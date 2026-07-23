TOSYALI Holding

TOSYALI obtient de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) un financement de plus de 187 millions d’euros pour la première phase de ses investissements dans des centrales solaires d’une puissance totale de 1,2 GW

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Istanbul (ots)

TOSYALI poursuit sa transition énergétique et obtient un financement international à long terme pour mettre en œuvre sa stratégie de décarbonisation et ses investissements en faveur du développement durable. Les projets solaires d’Osmaniye et de Niğde constituent la première phase des investissements prévus dans des centrales solaires, d’une puissance totale de 1,2 GW. Pour la mise en œuvre de ces projets, TOSYALI a conclu avec BBVA un accord de crédit à l’acheteur dans le cadre d’un financement à l’exportation d’un montant total de plus de 187 millions d’euros. Le financement est garanti par l’agence espagnole de crédit à l’exportation Cesce.

Avec une capacité de production annuelle d’acier brut de 15 millions de tonnes, TOSYALI figure parmi les principaux producteurs mondiaux d’acier vert. L’entreprise continue de renforcer ses investissements dans le développement durable et la transition énergétique, en s’appuyant de plus en plus sur des sources de financement internationales.

Pour les projets d’Osmaniye et de Niğde, qui font partie de la première phase des investissements solaires prévus d’une puissance totale de 1,2 GW, TOSYALI a signé avec BBVA un accord de crédit à l’exportation d’un montant de plus de 187 millions d’euros, garanti par Cesce. Le financement, mis en place en concertation avec la division Financial Services de GE Vernova, servira à la réalisation des deux projets, dont la puissance installée totale s’élève à 261 MW.

Cette opération constitue le premier financement accordé par GE Vernova à un projet dans le domaine des énergies renouvelables en Turquie, garanti par une agence espagnole de crédit à l’exportation. L’entreprise renforce ainsi encore son bilan déjà positif : À ce jour, GE Vernova a mobilisé environ 850 millions de dollars américains pour financer des projets solaires en Turquie. Parallèlement, l’entreprise renforce sa présence sur le marché turc, où ses technologies sont déjà utilisées dans des installations solaires dont la puissance totale installée s’élève à environ 3,5 GW.

Inogen intervient en tant que maître d’œuvre EPC (ingénierie, approvisionnement et construction) dans les projets d’Osmaniye et de Niğde, tandis que GE Vernova Spain participe en tant que fournisseur de technologie.

Ce financement témoigne de la confiance que les institutions financières internationales accordent à la vision à long terme de TOSYALI en matière d’acier vert et à la transformation de son approvisionnement énergétique. Il témoigne également de la position solide de l’entreprise sur les marchés financiers internationaux et de sa capacité à obtenir des financements pour des investissements axés sur le développement durable.

Les investissements de TOSYALI dans des centrales solaires d’une puissance totale de 1,2 GW s’appuient sur l’installation photovoltaïque en toiture déjà existante, d’une puissance installée de 235 MW, qui compte parmi les plus grandes installations au monde dans son secteur. Grâce à ces nouveaux investissements, la puissance solaire totale de l’entreprise atteindra environ 1,4 GW. TOSYALI met ainsi progressivement en œuvre l’un des plus grands projets au monde dans le domaine des énergies renouvelables, axé sur la consommation propre.

Fuat TOSYALI, président de TOSYALI Holding, a déclaré à l’occasion de la signature de l’accord de financement :

« La transformation de l’approvisionnement énergétique est aujourd’hui devenue l’un des facteurs les plus importants pour la compétitivité de l’industrie. Chez TOSYALI, le développement durable est au cœur de nos activités. Dans une perspective à long terme, nous transformons l’ensemble de nos processus, de la production à l’approvisionnement en énergie.

Nos investissements dans le solaire, que nous mettons en œuvre dans le cadre de cette stratégie et qui atteindront à l’avenir une puissance totale d’environ 1,4 GW, ne visent pas seulement à couvrir nos propres besoins énergétiques à partir de sources renouvelables. Ils s’inscrivent également dans le cadre d’une transformation stratégique qui renforce notre indépendance énergétique et confirme notre ambition mondiale en matière de production d’acier vert.

Des partenariats internationaux solides et l’accès à des sources de financement durables sont essentiels pour la réalisation d’investissements de cette envergure. L’accord de crédit à l’acheteur conclu avec BBVA et garanti par Cesce, dans le cadre d’un financement à l’exportation de plus de 187 millions d’euros, témoigne de la confiance que les institutions financières internationales accordent à la vision et à la stratégie de croissance durable de TOSYALI.

En collaboration avec GE Vernova et Inogen, nous combinons des technologies de pointe, une expertise technique étendue et des solutions de financement performantes afin de mettre en œuvre l’un des plus grands projets mondiaux de centrales solaires destinées à la consommation propre. Grâce à nos investissements dans les énergies renouvelables, nous souhaitons à la fois atteindre nos objectifs en matière de production à faibles émissions et renforcer encore notre position de leader dans l’industrie sidérurgique verte à l’échelle mondiale. »

Le Prof. Ali Murat SOYDAN, président du Groupe Inogen, s’est exprimé en ces termes :

« La transition écologique de l’industrie figure parmi les enjeux majeurs, tant à l’échelle mondiale que dans notre pays. En collaboration avec nos partenaires, nous adoptons depuis de nombreuses années une approche intégrée à guichet unique dans le secteur énergétique turc. Nous sommes ravis de pouvoir aujourd’hui mettre à profit l’expérience ainsi acquise pour répondre aux besoins des entreprises industrielles qui se sont résolument engagées dans la transition écologique.

Une approche purement financière ne suffit pas dans ce contexte. Mettre au point la solution la mieux adaptée à chaque besoin, grâce à une planification aussi précise que possible et à un coût optimal, nécessite une grande expérience. Au sein du Groupe Inogen, grâce à nos plus de 15 ans d’expérience, à nos 2 000 collaborateurs répartis dans sept pays et à notre collaboration stratégique avec GE Vernova, nous disposons de l’expertise nécessaire pour garantir cette optimisation.

Je tiens à remercier tout particulièrement M. Fuat TOSYALI, qui a soutenu ce projet dès le premier jour et a mené à bien l’ensemble du processus d’investissement avec une grande détermination. »

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