E-HAB Energy Sp. z o.o.

E-HUB Energy präsentiert europäische Batteriespeichersysteme auf der Intersolar Europe 2026 und verlost einen BMW CE 04 Elektroroller

Bild-Infos

Download

München (ots)

E-HUB Energy, ein europäischer Hersteller von Batteriespeichersystemen (BESS), präsentiert seine All-in-One-Energiespeicherplattform auf der Intersolar Europe 2026, die vom 23. bis 25. Juni in München stattfindet.

Das Unternehmen stellt am Stand C4.130 die Container 2.5M vor - ein netzgekoppeltes All-in-One-BESS für Utility-Scale-Anwendungen mit einer Speicherkapazität von 2,508 MWh und einer Leistung von 1,25 MW. Besucher haben die Möglichkeit, das System live zu erleben. Der CEO sowie der Head of Sales von E-HUB Energy stehen vor Ort für Gespräche zur Verfügung.

Im Rahmen der Veranstaltung verlost E-HUB Energy einen BMW CE 04 Elektroroller unter den Besucherinnen und Besuchern.

Entwickelt auf Basis realer Erfahrungen

E-HUB Energy wurde von einem Team aus Unternehmern und Ingenieuren gegründet, die aus erster Hand erfahren haben, wie entscheidend eine zuverlässige Energieinfrastruktur ist.

Während Phasen weitreichender Instabilität in der Energieversorgung wurde deutlich, dass Energiespeicherung weit mehr als nur eine Technologie ist - sie sorgt dafür, dass Krankenhäuser, Fabriken, Logistikzentren, Rechenzentren und ganze Gemeinden funktionsfähig bleiben.

Diese Erfahrungen prägen den Ansatz von E-HUB: Systeme zu entwickeln, die nicht nur unter Idealbedingungen, sondern insbesondere dann zuverlässig funktionieren, wenn es darauf ankommt.

E-HUB entwickelt und integriert vollständig netzfähige Batteriespeichersysteme für Utility-Scale- und Industrieprojekte. Dabei werden Batterietechnologie, Leistungselektronik, Energiemanagement und Sicherheitsarchitektur in einer containerisierten Gesamtlösung vereint.

Anstatt einzelne Komponenten zu liefern, positioniert sich E-HUB als Systemhersteller und Integrator mit Gesamtverantwortung über den gesamten Projektlebenszyklus hinweg - von Engineering und Produktion bis hin zu Inbetriebnahme und langfristigem Service.

Die Batteriemodule und Speichersysteme werden in Polen gefertigt. Das Label "Made in Europe" steht dabei für hohe Qualitätsstandards, regulatorische Konformität und transparente Lieferketten.

Die ausgestellte Container 2.5M basiert auf einer LFP-Batterieplattform und verfügt über Flüssigkühlung sowie einen integrierten Mittelspannungstransformator für den direkten Netzanschluss. Das System erreicht einen PCS-Wirkungsgrad von bis zu 98,5 % und ist für eine Lebensdauer von 8.000 Ladezyklen ausgelegt.

Die Systeme werden unter Berücksichtigung internationaler BESS-Standards entwickelt, darunter IEC 62933, IEC 62619 und UN 38.3, und durch einen Lebenszyklus-Support von 15 bis 20 Jahren in ganz Europa begleitet.

"Energieunabhängigkeit wird zu einer der zentralen Herausforderungen unserer Zeit, und Energiespeichersysteme bilden das Fundament einer stabilen Energiezukunft", erklärt der CEO von E-HUB Energy. "Deshalb haben wir E-HUB Energy gegründet - um fortschrittliche BESS-Lösungen in Europa nach höchsten Qualitäts- und Sicherheitsstandards zu entwickeln und zu produzieren."

Auf der Intersolar Europe 2026 präsentiert E-HUB sein gesamtes Lösungsportfolio - von Utility-Scale-Energiespeichern über hybride Systeme aus Photovoltaik, Windkraft und BESS bis hin zu industriellen und gewerblichen Anwendungen (C&I) sowie Netzdienstleistungen für Frequenzregelung und Kapazitätsmärkte.

BMW CE 04 gewinnen - E-HUB Energy Verlosung am Stand C4.130

Im Rahmen der Intersolar Europe 2026 bietet E-HUB Energy Besucherinnen und Besuchern die Chance, einen BMW CE 04 Elektroroller zu gewinnen - ein vollelektrisches Premiumfahrzeug von BMW Motorrad für den urbanen Raum.

So nehmen Sie teil:

Scannen Sie den QR-Code am E-HUB-Stand und registrieren Sie sich.

Veröffentlichen Sie ein Foto mit dem BMW CE 04 auf LinkedIn, markieren Sie E-HUB Energy, verwenden Sie den Hashtag #PoweredbyEHUB und folgen Sie der LinkedIn-Seite von E-HUB Energy.

Beantworten Sie ein kurzes Quiz zum Thema Energiespeicherung und zu den Technologien von E-HUB.

Preisverleihung: 25. Juni 2026, 15:00 Uhr, Stand C4.130.

Die Gewinnerin oder der Gewinner muss zum Zeitpunkt der Verlosung persönlich am Stand anwesend sein, um den Preis entgegenzunehmen.

"Mit dieser Verlosung möchten wir die Zukunft der Mobilität mit der Zukunft der Energie verbinden", erklärt der Head of Sales von E-HUB Energy. "Beide basieren auf derselben Idee - sauber, zuverlässig und bereit für die Anforderungen von morgen."

Über E-HUB Energy

E-HUB Energy ist ein europäischer Hersteller von Batteriespeichersystemen der nächsten Generation für Unternehmen, Industrie, Energieversorger und kritische Infrastrukturen.

Gegründet von Unternehmern und Ingenieuren mit praktischer Erfahrung im Umgang mit realen Herausforderungen der Energieversorgung, verbindet das Unternehmen europäische Fertigungsstandards mit technologischer Exzellenz, um Energielösungen für die nächste Generation zu entwickeln.

Die Mission von E-HUB Energy besteht darin, Europas Energieunabhängigkeit durch sichere, zuverlässige und lokal gefertigte Energiespeichersysteme zu stärken.

Besuchen Sie E-HUB Energy auf der Intersolar Europe 2026

23.-25. Juni 2026 · München, Deutschland · Stand C4.130

Original-Content von: E-HAB Energy Sp. z o.o., übermittelt durch news aktuell