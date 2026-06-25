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Bestnote Franchise GmbH: Wie Bildung und Teilhabe den Zugang zu Nachhilfe erleichtern kann

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Hannover (ots)

Steigende Anforderungen in der Schule, wachsende Lernlücken und oft nur begrenzte finanzielle Möglichkeiten: Viele Familien stehen vor der Herausforderung, ihren Kindern die notwendige Lernförderung zu ermöglichen. Gleichzeitig existieren staatliche Förderangebote, die genau hier helfen könnten – dennoch bleiben sie in vielen Fällen ungenutzt. Warum scheitern Familien trotz bestehender Unterstützungsmöglichkeiten so oft am Zugang zur Förderung?

Schulische Schwierigkeiten entstehen selten von heute auf morgen. Oft beginnen sie mit einzelnen Verständnisproblemen, die sich im Laufe der Zeit zu größeren Lernlücken entwickeln. Für viele Eltern ist das eine belastende Situation. Sie wissen, dass ihr Kind zusätzliche Unterstützung benötigt, sehen aber gleichzeitig die finanziellen Grenzen des Familienbudgets. Private Nachhilfe kommt deshalb häufig nicht infrage – obwohl gerade sie dabei helfen könnte, den Anschluss in der Schule wiederzufinden. Dabei existiert mit dem Bildungs- und Teilhabepaket ein staatliches Unterstützungsangebot, das unter bestimmten Voraussetzungen auch Lernförderung und Nachhilfe ermöglichen kann. Dennoch profitieren längst nicht alle berechtigten Familien davon. Häufig fehlt es an Informationen über Zuständigkeiten, notwendige Nachweise oder den konkreten Ablauf der Antragstellung. In der Folge bleiben Fördermöglichkeiten oft ungenutzt, während Lernrückstände weiter wachsen. „Wenn notwendige Unterstützung nicht rechtzeitig ankommt, können sich schulische Schwierigkeiten über Jahre hinweg verfestigen und die Bildungschancen eines Kindes dauerhaft beeinträchtigen“, erklärt Johann Nowak von der Bestnote Franchise GmbH.

„Der wirksamste Lösungsansatz besteht darin, Familien nicht nur Nachhilfe anzubieten, sondern sie auch verständlich durch die Fördermöglichkeiten und organisatorischen Abläufe zu begleiten“, betont Johann Nowak. Die Bestnote Franchise GmbH setzt genau an diesem Punkt an und hat sich darauf spezialisiert, Familien nicht nur pädagogisch, sondern auch organisatorisch umfassend zu unterstützen. Durch langjährige Erfahrung im Umgang mit dem Unterstützungspaket Bildung und Teilhabe (BuT) kennt das Team rund um Johann Nowak die typischen Herausforderungen im Antragsprozess sehr genau. Von der ersten Orientierung über notwendige Nachweise bis hin zur Kommunikation mit den zuständigen Stellen begegnen Familien dabei immer wieder ähnlichen Hürden. Dabei geht es nicht nur darum, Informationen bereitzustellen, sondern Familien aktiv dabei zu helfen, die einzelnen Schritte nachvollziehbar und strukturiert zu durchlaufen. Gleichzeitig verbindet die Bestnote Franchise GmbH strukturierte Lernförderung mit klar definierten Abläufen und schafft so ein Angebot, das sowohl den schulischen Bedarf der Kinder als auch die praktischen Anforderungen der Familien berücksichtigt und ihnen den Zugang zur Förderung deutlich erleichtert.

Warum viele Fördermöglichkeiten ungenutzt bleiben

Mit dem Bildungs- und Teilhabepaket unterstützt der Staat Kinder und Jugendliche aus Familien mit geringem Einkommen dabei, bessere Bildungschancen zu erhalten. Neben Leistungen für Schulmaterialien, Ausflüge, Mittagessen oder soziale Aktivitäten kann unter bestimmten Voraussetzungen auch die Lernförderung finanziert werden. Gerade dann, wenn schulische Angebote nicht ausreichen, um bestehende Lernrückstände aufzuholen, kann geförderte Nachhilfe eine wichtige Unterstützung darstellen.

In vielen Fällen bleibt die Förderung trotz bestehendem Anspruch ungenutzt. Viele Eltern kennen die Möglichkeiten nicht genau oder fühlen sich von den organisatorischen Anforderungen überfordert. Für die Bewilligung sind oftmals verschiedene Schritte notwendig: Der Förderbedarf muss nachvollziehbar dargestellt werden, häufig wird eine schulische Bestätigung benötigt und die zuständige Behörde muss den Antrag prüfen. Hinzu kommt, dass Abläufe regional unterschiedlich organisiert sein können. So wird der Weg zur Förderung oft unnötig kompliziert. Für betroffene Kinder bedeutet das oftmals einen wertvollen Zeitverlust. Während dringend benötigte Unterstützung ausbleibt, wachsen Lernlücken weiter an und erschweren es zunehmend, den schulischen Anschluss langfristig zu sichern.

Warum Behördenkompetenz im Nachhilfemarkt zählt

Für viele Familien endet die Herausforderung nicht bei der Frage, ob ihr Kind zusätzliche Lernförderung benötigt. Oft beginnt sie erst dann. Denn auch wenn grundsätzlich ein Anspruch auf Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket bestehen kann, sind die notwendigen Schritte für viele Eltern nicht selbsterklärend. Förderbedarf, Schulbestätigung, zuständige Stelle, Antragstellung und Bewilligung müssen häufig aufeinander abgestimmt werden. Hinzu kommt, dass sich Abläufe und Zuständigkeiten je nach Stadt, Gemeinde oder Träger unterscheiden können.

Genau an diesem Punkt setzt die Bestnote Franchise GmbH an. Das Unternehmen verfügt über praktische Erfahrung im Bereich Bildung und Teilhabe und weiß aus dem Alltag, mit welchen Hürden Familien regelmäßig konfrontiert werden. „Viele Familien scheitern nicht am Förderanspruch selbst, sondern an den organisatorischen Anforderungen auf dem Weg dorthin. Deshalb ist es wichtig, dass sie einen Ansprechpartner haben, der die Abläufe kennt und sie verständlich begleiten kann“, erklärt Johann Nowak. Gerade weil Zuständigkeiten und Abläufe je nach Stadt, Gemeinde oder zuständigem Träger unterschiedlich geregelt sein können, unterstützt die Bestnote Franchise GmbH Familien dabei, sich im Prozess besser zurechtzufinden und die einzelnen Schritte nachvollziehbar zu durchlaufen, ohne dabei die notwendige Prüfung durch Schule oder Behörde zu ersetzen. Wird die Förderung bewilligt und ist die direkte Abrechnung mit den zuständigen Behörden vorgesehen, kann dies Familien zusätzlich entlasten.

Für Nachhilfeanbieter ist diese Behördenkompetenz längst mehr als ein zusätzlicher Service. Bewilligungen, Leistungsnachweise, Abrechnungswege und lokale Vorgaben gehören in vielen Fällen zum täglichen Geschäft. Werden Abläufe nicht sauber organisiert, kann das dazu führen, dass förderberechtigte Schülerinnen und Schüler keine Unterstützung erhalten, obwohl ein Bedarf besteht. Die Bestnote Franchise GmbH betrachtet Bildung und Teilhabe deshalb nicht als Randthema, sondern als festen Bestandteil eines Nachhilfeangebots, das Familien möglichst unkompliziert den Zugang zu zusätzlicher Lernförderung ermöglichen soll. Davon profitieren nicht nur Eltern und Kinder: Auch für Franchise-Partner entsteht ein Modell, mit dem sie sowohl privat zahlende als auch förderberechtigte Familien erreichen können.

Wenn Förderung dort ankommt, wo sie gebraucht wird

Wenn Bildung und Teilhabe erfolgreich genutzt wird, zeigt sich schnell, wie stark sich die Situation für alle Beteiligten verbessern kann. Familien erleben eine spürbare Entlastung, weil sie ihren Kindern die notwendige Unterstützung ermöglichen können, ohne finanziell überfordert zu werden. Gleichzeitig gewinnen Kinder wieder mehr Sicherheit im Schulalltag, schließen bestehende Lernlücken und entwickeln neues Vertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten. Auch soziale Einrichtungen profitieren davon, da sie Familien gezielter begleiten und auf verlässliche Partner zurückgreifen können, wenn es um passende Förderangebote geht.

Die Bestnote Franchise GmbH setzt genau an dieser Schnittstelle an. Das Unternehmen verbindet praktische Erfahrung im Förderbereich mit einem strukturierten Nachhilfekonzept, das auf verlässliche Betreuung und langfristige Lernerfolge ausgerichtet ist. Moderne Lernräume, festangestellte Lehrkräfte und passende Lerngruppen schaffen ein Umfeld, in dem Kinder fachlich gezielt unterstützt werden. Ergänzend setzt Bestnote auf das sogenannte 90/10-Konzept: Der Schwerpunkt liegt klar auf der Lernförderung, während zusätzliche Aktivitäten Motivation, Gemeinschaftsgefühl und Freude am Lernen stärken sollen. Gleichzeitig hilft die Erfahrung im Umgang mit Bildung und Teilhabe dabei, förderberechtigten Familien den Zugang zu bestehenden Lernangeboten zu erleichtern.

Davon profitieren nicht nur Familien, sondern auch die lokale Bildungslandschaft insgesamt. Werden Lernlücken frühzeitig erkannt und zusätzliche Fördermöglichkeiten konsequent genutzt, lassen sich schulische Defizite häufig auffangen, bevor sie sich über Jahre hinweg verfestigen. „Ich erlebe immer wieder, wie viel sich für ein Kind verändern kann, wenn es endlich die Unterstützung bekommt, die es braucht. Bildung und Teilhabe ersetzt zwar nicht die individuelle Prüfung durch Schulen und Behörden – aber genau dort, wo die Voraussetzungen erfüllt sind, kann das Unterstützungspaket den entscheidenden Unterschied machen und Kindern den Zugang zu der Förderung ermöglichen, die ihnen sonst oft verwehrt bleibt“, sagt Johann Nowak.

Sie möchten Ihrem Kind die bestmöglichen Lernchancen ermöglichen und gleichzeitig von staatlichen Fördermöglichkeiten profitieren? Dann wenden Sie sich an die Experten der Bestnote Franchise GmbH. Von der Beratung über die Antragstellung bis hin zur individuellen Förderung begleitet Sie das Team zuverlässig auf dem gesamten Weg. Vereinbaren Sie jetzt eine unverbindliche Probestunde und überzeugen Sie sich selbst!

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