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Lawnova kehrt zur spoga+gafa zurück - mit Mährobotern der zweiten Generation für KI-gestützte Navigation ohne Begrenzungseinrichtung

Köln (ots)

Zum Auftakt der spoga+gafa in Köln kehrt Yosemite Robotics mit Lawnova, seiner eigenen Mähroboter-Marke, nach Europa zurück. Die zweite Produktgeneration soll die Kategorie vom kabellosen Mähen hin zu einer Outdoor-Automatisierung ohne manuelle Begrenzungseinrichtung weiterentwickeln.

Auf Basis der NovaMind 3.0-Plattform von Yosemite Robotics nutzt Lawnova KI-Vision, KI-gestützte Schlussfolgerung und autonome Rasenflächenerfassung, um Rasengrenzen zu erkennen, komplexe Gartenumgebungen zu verstehen und den bislang erforderlichen manuellen Einrichtungsaufwand per App zu reduzieren. Das Portfolio mit vier Serien - S, X, P und G - deckt Einsteigerlösungen für private Rasenflächen, geländegängige Anwendungen im Privatbereich, gewerbliche Landschaftspflege sowie Golfplatzanwendungen ab.

Die wirtschaftlichen Argumente für Mährobotik gewinnen an Bedeutung. Der europäische Landschaftspflegesektor steht unter strukturellem Personaldruck, während EU-Emissionsvorschriften und nachhaltigkeitsorientierte Beschaffungstrends den Umstieg auf emissionsärmere und akkubetriebene Outdoor-Geräte fördern. Laut Mordor Intelligence soll der europäische Markt für Mähroboter im Jahr 2026 ein Volumen von 635,8 Mio. US-Dollar erreichen und bis 2031 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 7,32 % wachsen.

Mit mehr als 15 Jahren gebündelter Erfahrung in KI und Robotik sowie über fünf Jahren formeller Forschung und Entwicklung im Bereich Mährobotik hat Yosemite Robotics seine Plattform auf KI-gestützte Wahrnehmung, hochpräzise Positionierung und Multisensor-Fusion ausgerichtet. Die X-Serie kombiniert RTK-Positionierung, LiDAR, IMU und Computer Vision mit einer NVIDIA-Orin-Rechenplattform mit 40-67 TOPS. Laut Technologie-Roadmap des Unternehmens unterstützt die Plattform eine Positionierungsgenauigkeit von 2-3 cm, Objekt- und Grenzerkennung, autonome Kartierung sowie Pfadplanung.

Das Unternehmen entwickelt außerdem Funktionen für natürliche Sprachinteraktion, mit denen Bediener aufgabenbezogene Befehle erteilen können, etwa: "Mähe den Hinterhof, aber umfahre die Blumenbeete." Laut Technologie-Roadmap von Yosemite Robotics kombiniert das System cloudbasierte Modellunterstützung mit lokaler Inferenz, sodass bestimmte Entscheidungen direkt auf dem Gerät verarbeitet werden können, auch in Offline-Umgebungen. CEO Jack Li beschreibt die langfristige Ausrichtung als verkörperte Intelligenz: Maschinen, die Außenumgebungen wahrnehmen, Nutzerabsichten verstehen und über das bloße Folgen vorprogrammierter Wege hinausgehen.

Für europäische Distributoren und Branchenkäufer signalisiert Lawnova Rückkehr zur spoga+gafa einen breiteren Wandel: KI-gestützte Outdoor-Robotik entwickelt sich von früher Automatisierung hin zu intelligenteren, anpassungsfähigeren Plattformen für die Rasenpflege.

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