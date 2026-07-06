Becker Consulting GmbH

Merian Becker von der Becker Consulting GmbH: Mehr Abschlüsse im Photovoltaik- und Wärmepumpenvertrieb

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Göttingen (ots)

Steigender Wettbewerb, teure Leads und immer weniger Verbindlichkeit auf Kundenseite setzen Unternehmen und Vertriebler im Photovoltaik- und Wärmepumpenmarkt massiv unter Druck. Um ihnen kontinuierliche Resultate, Verkäufe zu angemessenen Preisen und damit auch nennenswerte Margen zu sichern, vermittelt ihnen die Becker Consulting GmbH bewährte Verkaufsstrategien und optimiert jegliche Prozesse dahinter. Wie die Zusammenarbeit dabei konkret aussieht und welche Ergebnisse möglich sind, erfahren Sie hier.

Der Markt für Photovoltaik- und Wärmepumpenlösungen wächst seit Jahren dynamisch. Gleichzeitig hat sich aber auch der Wettbewerb deutlich verschärft – mit weitreichenden Folgen: Interessenten vergleichen Angebote intensiver, reagieren oftmals verzögert oder brechen den Kontakt im schlimmsten Fall ganz ab. Währenddessen gewinnen viele Vertriebe ihre Leads lediglich über Vergleichsportale, investieren viel Zeit und Geld in die falschen Interessenten und müssen folgerichtig sinkende Abschlussquoten hinnehmen. Ebenso geraten sie schnell in Preisvergleiche, während die eigene Beratungsleistung kaum differenziert wahrgenommen wird. Hinzu kommt, dass in zahlreichen Teams kein klar definierter Vertriebsprozess existiert. Angebote werden verschickt, Nachfassprozesse bleiben unstrukturiert und eigentlich vielversprechende Kontakte verlaufen im Sande. „Ohne klare Struktur entsteht genau dort Umsatzverlust, wo eigentlich Wachstum möglich wäre: beim Übergang vom Interesse zur Entscheidung“, erklärt Merian Becker, Geschäftsführer der Becker Consulting GmbH.

„Umso wichtiger ist es, seinen Ansatz grundlegend zu überdenken. Denn letztendlich liegt der wesentliche Hebel nicht darin, immer mehr Leads einzukaufen, sondern darin, vorhandene Anfragen systematisch und professionell zum Abschluss zu führen“, fügt er hinzu. Dabei kennt Merian Becker die Herausforderungen der Branche aus eigener Erfahrung: Sein Weg führte ihn vom Door-to-Door-Vertrieb über mehrere Jahre im operativen Photovoltaik-Vertrieb zu branchenspezifischen Auszeichnungen als bester Vertriebler im Umfeld großer Marktteilnehmer. Bis heute bleibt er selbst aktiv im Verkauf und erlebt täglich, an welchen Stellen tatsächlich funktionierende Prozesse fehlen. Genau diese Praxisnähe bildet die Grundlage seiner Arbeit: Statt allgemeiner Verkaufstheorien setzt die Becker Consulting GmbH auf branchenspezifisches Vertriebscoaching, das technische Kompetenz mit strukturierter Gesprächsführung, klaren Entscheidungsprozessen und nachhaltiger Leadgewinnung verbindet.

Vom unklaren Ablauf zum strukturierten Vertriebsprozess: Wie die Zusammenarbeit mit der Becker Consulting GmbH aussieht

Zu Beginn der Zusammenarbeit wird systematisch sichtbar gemacht, an welchen Stellen im bestehenden Vertriebsablauf Umsatz verloren geht. Dabei wird analysiert, wie Erstkontakt, Qualifizierung, Angebot, Nachfassen sowie Abschluss aktuell ineinandergreifen und wo genau Interessenten typischerweise abspringen. Häufig treten dabei wiederkehrende Ausgangsfehler zutage: Angebote werden ohne geführte Abschlussstruktur versendet, Nachfassprozesse erfolgen ohne System, nächste Schritte bleiben im Gespräch offen oder es wird zu früh im Preis nachgegeben. Auch eine fehlende Einwandbehandlung sowie die ausschließliche Abhängigkeit von Leadportalen, gehören zu den zentralen Schwachstellen.

Darauf aufbauend entsteht ein klarer, wiederholbarer Vertriebsablauf, der auch bei starkem Wettbewerb tragfähig bleibt und Kunden zuverlässig durch Entscheidung und Abschluss führt. Ergänzt wird dieser Prozess durch eine gezielte Weiterentwicklung der Gesprächsführung und Angebotsbesprechung, sodass weniger Kontakte versanden und Entscheidungen schneller fallen. Parallel werden Wege zu stabilerer, exklusiverer Leadgewinnung erarbeitet, um den Konkurrenzdruck pro Anfrage zu reduzieren und Kunden mit mehr Marge zu gewinnen. „Mehr Leads ohne Abschlusskompetenz skalieren nur den Frust. Mehr Abschlusskompetenz ohne Leadbasis limitiert hingegen das Wachstum. Deshalb greifen wir beides gleichzeitig an“, fasst Merian Becker den Ansatz zusammen.

Resultate und Besonderheiten: Was die Becker Consulting GmbH in der Praxis auszeichnet

In der Praxis zeigt sich die Wirkung der Zusammenarbeit vor allem in messbaren, zugleich realistischen Veränderungen im Vertriebsalltag: Statt kaum planbarer Ergebnisse kommen jeden Monat durchschnittlich drei bis fünf zusätzliche Verkäufe zustande, während die Abhängigkeit von Leadportalen spürbar sinkt. Abschlussquoten steigen, Preisvergleiche nehmen ab und die verfügbare Zeit im Vertriebsteam wird deutlich effizienter genutzt. Häufig vollzieht sich dabei eine klare Transformation: weg vom reaktiven Abarbeiten einzelner Portal-Anfragen hin zu einem strukturierten Vertriebsablauf mit klaren Entscheidungsschritten und einer stabileren Pipeline. Ebenso verändert sich die Gesprächsdynamik: Preisgespräche treten in den Hintergrund, während Argumentationen über Nutzen, Beratung und Entscheidungssicherheit an Bedeutung gewinnen.

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor bleibt dabei die konsequente Praxisnähe der Becker Consulting GmbH: Inhalte und Strategien orientieren sich an realen Kundensituationen im Photovoltaik- und Wärmepumpenmarkt und werden kontinuierlich durch laufende eigene Verkaufserfahrung sowie den Austausch innerhalb der Community gespiegelt. „Am Ende geht es darum, den Unterschied zwischen ‚irgendwie verkaufen‘ und einem systematischen, planbaren, branchenspezifischen Vorgehen greifbar zu machen“, betont Merian Becker. Genau dieser Perspektivwechsel führt häufig zur bewussten Entscheidung, Vertrieb und Leadbasis nicht dem Zufall zu überlassen, sondern gezielt mit externer Expertise weiterzuentwickeln.

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