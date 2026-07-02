Impact of Diversity

Martin Seiler erhält Sonderauszeichnung "Building Bridges"- Deutsche Bahn, KfW und RWE beim Impact of Diversity Award 2026 ausgezeichnet

München (ots)

Sechste Verleihung in München: 112 Einreichungen, 180 Gäste aus Wirtschaft, Politik und Zivilgesellschaft - Schirmherrschaft durch Münchens Oberbürgermeister Dominik Krause, Grußworte aus Berlin und Brüssel

Zum sechsten Mal wurde heute der wichtigste DEI-Preis im deutschsprachigen Raum verliehen. Bei Accenture in München zeichnete Initiatorin Barbara Lutz mit dem Impact of Diversity Award (IOD) vor 180 Gästen aus Wirtschaft, Politik und Zivilgesellschaft neun Initiativen, Unternehmen und Persönlichkeiten für herausragende Beiträge zu Chancengleichheit und Vielfalt aus, darunter die Deutsche Bahn, die KfW und RWE.

Die Schirmherrschaft übernahm Münchens Oberbürgermeister Dominik Krause. Digitale Grußworte kamen von Ferda Ataman, Unabhängige Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung, und Katarina Barley, Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments - ein klares Signal der politischen Unterstützung aus München, Berlin und Brüssel.

Barbara Lutz, Initiatorin des IOD Awards: "Vielfalt ist 2026 kein Selbstzweck. Sie ist eine Bedingung für unternehmerische Exzellenz. Die diesjährigen Einreichungen zeigen: Diversity-Management ist zunehmend strukturell verankert. Wir sehen KPI-basierte Lösungen und sichtbares Commitment auf Vorstandsebene."

C-LEVEL-PANEL: "BIAS BY DESIGN"

Einen weiteren Programmschwerpunkt bildete das C-Level-Panel unter dem Leitthema "Bias by Design: Welchen Einfluss hat Künstliche Intelligenz auf Unternehmen, Vielfalt und Demokratie und was entscheidet über Erfolg?" Auf dem Podium diskutierten Christina Raab (Market Unit Lead Accenture DACH), Martin Seiler (Vorstand Personal und Recht, Deutsche Bahn AG), Julia Japec (Vorständin Atruvia) und Stefan Wintels (Vorstandsvorsitzender KfW). Die Moderation übernahm Barbara Lutz.

DIE PREISTRÄGER:INNEN 2026

Kategorie: Most Influential Woman powered by Accenture - Preisträger:in: Julia Japec, Vorständin Atruvia

Kategorie: Gender Inclusion powered by MTU Aero Engines - Preisträger:in: HeyParents - Elternzeit als Hebel für Geschlechtergerechtigkeit

Kategorie: Ethnicity & Social Inclusion powered by Volkswagen - Preisträger:in: Black Entertainment Network - GSA (BEN-GSA)

Kategorie: Inclusive Work & Culture - Preisträger:in: Inclusive Recruiting @ RWE AG

Kategorie: Contribution to LGBTQIA+ powered by Queermentor - Preisträger:in: Sören Landmann-Korsten

Kategorie: DEI Innovation & Education powered by Dassault Systèmes - Preisträger:in: Bahn-Azubis gegen Hass und Gewalt (Deutsche Bahn AG)

Kategorie: Diversity Ambassador - Preisträger:in: Stefan Wintels, Vorstandsvorsitzender KfW

Kategorie: Audience Award powered by Lavazza Group - Preisträger:in: The power of neurodiversity! (Dr. Simone Dogu)

Kategorie: Building Bridges - Sonderauszeichnung - Preisträger:in: Martin Seiler, Vorstand Personal und Recht, Deutsche Bahn AG

Ausführliche Jurybegründungen, Zitate der Grußworte und Fotos der Veranstaltung stehen Medien auf Anfrage ab dem 3. Juli 2026 zur Verfügung.

Über den IOD Award

Der Impact of Diversity (IOD) Award ist Teil des FKi Ökosystems (FKi, IOD, AIAYN, Golf & Lead), Deutschlands renommiertester Preis für Diversitäts-Management und wird seit 2021 jährlich von Barbara Lutz initiiert. Zu den bisherigen Preisträgern zählen Riccardo Simonetti (Sonderauszeichnung Building Bridges, 2023), Eintracht Frankfurt mit Axel Hellmann (Sonderauszeichnung Building Bridges, 2024),Carsten Knobel, CEO Henkel (Diversity Ambassador, 2024) sowie Dr. Bettina Orlopp, Vorstandsvorsitzende der Commerzbank AG (Most Influential Woman, 2025).

Über FKi Inclusion for Excellence

FKi Inclusion for Excellence ist Teil des FKi Ökosystems (FKi, IOD, AIAYN, Golf & Lead) und begleitet Unternehmen und Organisationen seit über zwanzig Jahren bei Transformationsprozessen. Im Mittelpunkt steht das KPI-basierte Diversity-Management-Tool, das Barbara Lutz 2012 entwickelte - das erste und weltweit einzige seiner Art. Entwickelt mit Unterstützung des DIW (Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung), der TU Berlin und des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.

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