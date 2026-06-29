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WhatsApp-KI von saleshub2b: Leon Pyka verrät, wie Unternehmen mehr Termine aus bestehenden Leads gewinnen

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München (ots)

Neue Anfragen sind im High-Ticket-Vertrieb oft teuer erkauft – ihr Wert entscheidet sich jedoch erst nach der Eintragung. Wenn Coaches, Agenturen und Dienstleister warme Leads nicht schnell genug erreichen, bleiben Termine und Umsatzpotenzial liegen. Leon Pyka von saleshub2b zeigt, wie WhatsApp-KI bestehende Leads schneller aktiviert und Vertriebsteams im Alltag entlastet.

Das Marketing liefert neue Anfragen, das Vertriebsteam hat volle Listen, und trotzdem bleiben am Monatsende zu viele Chancen ungenutzt. Der Grund liegt oft nicht in der Qualität der Leads, sondern in der Bearbeitung danach. Rückmeldungen gehen im Tagesgeschäft unter, Kontaktversuche laufen ins Leere und warme Interessenten werden nicht konsequent genug weitergeführt. Für Geschäftsführer entsteht dadurch ein schwer steuerbares Problem: Sie zahlen für Nachfrage, sehen aber nicht zuverlässig, wie daraus Termine, Verkaufsgespräche und Abschlüsse werden. „Viele Unternehmen zahlen jeden Monat viel Geld für Leads, lassen aber genau nach der Eintragung zu viel liegen. Wenn in diesem Moment kein System greift, kostet das direkt Termine und Umsatz“, macht Leon Pyka von saleshub2b deutlich.

„Gerade im High-Ticket-Vertrieb reicht es nicht, Leads nur einzusammeln. Entscheidend ist, wie schnell und sauber sie danach weitergeführt werden“, so Leon Pyka weiter. Der Münchner Vertriebsexperte ist der Ansprechpartner hinter saleshub2b und bringt operative Erfahrung aus dem Aufbau und der Führung von Verkaufsteams mit. Nach eigener Angabe hat er in den vergangenen Jahren mehr als 200 Vertriebsmitarbeiter eingestellt, ausgebildet und geschult. Zudem betreut oder führt er operative Vertriebsteams mit über 20 Vollzeit-Vertrieblern, die zusammen monatlich über eine Million Euro Umsatz erzielen. Aus dieser Praxis heraus hat saleshub2b ein WhatsApp-KI-System entwickelt, das bestehende Vertriebsstrukturen ergänzt und dort ansetzt, wo Unternehmen im Erstkontakt regelmäßig Zeit und Umsatzpotenzial verlieren.

Warum der Erstkontakt zählt: Wenn warme Leads zu spät erreicht werden

Das WhatsApp-KI-System von saleshub2b setzt genau in dem Moment an, in dem das Interesse eines Leads noch frisch ist: direkt nach der Eintragung. Statt darauf zu warten, dass ein Vertriebsmitarbeiter den Kontakt später telefonisch erreicht, wird der Lead automatisiert per WhatsApp angeschrieben. Ziel ist es, den sogenannten Speed-to-Lead zu erhöhen, also die Zeit zwischen Anfrage und erster Kontaktaufnahme deutlich zu verkürzen. Denn viele Interessenten sind unmittelbar nach der Anfrage noch offen für den nächsten Schritt, reagieren später aber deutlich schwerer auf unbekannte Nummern, verpasste Anrufe oder E-Mails. „Wenn ein Lead sich gerade eingetragen hat, ist das Interesse am höchsten. Genau dann darf er nicht erst in irgendeiner Liste verschwinden“, betont Leon Pyka von saleshub2b.

WhatsApp ist dabei bewusst gewählt, weil der Kanal für viele Leads niedrigschwelliger wirkt als ein klassischer Telefonanruf. Interessenten können zeitversetzt antworten, fühlen sich weniger unter Druck gesetzt und bleiben trotzdem direkt im Kontakt mit dem Anbieter. Das System von saleshub2b kann nach der Eintragung nicht nur eine erste Nachricht verschicken, sondern auch Infovideos oder Grußvideos des Geschäftsführers einbinden, um früh Vertrauen aufzubauen. „Einsetzbar ist die Lösung überall dort, wo Interessenten eine Telefonnummer hinterlassen. Dazu zählen Erstgespräche, Beratungen, Demos, Webinare, Workshops, Infoprodukte oder Buch-Funnels“, erklärt der Vertriebsexperte. Für saleshub2b geht es dabei nicht darum, einfach einen weiteren Kanal zu bespielen, sondern vorhandene Leads schneller und verlässlicher in den Vertriebsprozess zu bringen. Denn je länger der Erstkontakt dauert, desto größer ist das Risiko, dass aus einer warmen Anfrage kein konkreter Termin wird.

Wie aus WhatsApp-Chats konkrete Termine entstehen

Nach der ersten Kontaktaufnahme führt das WhatsApp-KI-System den Lead nicht einfach in einen offenen Chat, sondern durch einen strukturierten Prozess. Der KI-Agent fragt nach Bedarf, Problem, Interesse und Terminbereitschaft und sammelt damit genau die Informationen, die für den nächsten Schritt im Vertrieb relevant sind. So werden Interessenten vorqualifiziert, bevor ein Vertriebsmitarbeiter persönlich übernimmt. „Es geht nicht darum, möglichst viele Nachrichten zu schreiben. Entscheidend ist, dass der Lead sauber weitergeführt wird und der Vertrieb am Ende mit den richtigen Informationen arbeiten kann“, ordnet Leon Pyka ein. Zeigt ein Lead konkretes Interesse, kann das System automatisch eine Terminbuchung auslösen und eine Terminbestätigung versenden. Auch Terminverschiebungen oder neue Terminvereinbarungen lassen sich über den Prozess abbilden.

Darüber hinaus übernimmt das System das Lead-Nurturing, also die systematische Weiterentwicklung eines Interessenten durch Rückfragen, Informationen, Erinnerungen und weitere Kontaktpunkte. Leads, die noch keinen Termin gebucht haben, aber klares Interesse zeigen, werden als Hot Leads markiert und können vom Vertrieb priorisiert bearbeitet werden. Ein wichtiger Bestandteil ist dabei die CRM-Anbindung: Das WhatsApp-KI-System von saleshub2b aktualisiert Dealphasen in Echtzeit und überträgt relevante Informationen aus dem Chat direkt ins CRM-System. Vertriebler sehen dadurch vor dem Gespräch, was der Lead bereits angegeben hat, und starten nicht ohne Kontext in den Austausch. Genau diese Verbindung aus Chat, Terminbuchung und sauberer Dokumentation soll verhindern, dass wichtige Informationen im Erstkontakt verloren gehen.

Warum KI den Vertrieb ergänzen soll, nicht ersetzen

Damit das WhatsApp-KI-System im Alltag zuverlässig funktioniert, setzt saleshub2b nicht auf eine Standardlösung, sondern auf ein eigenes Setup, das individuell auf Zielgruppe, Produkt und Vertriebsprozess des jeweiligen Kunden angepasst wird. Für die technische Umsetzung nutzt saleshub2b die offiziell durch Meta verifizierte WhatsApp-Schnittstelle, über die unter anderem Firmenanschrift und Impressum sichtbar sind. Vom Vertragsstart bis zum Go-live vergehen laut Leon Pyka maximal fünf Tage. Jeder Kunde erhält zudem einen festen Key Account Manager, der die Umsetzung begleitet, Rückmeldungen bündelt und dafür sorgt, dass das System nicht isoliert neben dem Vertrieb läuft. „KI bringt im Vertrieb nur dann etwas, wenn sie sauber in die bestehenden Prozesse eingebunden ist. Sonst entsteht schnell ein weiterer Kanal, den niemand richtig steuert“, betont Leon Pyka.

saleshub2b nutzt das WhatsApp-KI-System auch im eigenen Vertrieb. Darüber hinaus ist es bei über 20 Kunden im Live-Betrieb. Gemessen werden unter anderem bearbeitete Leads, generierte Touchpoints, Hot Leads und gebuchte Termine. Dadurch wird sichtbar, ob das System tatsächlich mehr relevante Kontakte erzeugt und wo weiter optimiert werden muss. Für Opener und Setter liegt der Nutzen vor allem in der Entlastung: Sie verbringen weniger Zeit mit wiederkehrender Kontakt- und Nachfassarbeit und können sich stärker auf warme Leads, echte Gespräche und Abschlüsse konzentrieren.

Wichtig ist saleshub2b dabei die klare Abgrenzung zu unausgereiften KI-Lösungen. Das WhatsApp-KI-System soll menschliche Vertriebler nicht ersetzen, sondern deren Arbeit verstärken. Deshalb grenzt sich Leon Pyka bewusst von KI-Telefonagenten ab, die Leads automatisiert anrufen und in der Praxis oft unnatürlich wirken, ebenso wie von Chatbots, die seltsam formulieren, aus Gesprächen ausbrechen oder Inhalte erfinden. Wenn Kunden darüber hinaus weitere Engpässe im Vertrieb angehen wollen, unterstützt saleshub2b auch bei Skripten, CRM, Controlling, Schulung und Recruiting. Die WhatsApp-KI steht damit nicht für sich allein, sondern wird Teil eines größeren Vertriebssystems.

Sie wollen bestehende Leads schneller erreichen, mehr Termine aus Ihren Anfragen gewinnen und Ihr Vertriebsteam im Alltag entlasten? Dann melden Sie sich jetzt bei Leon Pyka von saleshub2b und lassen Sie sich unverbindlich beraten!

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