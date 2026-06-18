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FIMER auf der Intersolar Europe 2026: Innovation, globale Relevanz und Stärkung der Europäischen präsenz

Halle B4 - Stand 360

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Vimercate (ots)

FIMER kündigt seine Teilnahme an Intersolar Europe 2026 an, einer der führenden internationalen Veranstaltungen der Solarbranche, die vom 23. bis 25. Juni auf der Messe München in Deutschland stattfindet.

Auf der Messe präsentiert das Unternehmen ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohngebäude-, Gewerbe- und Industrie- (C&I) sowie Utility-Scale-Anwendungen. Dabei verbindet FIMER etablierte Produkte mit wichtigen neuen Erweiterungen seines Angebots. Zu sehen sind Technologien, die an den italienischen und indischen Fertigungsstandorten entwickelt wurden und die industrielle sowie kommerzielle Kompetenz des Unternehmens in Europa und wichtigen globalen Märkten widerspiegeln.

Zu den vorgestellten Lösungen gehören:

Power Platform : einphasige Hybridwechselrichter (PowerUNO) und dreiphasige Hybridwechselrichter (PowerTRIO) zusammen mit PowerX, dem modularen Hochvolt-Energiespeichersystem, das auf eine einfache Installation ausgelegt ist.

: einphasige Hybridwechselrichter (PowerUNO) und dreiphasige Hybridwechselrichter (PowerTRIO) zusammen mit PowerX, dem modularen Hochvolt-Energiespeichersystem, das auf eine einfache Installation ausgelegt ist. PVS-10/33-TL : flexible dreiphasige Stringwechselrichter, die sowohl für neue als auch für bestehende Anlagen geeignet sind.

: flexible dreiphasige Stringwechselrichter, die sowohl für neue als auch für bestehende Anlagen geeignet sind. PVM-75/125-TL : C&I-Lösung mit hoher Modularität und Management von AC-gekoppelten Speichersystemen.

: C&I-Lösung mit hoher Modularität und Management von AC-gekoppelten Speichersystemen. PVX-241 : modulares Hochkapazitäts-Speichersystem für gewerbliche und industrielle Anwendungen mit Hybrid-Kühlsystem.

: modulares Hochkapazitäts-Speichersystem für gewerbliche und industrielle Anwendungen mit Hybrid-Kühlsystem. PVS980-CS 5MVA: kompakte Plug-and-play-Lösung für große Solarparks, die dafür entwickelt wurde, ein Photovoltaikkraftwerk schnell an ein Mittelspannungsnetz anzuschließen.

Neben dem bestehenden Portfolio präsentiert FIMER eine neue Generation von Lösungen, darunter:

- PowerX Plus: modulares Hochvolt-Energiespeichersystem für anspruchsvolle Wohngebäudeanwendungen, mit skalierbarer Kapazität sowie Lade- und Entladeleistung von 4 kW bis 16 kW, abhängig von der Systemkonfiguration (mit bis zu vier Modulen pro System und bis zu drei miteinander verbundenen Systemen), verfügbar ab September 2026.

- PowerTRIO High Power: dreiphasige Hybridwechselrichter (12,5 kW und 15 kW), entwickelt für leistungsstarke Wohngebäudeanwendungen, ebenfalls ab September 2026 verfügbar.

- PVM-415: der nächste leistungsstarke 415-kW-Stringwechselrichter von FIMER für Utility-Scale-Anwendungen.

- PVS-990-2000: 2-MW-Zentralwechselrichter mit Leistungsstufen von 2.000 kVA bis 8.000 kVA, mit skalierbarer Architektur für Multi-Megawatt-Anlagen und ausgelegt auf die Optimierung von Effizienz und Installationszeiten.

Auch die FIMER-Services erhalten einen eigenen Bereich, mit einem starken Fokus auf technischen Support und FIMER Revamp (Repowering): Ein Revamping-Programm mit geringem Eingriff, das für die Zentralwechselrichter PVI-55/330 entwickelt wurde.

Zudem kündigt FIMER die bevorstehende Wiedereröffnung einer deutschen Niederlassung an und stärkt damit die direkte Präsenz im europäischen Markt. Ziel dieser Initiative ist es, durch den Aufbau eines eigenen lokalen Teams eine größere Kundennähe sowie einen strukturierteren technischen und kommerziellen Support zu gewährleisten.

Mit umfassender Erfahrung im Energiesektor und einem kontinuierlichen Fokus auf Innovation verbindet FIMER weiterhin bewährte Kompetenz mit einem dynamischen Ansatz und bleibt dabei konsequent kundenorientiert sowie auf die sich wandelnden Marktanforderungen ausgerichtet.

Weitere Informationen und die Möglichkeit, ein Eintrittsticket anzufordern, finden Sie auf der offiziellen Website: www.fimer.com

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