolle: Da der Körper sie nicht selbst herstellen kann, müssen sie regelmäßig über die Nahrung aufgenommen werden - zum Beispiel über pflanzliche Quellen wie Leinsamen, Chiasamen, Walnüsse, Rapsöl oder Leinöl.

Passend dazu bringt Deli Reform die neue Omega-3 Daily Halbfettmargarine in den Handel. Sie basiert auf einem hochwertigen Ölmix aus Sonnenblumen-, Raps- und Leinöl, ist natürlich mild im Geschmack und vielseitig einsetzbar - ob auf dem Brot, beim Kochen oder Backen. So macht sie es leicht, eine pflanzliche Omega-3-Quelle ganz selbstverständlich in eine bewusste Ernährung einzubinden und bei der Omega-3-Versorgung zu unterstützen.

"Longevity lebt von Gewohnheiten, die sich gut anfühlen und einfach in den Alltag passen. Genau dafür steht Deli Reform: für pflanzliche Ernährung, die unkompliziert ist, schmeckt und bewusstes Leben leichter macht. Mit der neuen Omega-3 Daily schaffen wir eine einfache Möglichkeit, wertvolle Omega-3-Fettsäuren in die tägliche Ernährung zu integrieren", sagt Birgit Janke, Senior Brand Managerin bei Deli Reform.

Deli Reform Omega-3 Daily kommt ohne Palmöl, ohne Salzzusatz, ohne Konservierungsstoffe und ohne Citronensäure aus. Die Halbfettmargarine ist in der praktischen 225-g-Packung erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 1,49 Euro.

Hinweis an die Redaktionen: Die ausführlichen 10 Daily Longevity Habits inklusive Hintergrundinfos, Bildmaterial und praktischen Alltagstipps finden Redaktionen im verlinkten Presse-Kit.

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Über Deli Reform und die Walter Rau Lebensmittelwerke GmbH

Seit 120 Jahren genießen hochwertige Lebensmittel aus dem Hause Walter Rau das Vertrauen der Verbraucher. Das Unternehmen aus dem Teutoburger Wald gehört bereits seit 2008 zur Bunge-Gruppe. Deli Reform ist die bekannteste Marke der Walter Rau Lebensmittelwerke und steht seit über 65 Jahren für eine pflanzliche, bewusste Ernährung - die schmeckt. Seit 1959 ist Deli Reform Vorreiter für pflanzenbasierte Lebensmittel und stellt ein breites Sortiment an pflanzliche Margarinen und Streichfetten her. Dabei steht Deli Reform für ernährungsphysiologisch wertvolle Produkte, hohe Qualität und eine bewusste pflanzenbasierte Ernährung. Weitere Informationen unter www.deli-reform.de.

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