H2 POWERCELL GmbH

H2 POWERCELL GmbH erfolgreich spezialisiert auf wasserstoffbasierte Premiumprodukte H2PowerCube, H2PowerLyzer und H2SecurePower

Energie-Habitate willkommen auf ees-Messe 2026 in Halle B2, Stand 537

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Emsdetten bei Münster und München (ots)

"Über Klimaschutz muss man nicht reden, man muss ihn machen", lautet eine zentrale politische These. Das vor Ostern 2026 von der deutschen Bundesregierung beschlossene neue Klimaschutzprogramm stellt für die Reduzierung fossiler Energieimporte acht Milliarden Euro bis 2030 bereit. Dabei bekommt der Ausbau erneuerbarer Energien aus Wind und Sonne für die Generierung von grünem Wasserstoff definitiv die Rolle des "Motors" für die Energiewende. Das seit 2020 für die stationäre Dekarbonisierung tätige Unternehmen " H2 POWERCELL GmbH" hat sich erfolgreich als Full-Service-Anbieter von hochwertigen Plug & Play Wasserstoff-Produktions- und Speichersystemen sowie von Wasserstoff-Brennstoffzellen-Kraftwerken positioniert. H2 POWERCELL präsentiert sich auf der diesjährigen Münchner ees-Messe 2026 in Halle B2, Stand 537

Zur innovativen Kernkompetenz des High-Tech-Herstellers aus Nordrhein-Westfalen gehört die modularisierte Systemintegration von Elektrolyse, Brennstoffzelle und Batterie, die zusammen mit dem Engineering des Energiewirtschafts-Strategen " BEN-Tec GmbH" realisiert wird. Als Premiumprodukte im CO2-neutralen Qualitätsportfolio des international agierenden H2-Experten sind der containerisierte "H2PowerCube" und die "H2SecurePower"-Schrankanlage etabliert, bei denen zum einen das unternehmenseigene "Energy Management System" als auch der PEM-Elektrolyseur "H2PowerLyzer" die technischen Herzstücke bilden.

Technologischer Impact von H2PowerCube-Container-Kraftwerk

Die nahe der Universitätsstadt Münster in Emsdetten ansässige H2 POWERCELL GmbH ist als H2-Player schwerpunktmäßig spezialisiert auf emissionsfreie All-in-One-Lösungen als Ready-to-Use-Gesamtsysteme. Das modulare containerisierte Wasserstoff-Brennstoffzellen-Kraftwerk H2PowerCube in S-, M-, und L-Variante vereint maximale Flexibilität mit höchster Effizienz. In dem technologischen Kraftpaket liegt die ganzheitliche Kette zur autarken und dezentralen Energiespeicherung und -versorgung im Kraft-Wärme-Kopplungsbetrieb implementiert. Bei der standardisierten Fertigung wird je nach Anforderung im Innern der PEM-Elektrolyseur H2PowerLyzer integriert, der auch separat lieferbar ist. Eine Brennstoffzelle dient zur Rückverstromung vor Ort. Der Batteriespeicher sorgt für Lastspitzenglättung und Kurzzeitspeicherung für die optimale Systemdynamik. In dieser Kombination ist der H2PowerCube schwarzstartfähig und kann auch als Netzersatzanlage über Tage hinweg Notstrom und Wärme zur Verfügung stellen.

Nachhaltige H2-POWERCELL-Konzepte für Kraft-Wärme-Kopplung

Alle nachhaltigen wasserstoffbasierten "Made in Germany"-Konzepte von H2 POWERCELL für die Versorgungssicherheit kommen zum sofortigen Einsatz ohne komplexe Schnittstellenproblematik. Die schlüsselfertige Inbetriebnahme erfolgt für die Kraft-Wärme-Kopplung und - im Kontext von "Kapazitätsmarkt" - für den netzdienlichen respektive -ausgleichenden Betrieb. Für das stationäre Marktsegment der unterbrechungsfreien, resilienten Notstromversorgung kritischer Infrastrukturen wurde die Brennstoffzellen-USV-Schranklösung H2SecurePower entwickelt. In jeder kritischen Situation garantiert das Produkt mit dem H2-POWERCELL-eigenen "Energy Management System" maximale Ausfallsicherheit und Resilienzfähigkeit für stabile Stromversorgung.

Wasserstoff-Tankstellen und Energie-Habitate im Vertriebsfokus

Die Expertise konkreter Energielösungen von H2 POWERCELL und BEN-Tec besteht darin, Batteriespeicher und Wasserstoff-Technologien einzuordnen inklusive ihrer Kombinationsmöglichkeit, um die Wettbewerbsfähigkeit stationärer Speicher für den kommerziellen Einsatz zu bewerten. So wird unter anderem Wasserstoff-Tankstellen das Produktportfolio angeboten als auch Erzeugern erneuerbarer Ressourcen. Zudem zählen Kommunen bzw. kommunale Netzbetreiber, Gewerbegebiete und Wasserstoff-Quartiere zu den Zielmärkten sowie Hotel- oder Firmenkunden, die Solarmodule und Windstrom installiert haben. Darüber hinaus stehen dezentrale Microgrids in der Disposition von sektorenübergreifenden Energie-Habitaten im Vertriebsfokus mit ihren Projekt- und Nachhaltigkeitsverantwortlichen für den wirtschaftlichen Betrieb.

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