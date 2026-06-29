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Cool & Smart gewinnt TOP 100-Auszeichnung für Innovationskraft im Handwerk

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Ludwigshafen/Heidelberg (ots)

Großer Erfolg für die Cool & Smart GmbH aus Ludwigshafen: Der spezialisierte Klima-Fachbetrieb hat den Sprung unter die TOP 100 der innovativsten Unternehmen des deutschen Mittelstands geschafft. Am 26. Juni 2026, gratulierte der Altbundespräsident und amtierende Wettbewerbs-Mentor Christian Wulff dem Geschäftsführer Sascha Schalk, dem Leiter der Kundenbetreuung Philipp Grünfelder und seinem Team auf dem Deutschen Mittelstands-Summit im Heidelberg Congress Center persönlich zu dieser Auszeichnung.

In einem anspruchsvollen, wissenschaftlichen Auswahlverfahren unter der Leitung des renommierten Innovationsforschers Prof. Dr. Nikolaus Franke (Wirtschaftsuniversität Wien) setzte sich Cool & Smart in der Größenklasse A (bis 50 Mitarbeiter in Deutschland) durch. Der Award ist kein Zufallsprodukt, sondern das Ergebnis eines harten Selektionsprozesses.

Besonders in der Kategorie „Innovationserfolg“ konnte der Handwerksbetrieb auf ganzer Linie überzeugen. Die Bilanz der Experten zeigt: Während die TOP 100-Unternehmen im Schnitt starke 36,4 % ihres Umsatzes mit Innovationen erzielen, generiert Cool & Smart bemerkenswerte 70 % des Umsatzes mit echten Marktneuheiten der letzten drei Jahre. Dazu zählen z. B. vollkommen zugluftfreie Klimageräte und eine 27-stündige Videoplattform, auf der alle Fragen rund um das Thema Klimaanlage erklärt werden.

Das Geheimnis hinter diesem Erfolg liegt in der konsequenten Digitalisierung und Standardisierung klassischer Handwerksabläufe. Wer bei Cool & Smart ein Klimagerät anfragt, durchläuft einen perfekt optimierten Prozess: Innerhalb von 48 Stunden erfolgt der Rückruf, gleichzeitig wird die hauseigene Videoplattform mit Erklärfilmen für den Kunden freigeschaltet. Die eigentliche Montage wird im Lager so präzise vorbereitet, dass die Monteure vor Ort die Geräte oft nur noch anschließen müssen. Das Ergebnis: Über 90 % der Standardaufträge werden an einem einzigen Tag erledigt.

„Wir organisieren das Handwerk als standardisierten, digital unterstützten Prozess, damit wir derzeit 3.000 Klimageräte pro Jahr auf konstant hohem Niveau installieren können“, erklärt Geschäftsführer Sascha Schalk. Jedes Teammitglied hat dabei eine klar definierte Rolle – von den Beratern über die Planer bis hin zum Lager- und Montageteam, das die Anlagen papierlos per Tablet dokumentiert. Dieses Qualitätsmanagementsystem ist nach ISO 9001 zertifiziert und bildet die Grundlage für dauerhaft hohe Qualität sowie hervorragende Kundenbewertungen.

Neben den harten Prozessstrukturen lobten die Juroren das moderne Innovationsklima des Betriebs. Eine gelebte Kultur mit Du-Ansprache über alle Ebenen, kontinuierliche interne Weiterbildung sowie Prämien für gute Mitarbeiterideen bilden das Fundament. Diese etablierte Innovationslogik wird nun strategisch ausgeweitet: Cool & Smart überträgt das Erfolgsmodell aktuell auf die Schwestergesellschaft Warm & Smart für Luft-Wasser-Wärmepumpen.

„Wir entwickeln uns zum Rundum-Sorglos-Partner, der die Komplexität des Handwerks für den Kunden vollständig auflöst“, so Sascha Schalk zukunftsorientiert.

Mit dem Gewinn des TOP 100-Siegels 2026 untermauert die Cool & Smart GmbH eindrucksvoll ihre Rolle als digitaler Vorreiter und moderner Arbeitgeber in der Region Ludwigshafen, Mannheim und Heidelberg.

Über Sascha Schalk:

Sascha Schalk ist Geschäftsführer der Cool & Smart GmbH aus Ludwigshafen. Mit seinem Team hat er einen spezialisierten Fachbetrieb für Premium-Klimaanlagen aufgebaut, der Beratung, Planung, Montage und Betreuung in einem standardisierten, digital unterstützten Prozess verbindet. Mit der Schwestergesellschaft Warm & Smart überträgt er dieses Konzept zudem auf Luft-Wasser-Wärmepumpen und effiziente Heizungstausch-Lösungen. Mehr Informationen dazu unter: https://www.coolundsmart.de/ und https://www.warmundsmart.de/

Weitere Informationen zur Auszeichnung und zum offiziellen TOP 100-Unternehmensporträt von Cool & Smart finden sich unter: https://www.top100.de/cool-smart-gmbh-2026/

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