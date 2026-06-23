Kyon Energy Solutions GmbH

5 Batteriegroßspeicher mit 634 MWh, 7 GW Pipeline: Kyon Energy beschleunigt den Ausbau von Batteriegroßspeichern

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München (ots)

Kyon Energy baut sein Speicherportfolio in zentralen Netzregionen Deutschlands weiter aus. Mit den neuen Baustarts in Brilon-Nehden (103 MW/208 MWh) in Nordrhein-Westfalen, Sülzetal (23,7 MW/48 MWh) in Sachsen-Anhalt und Husum (146,5 MW/296 MWh) in Schleswig-Holstein gehen drei weitere Projekte in die Umsetzung. In den kommenden Monaten nehmen die zwei Batteriespeicherprojekte in Faid (20 MW/41 MWh) in Rheinland-Pfalz und Schobüll (20 MW/41 MWh) in Schleswig-Holstein den Betrieb auf. Die fünf Projekte mit einer Gesamtleistung von rund 313 MW und 634 MWh stärken die Integration erneuerbarer Energien, erhöhen die Netzstabilität und schaffen zusätzliche Flexibilitätskapazitäten für ein zunehmend erneuerbares Stromsystem.

Kyon Energy entwickelt, baut und betreibt Batteriespeichersysteme entlang der gesamten Wertschöpfungskette und stärkt mit diesen Batteriegroßspeichern seine Rolle als Independent Flexibility Provider (IFP) im deutschen Strommarkt. Mit einer Projektpipeline von mehr als 7 GW, über 1,2 GW in der Umsetzung sowie 269 MW erfolgreich mit Partnern entwickelter und verkaufter Batteriespeichersysteme zählt das Unternehmen zu den führenden Akteuren im deutschen Markt.

"Mit den aktuellen Baustarts und anstehenden Inbetriebnahmen setzen wir unseren Wachstumskurs konsequent fort und schaffen zusätzliche Flexibilität genau dort, wo sie im Stromsystem zunehmend gebraucht wird", sagt Thomas Maubert, Geschäftsführer von Kyon Energy. "Batteriegroßspeicher sind eine zentrale Voraussetzung dafür, erneuerbare Energien effizient zu integrieren und Versorgungssicherheit in einem zunehmend volatilen Energiesystem zu gewährleisten."

Verlässliche Rahmenbedingungen für den Speicherausbau

Parallel zum operativen Ausbau steht die Schaffung verlässlicher regulatorischer Rahmenbedingungen für den weiteren Markthochlauf von Großbatteriespeichern im Fokus. Eine zentrale Rolle spielt dabei die Reform der Allgemeinen Netzentgeltsystematik Strom (AgNes), die künftig maßgeblich darüber entscheidet, unter welchen Bedingungen Speicher Netze nutzen, Kosten tragen und Flexibilität bereitstellen können.

Der aktuelle Zwischenstand setzt wichtige Signale: Batteriespeicher werden zunehmend in ihrer Rolle als Flexibilitätsbereitsteller anerkannt. Positiv ist insbesondere, dass für Projekte, in die bereits substanziell investiert wurde und die bis zum 4. August 2029 in Betrieb gehen, ein Vertrauensschutz vorgesehen ist. Neue Projekte werden in ein Netzentgeltsystem überführt, in dem sie künftig ähnlich wie Einspeiser behandelt werden. Zugleich weisen die aktuellen Vorschläge mit einem Kapazitätspreis als erstem Schritt und perspektivisch dynamischen Netzentgelten in eine Richtung, die marktliche und netzdienliche Signale stärker zusammenführen kann. Entscheidend ist nun eine konkrete Ausgestaltung, die Planbarkeit schafft, Investitionen nicht ausbremst und den weiteren Speicherhochlauf unterstützt.

Kyon Energy ist zudem auf der The smarter E Europe 2026 mit einem eigenen Stand vertreten und freut sich auf den Austausch mit Besucher:innen in Halle C3, Stand 544.

Über Kyon Energy

Kyon Energy ist ein führendes deutsches Projektentwicklungsunternehmen, das sich auf große Batteriespeichersysteme konzentriert und neben der Projektierung auch als EPCM (Engineering, Procurement, Construction, and Management) und Betreiber der Anlagen agiert. Als Independent Flexibility Provider (IFP) trägt das Unternehmen mit mehr als 1,2 GW an Projekten in der Umsetzung maßgeblich zur Stabilisierung des deutschen Stromsystems bei. Mit 269 MW erfolgreich mit Partnern entwickelter und verkaufter Batteriespeichersysteme, über 1,5 GW genehmigter und baureifer Projekte und einer aktuellen Projektpipeline von über 7 GW ist Kyon Energy einer der Marktführer in Deutschland. Das Unternehmen, welches im Januar 2024 von TotalEnergies übernommen wurde, hat einen besonderen Fokus in der Entwicklung und Optimierung von Multi-Use-Strategien, kombiniert mit einem tiefen Know-how in der Projektentwicklung und -verwaltung sowie der Regulierung von Batteriegroßspeichern. Durch seine Batteriespeichersysteme ist Kyon Energy ein Treiber der Energiewende und strebt eine Welt an, die von erneuerbarer, nachhaltiger und unabhängiger Energie angetrieben wird.

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