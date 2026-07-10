Sparda-Bank Nürnberg eG

Spitzenplatz im Kontodschungel: Sparda-Bank Nürnberg eG bietet das beste Girokonto der Region

Nürnberg (ots)

Das Girokonto ist für die meisten Menschen die finanzielle Drehscheibe ihres Alltags: Gehalt, Miete, Einkäufe, Überweisungen und Bargeldversorgung laufen darüber. Umso wichtiger sind faire, transparente und verlässliche Konditionen. Die Sparda-Bank Nürnberg eG überzeugt dabei in der Region. Das zeigt eine aktuelle Untersuchung des Sozialwissenschaftlichen Instituts (SWI) Finance im Auftrag des Wirtschaftsmagazins Euro: Das SpardaGiroOnline wurde als bestes Girokonto in Nürnberg ausgezeichnet und erreichte die Höchstbewertung von 100 Punkten.

Unabhängiger Vergleich: Genossenschaftsbank auf dem Spitzenplatz

Für die Studie analysierte SWI Finance die Girokonten regionaler Banken, Sparkassen und Genossenschaftsbanken in den 15 größten deutschen Städten. Dabei flossen zahlreiche Kriterien in die Bewertung ein, darunter Kontoführungsgebühren, Kosten für Debit- und Kreditkarten sowie Geldabheben, Zinssatz für den Dispo und weitere für Kundinnen und Kunden relevante Konditionen. Erhoben wurden die Kosten für zwei Profile: 1.500 Euro und 500 Euro Gehalts- und/oder Renteneingang. In Nürnberg setzte sich die Genossenschaftsbank deutlich gegenüber den Mitbewerbern durch.

"Das Girokonto wird jeden Tag genutzt. Deshalb schauen Kundinnen und Kunden zu Recht genau auf Kosten und Konditionen. Dass unser SpardaGiroOnline in Nürnberg auf Platz eins liegt, ist für uns ein starkes Signal. Als Genossenschaftsbank stehen für uns Transparenz, Verlässlichkeit und ein überzeugendes Preis-Leistungs-Verhältnis im Mittelpunkt", sagt Stefan Schindler, Vorstandsvorsitzender der Sparda-Bank Nürnberg eG.

Auszeichnungen für verschiedene Finanzlösungen

Die Auszeichnung reiht sich in eine Serie positiver Bewertungen ein: So wurde die Sparda-Bank Nürnberg eG von der WirtschaftsWoche für ihr Kontomodell SpardaGiroWertvoll als "Sehr gut" ausgezeichnet. ntv und FMH-Finanzberatung bewerteten den Modernisierungskredit mit Bausparvertrag der Bank mit "Sehr gut". Für die Sparda-Bank Nürnberg eG steht dabei vor allem eines im Mittelpunkt: den Menschen in der Region ein verlässlicher Finanzpartner zu sein - da, wenn's zählt.

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