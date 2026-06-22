Wavytalk

Dein Hair-Styling-Profi: Wavytalk Prime Day Deals mit bis zu 37 % Rabatt

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Berlin (ots)

Föhnen, Wellen, Stylen wie im Salon - nur eben zu Hause: Immer mehr Menschen entdecken ihre eigene Beauty-Routine und lassen sich dabei von Creators inspirieren. Genau hier setzt eine neue Generation von Beauty-Tech-Marken an. Statt Produkte am Reißbrett zu entwickeln, baut Wavytalk sie zusammen mit seiner Community.

Mehr als 20.000 Creators sind mit an Bord - und machen aus Selbstausdruck eine der stärksten Innovationskräfte der Beauty-Welt. Jeden Monat entstehen so über 15.000 Inhalte und 30 Millionen organische Impressionen. Das Ergebnis: Wavytalk ist der HairTools-Shop Nr. 1 auf TikTok Shop.

Innovation bedeutet für Wavytalk aber mehr als nur Technik. Jede Creatorin, jeder Stylist, jede Kundin bringt sich ein und prägt die nächste Produktgeneration mit. So wird aus Produktentwicklung ein echter Dialog - getragen von gemeinsamer Kreativität und Erfahrung aus dem echten Leben.

Wie gut das funktioniert, zeigen zwei der beliebtesten Styling-Tools von Wavytalk, die beim Amazon Prime Day 2026 vom 23. bis 26. Juni im Rampenlicht stehen.

Blowout Boost Professional Hair Dryer Brush

Föhnen, glätten, Volumen - und das alles mit einem einzigen Tool: Die Blowout Boost macht das Styling spürbar einfacher. Ihre Ionen-Technologie bändigt Frizz und zaubert glänzende Salon-Blowouts in kürzerer Zeit.

Besonders bei feinem, plattem oder störrischem Haar hat sich die Blowout Boost einen Namen gemacht - für alle, die sich mehr Fülle und natürlichen Schwung wünschen, ganz ohne aufwendige Styling-Routine.

Der Preis beträgt am Prime Day nur 40,62 EUR statt 64,99 EUR.

Erhältlich im Wavytalk Amazon DE Store.

Power Wave Professional Hair Waver

Weiche Beach Waves, moderne Textur oder langanhaltendes Volumen? Der Power Wave Professional Hair Waver liefert vielseitiges Styling mit minimalem Aufwand. Der Keramik-Stab und die präzise Temperatursteuerung sorgen für definierte, aber natürlich fallende Wellen - und schonen dabei das Haar.

Inspiriert vom Trend zu "Eoortless Luxury" und sommerlichen Beach-Looks lassen sich mit dem Power Wave angesagte Salon-Frisuren in wenigen Minuten zu Hause nachstylen.

Der Preis beträgt am Prime Day nur 59,99 EUR statt 89,99 EUR.

Erhältlich im Wavytalk Amazon DE Store.

Der Blowout Boost und der Power Wavesind auch über den offiziellen Online-Shop von Wavytalk erhältlich. Weitere Informationen zur Marke und ihren Styling-Innovationen finden Sie unter Wavytalk.com.

Über Wavytalk

Wavytalk ist eine Beauty-Tech-Marke, bei der Selbstausdruck an erster Stelle steht - und die Kreativität, Selbstbewusstsein und die Freiheit fördert, sich jeden Tag selbst zu stylen. Über ein community-getriebenes Innovationsmodell entwickelt das Unternehmen leistungsstarke Haartools für jeden Haartyp. So wird professionelles Styling zugänglicher - und entwickelt sich durch die Insights einer der größten CreatorCommunitys der Beauty-Branche stetig weiter.

Für uns ist Haar eine der kraftvollsten Formen, sich selbst auszudrücken. Unsere Tools machen Styling schnell, intuitiv und unkompliziert - ohne Kompromisse bei der Haargesundheit.

Mit über 5 Mio. Kundinnen und Kunden weltweit sind wir eine wachsende Community, die alltägliches Haar in mühelosen Style verwandelt. Von smartem Design bis zur sozialen Vernetzung: Wir definieren neu, was Beauty-Tools können.

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