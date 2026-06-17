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SunEnergyXT erweitert seine Speicher-Serie: dreiphasiger Parallelbetrieb, reiner AC-Speicher und eigene 11-kW-Wallbox

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Garching bei München (ots)

Anlässlich der ees Europe 2026 stellt SunEnergyXT (ehemals SunLit Solar) drei Produktneuheiten vor, die das modulare Speichersystem rund um die 500er-PRO-Serie erweitern: die SunEnergyXT PowerBOX für den Parallelbetrieb von bis zu neun Kopfspeichern über alle drei Phasen mit vollständiger Notstromversorgung, den reinen AC-Speicher SunEnergyXT 500 PRO AC Core sowie eine eigene Wallbox mit bis zu 11 Kilowatt Ladeleistung. Gemeinsam ergeben sie ein durchgängiges System, vom einzelnen Speicher über die dreiphasige Hausversorgung bis zur Anbindung der Elektromobilität.

Die Neuheiten bauen auf der im April 2026 vorgestellten 500er-PRO-Speicherserie auf, die Photovoltaik, modular erweiterbaren Speicher, bidirektionalen Wechselrichter und Energiemanagement vereint. Während die teils steckerfertigen Basissysteme den Einstieg in die Eigenstromnutzung ermöglichen, adressieren die neuen Komponenten gezielt höhere Anschlussleistungen, die Nachrüstung bestehender PV-Anlagen sowie das Laden von Elektrofahrzeugen.

SunEnergyXT PowerBOX: dreiphasiger Parallelbetrieb und Notstrom für den ganzen Haushalt

Die SunEnergyXT PowerBOX erlaubt den dreiphasigen Betrieb von mehr als drei Kopfspeichern der 500- und 500-PRO-Serie. Über sie lassen sich bis zu neun dieser Einheiten parallel betreiben und auf die drei Phasen L1, L2 und L3 verteilen. So erreicht das System eine Gesamtleistung von bis zu 21,6 Kilowatt, ausreichend für größere Verbraucher wie Wärmepumpen oder Wallboxen für Elektrofahrzeuge. In Verbindung mit einem kompatiblen Automatic Transfer Switch (ATS), einer automatischen Umschalteinrichtung zwischen Netz- und Inselbetrieb, bietet die SunEnergyXT PowerBOX zudem eine vollwertige Notstromversorgung des gesamten Haushalts. Bei einem Netzausfall schaltet das System selbsttätig um, sodass je nach Auslegung der Installation die komplette Hausinstallation weiterversorgt werden kann und nicht nur einzelne Notstromsteckdosen.

Mit integriertem LAN-Port, CAN-Bus-Schnittstellen, USB-Port sowie zwei potentialfreien Kontakten für Zähler- und Brandschutzsignale ermöglicht die PowerBOX nicht nur eine Sicherheitsverriegelung, sondern stellt auch eine stabile Fernüberwachung, einen sekundenschnellen Datentransfer sowie eine intelligente Steuerung sicher. Das integrierte 2,4-GHz-Wi-Fi-Modul erlaubt alternativ die Konnektivität via Internet (WAN).

SunEnergyXT 500 PRO AC Core: reiner AC-Speicher mit Aufrüstoption

Der SunEnergyXT 500 PRO AC Core ist als rein AC-gekoppeltes Speichersystem ausgelegt und eignet sich damit besonders für die Nachrüstung bestehender Photovoltaik-Anlagen, ohne dass in die vorhandene PV-Installation eingegriffen werden muss. Das All-in-One-Gerät integriert pro Kopfspeicher einen bidirektionalen Wechselrichter mit 2.400 Watt Ausgangs- und 2.400 Watt Eingangsleistung. Die Batteriekapazität beginnt bei 5 Kilowattstunden und lässt sich modular mit bis zu fünf Zusatzspeichern auf 30 Kilowattstunden erweitern.

Eine Besonderheit liegt in der Aufrüstbarkeit: Die im Gerät bereits vorhandenen MPP-Tracker für den direkten Anschluss von Solarmodulen sind ab Werk softwareseitig deaktiviert und können bei Bedarf nachträglich gegen Gebühr freigeschaltet werden. Anwender können den Speicher so zunächst rein AC-seitig betreiben und später um eigene PV-Eingänge erweitern, statt ein neues Gerät anschaffen zu müssen. Durch die reduzierten Funktionalitäten kann der 500 PRO AC Core zu einem vergünstigten Einstiegspreis angeboten werden und bietet dadurch einen niederschwelligen Zugang zum Ökosystem von SunEnergyXT.

Smart Wallbox: 11 Kilowatt Ladeleistung im SunEnergyXT-Portfolio

Mit der Smart Wallbox ergänzt SunEnergyXT sein System um eine eigene Ladelösung für Elektrofahrzeuge. Sie lädt dreiphasig mit bis zu 11 Kilowatt (maximal 16 Ampere) über ein Typ-2-Ladekabel und verfügt über ein integriertes RFID-Lesegerät zur Zugangskontrolle und nutzerbezogenen Freigabe. Die Wallbox ist mit den Speichern und der App von SunEnergyXT kompatibel, sodass sich Laden, Speichern und Eigenstromnutzung gemeinsam steuern und auf den selbst erzeugten Solarstrom abstimmen lassen. Live-Verbrauchsdaten sowie historische Ladedaten sind über die App einsehbar. Das hochwertige All-Black-Gehäuse mit mehrfarbiger LED-Statusanzeige ist für die Wand- oder Mastmontage ausgelegt und fügt sich optisch in das Produktdesign der 500er-Serie ein.

Markthintergrund: höhere Anschlussleistung trifft auf Nachrüstbedarf

Mit den drei neuen Geräten geht SunEnergyXT auf zwei parallele Entwicklungen am Markt ein: Zum einen steigt der Bedarf an dreiphasigen Systemen mit höherer Anschlussleistung, weil Haushalte zunehmend auch für Heizen und Mobilität auf elektrifizierte Lösungen setzen. Zum anderen wächst der Markt für die Nachrüstung von Speichern in Bestandsanlagen, etwa bei älteren Dach-PV-Anlagen, deren garantierte EEG-Einspeisevergütung ausläuft und deren Betreiber immer mehr auf Eigenverbrauch und Nulleinspeisung bauen. Dynamische Stromtarife sowie der anlaufende Smart-Meter-Rollout verstärken diesen Trend zusätzlich und erfordern smarte Systeme, die auf Markt- und Preissignale flexibel reagieren können.

"Unsere Kundinnen und Kunden starten oft mit einem einzelnen Speicher und wachsen dann in größere Anwendungen hinein - eine Wärmepumpe hier, ein Elektroauto dort", sagt Chengyuan Zhai, Geschäftsführer von SunEnergyXT. "Mit der PowerBOX, dem AC Core und der eigenen Wallbox schließen wir genau diese Lücke: Das System wächst vom einphasigen Einstiegsspeicher bis zum dreiphasigen Hauskraftwerk mit, ohne dass bereits installierte Komponenten ausgetauscht werden müssen. Modularität bedeutet für uns, dass eine einmal getroffene Kaufentscheidung über Jahre tragfähig bleibt."

SunEnergyXT zeigt die Neuheiten live auf der ees Europe 2026 in München - Stand B0.330. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

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