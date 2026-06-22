CarbonFreed GmbH

CarbonFreed entwickelt Lernplattform für die Anlagenzertifizierung Typ A und Typ B nach VDE-AR-N 4110

Meldorf (ots)

CarbonFreed beschleunigt mit dem KI-gestützten Online-Tool gridcert das Netzanschlussverfahren großer Solaranlagen und Speicher von mehreren Monaten auf wenige Wochen. Auf der Fachmesse The smarter E/Intersolar 2026 stellt das schleswig-holsteinische Unternehmen nun die "CarbonFreed Academy" vor - eine Lernplattform zur Anlagenzertifizierung Typ A und Typ B nach VDE-AR-N 4110. "Unsere Academy unterstützt Mitarbeiter in Installationsbetrieben, Planungsbüros und bei Projektentwicklern dabei, von Zertifizierungsneulingen zu echten Profis zu werden. So optimieren wir den Gesamtprozess für alle Beteiligten und wirken zugleich dem Fachkräftemangel entgegen", sagt Marko Ibsch, Geschäftsführer von CarbonFreed.

Auf der Plattform erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine strukturierte Einführung in alle zentralen Themen der Anlagenzertifizierung nach VDE-AR-N 4110. Die CarbonFreed Academy ist als Online-Plattform konzipiert und kann flexibel im eigenen Tempo absolviert werden. Die Inhalte reichen von den Anforderungen der E.8- und E.9-Bögen über Single-Line-Diagramme, Schutz- und Regelungskonzepte sowie die USV-Berechnung bis hin zur Integration von Speichersystemen. "In die Entwicklung unserer Lernplattform ist das Fachwissen aus mehr als 1.000 Projekten eingeflossen, die wir mittlerweile umgesetzt haben", erklärt Marko Ibsch.

Über die CarbonFreed-Lernplattform werden die spezifischen Anforderungen unterschiedlicher Zertifizierungsstellen vermittelt und verständlich erklärt; zugleich können die Inhalte jederzeit erneut aufgerufen und vertieft werden. Der Lernaufwand liegt - je nach Vorwissen - bei etwa zwei bis drei Tagen. Ergänzend bietet CarbonFreed monatliche Live-Sessions mit den eigenen Ingenieuren an, in denen offene Fragen direkt geklärt werden können. Nach erfolgreichem Abschluss der Academy stellt CarbonFreed eine Teilnahmebescheinigung aus.

In der von CarbonFreed entwickelten KI-Plattform "gridcert" werden die für die Zertifizierung notwendigen Dokumente und Informationen gesammelt und nahezu in Echtzeit bewertet. Eine Rückmeldung erhalten CarbonFreed-Kunden in der Regel innerhalb weniger Sekunden. Auch die vollständige Kommunikation der Projektbeteiligten findet ausschließlich in "gridcert" statt. Im vergangenen Jahr wurden über die Online-Plattform schon rund 280 Großanlagen mit einer Gesamtleistung von mehr als 330 Megawatt einfach, schnell und sicher ins deutsche Stromnetz integriert - Tendenz weiter steigend.

Über CarbonFreed

CarbonFreed ist ein Technologieunternehmen aus Schleswig-Holstein. Das Unternehmen verkürzt mit der eigenentwickelten KI-gestützten Online-Plattform "gridcert" das Netzanschlussverfahren großer Photovoltaik-Anlagen und Speicher und bringt so die Energiewende entscheidend voran. Zu den Kunden des Unternehmens gehören Installationsbetriebe, Fachplaner, EPCs und Projektentwickler von EE-Erzeugungsanlagen.

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