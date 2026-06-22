Last Mile Solutions

Power2Drive 2026: Last Mile Solutions und We Drive Solar präsentieren Europas erste großflächige Vehicle-to-Grid-Anwendung

München (ots)

Last Mile Solutions, Europas führender Anbieter von Plattformen für das Management von Ladeinfrastruktur, und der Ladespezialist We Drive Solar stellen auf der Power2Drive Europe 2026 Europas erste großflächige Vehicle-to-Grid-(V2G)-Anwendung vor. Das Projekt wurde in Utrecht gemeinsam mit der Renault Group und dem Carsharing-Anbieter MyWheels umgesetzt. Es zeigt, wie Elektrofahrzeuge überschüssigen Solarstrom aufnehmen und bei hoher Nachfrage wieder ins Netz einspeisen können.

Im Rahmen der Keynote "From 'coming soon' to reality: the vehicle-to-grid innovation story from the Netherlands" geben die beiden Unternehmen Einblicke in die Umsetzung des Projekts und ziehen eine erste Bilanz. Dabei geht es unter anderem um die Frage, welche technischen, regulatorischen und wirtschaftlichen Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit sich bidirektionales Laden im größeren Maßstab etablieren kann.

"Intelligentes Energiemanagement wird zunehmend zu einem festen Bestandteil moderner Ladeinfrastruktur", sagt Luuk van Kuik, Director Strategy & Innovation bei Last Mile Solutions. "Vor einigen Jahren ging es vor allem darum, den Stromverbrauch zu steuern. Heute müssen Ladestationen, Elektrofahrzeuge, Solaranlagen und Batteriespeicher miteinander kommunizieren und auf Veränderungen im Netz reagieren. Genau dafür braucht es die passende Plattform. Das Projekt in Utrecht zeigt, was bereits heute möglich ist."

Neben den Erfahrungen aus Utrecht beleuchtet die Präsentation auch die Perspektiven für Vehicle-to-Grid in Deutschland und Europa. Zwar gilt die Technologie als wichtiger Baustein für ein flexibleres Energiesystem, für eine breitere Einführung sind jedoch weitere Fortschritte bei Regulierung, Infrastruktur und Marktanreizen notwendig.

"Über Vehicle-to-Grid wird seit Jahren gesprochen. Utrecht zeigt, wie aus dem Konzept ein funktionierendes Modell wird", sagt Robin Berg, Gründer und CEO von We Drive Solar. "Dafür braucht es nicht nur die passende Technologie, sondern auch die Zusammenarbeit von Energieversorgern, Mobilitätsanbietern, Kommunen und Infrastrukturpartnern. Die Erfahrungen aus Utrecht können anderen Städten und Märkten helfen, ähnliche Projekte umzusetzen."

We Drive Solar und Last Mile Solutions arbeiten seit mehr als zehn Jahren gemeinsam an Lösungen für bidirektionales Laden und intelligentes Energiemanagement in den Niederlanden. Die beiden Unternehmen präsentieren das Projekt am Dienstag, 23. Juni 2026, auf der Power2Drive in München in Halle C6, Stand 450. Die Keynote findet im Rahmen der Session "Bidirectional Charging is Now" von 15:00 bis 16:00 Uhr statt.

Über Last Mile Solutions

Last Mile Solutions wurde 2007 in Rotterdam gegründet und unterstützt Unternehmen dabei, die Energiewende aktiv voranzutreiben. Als Europas größte Plattform für Ladeinfrastruktur- und Energietransaktionsmanagement bietet das Unternehmen eine unabhängige, skalierbare und hardwareunabhängige Lösung für Kunden weltweit.

Die Plattform verbindet mehr als 324.000 Ladepunkte direkt, ermöglicht den Zugang zu über 850.000 Roaming-Ladepunkten und verarbeitet monatlich mehr als 5,5 Millionen Transaktionen in 22 Ländern. Last Mile Solutions unterstützt sowohl Charge Point Operatoren (CPOs) als auch eMobility Service Provider (eMSPs) mit Lösungen für Abrechnung, Zahlungsmanagement und Smart Charging.

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