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Finanzkompass für Mediziner: Neues Standardwerk zur ganzheitlichen Finanzplanung für Ärztinnen und Ärzte

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Sinsheim/Berlin (ots)

Viele Medizinerinnen und Mediziner kennen das Problem: Für Patienten und Team wird täglich alles gegeben, doch die eigenen Finanzen bleiben im Hintergrund - zwischen Praxisalltag, Rufbereitschaft und familiären Verpflichtungen. Anfang Juni 2026 erscheint mit "Finanzkompass für Mediziner - Ihr Panoramaweg zur finanziellen Sicherheit und Freiheit" im Springer-Verlag ein Fachbuch, das genau an dieser Stelle ansetzt und Finanzplanung konsequent aus der Perspektive von Ärztinnen und Ärzten denkt.

Autor des Buches ist Christopher Kramer, Diplom-Betriebswirt, Certified Financial Planner® und auf Honorar-Basis tätiger Finanzplaner mit langjähriger Spezialisierung auf die Zielgruppe Mediziner. In seiner täglichen Beratungspraxis erlebt er immer wieder, wie groß die Unsicherheit im Umgang mit Geld, Praxisfinanzierung, Altersvorsorge und Risikoabsicherung ist - und wie sehr diese Unsicherheit Lebensqualität, Entscheidungsfreiheit und Zukunftsplanung belastet. Zugleich sind Ärztinnen und Ärzte aufgrund hoher Einkommen, komplexer Versorgungssysteme und großer Investitionsvolumina eine besonders anspruchsvolle Zielgruppe, wenn es um Vermögensplanung geht.

"Finanzkompass für Mediziner" versteht sich als praxisnaher Leitfaden, der über klassische Finanzratgeber weit hinausgeht. Im Mittelpunkt steht nicht das einzelne Produkt, sondern der Mensch hinter dem Arztberuf - mit seinen Lebenszielen, Werten und familiären Rahmenbedingungen. Schritt für Schritt führt Kramer seine Leserinnen und Leser von der Klärung persönlicher Ziele und Prioritäten über die Bestandsaufnahme von Vermögen, Praxis, Darlehen und Absicherungen bis hin zu konkreten Strategien für Vermögensaufbau, Ruhestandsplanung und Vermögensnachfolge. Dabei fließen Erkenntnisse aus der Kapitalmarktforschung ebenso ein wie die Erfahrung aus hunderten realen Finanzplanungen für Mediziner.

Besonderen Wert legt der Autor auf Transparenz und Unabhängigkeit. Als Honorarberater arbeitet er nicht auf Provisionsbasis, sondern ausschließlich gegen Stundenhonorar. Dieses Modell ermöglicht es ihm, Finanzplanung klar von Produktverkauf zu trennen und Interessenkonflikte zu vermeiden. Im Buch zeigt er auf, welche typischen Fehlanreize in der Finanzbranche bestehen, welche Folgen sie gerade für Ärztinnen und Ärzte haben können und wie sich diese vermeiden lassen. Ziel ist es, Leserinnen und Leser in die Lage zu versetzen, Finanzentscheidungen informierter zu treffen, Fragen kritischer zu stellen und Gespräche mit Banken, Versicherern und anderen Beratern auf Augenhöhe zu führen.

Didaktisch ist der "Finanzkompass für Mediziner" als Arbeitsbuch konzipiert: Zahlreiche Beispiele aus dem ärztlichen Alltag, Rechenbeispiele, Checklisten und Reflexionsfragen laden dazu ein, die eigene Situation systematisch zu durchleuchten und einen individuellen Financial Life Plan zu entwickeln. Praxisinhaberinnen und -inhaber finden Anregungen, wie sich betriebswirtschaftliche Kennzahlen, Praxiswert und private Finanzplanung sinnvoll verknüpfen lassen. Ärztinnen und Ärzte in Anstellung oder vor der Niederlassung erhalten Orientierung bei Fragen rund um Praxisgründung, Finanzierung, Familienplanung und Absicherung existenz-bedrohender Risiken. Ergänzende digitale Inhalte, die über QR-Codes und Links abrufbar sind, vertiefen das im Buch vermittelte Wissen und stellen zusätzliche Arbeitshilfen zur Verfügung.

Damit eignet sich das Werk nicht nur für die ärztliche Leserschaft, sondern auch für Fachkreise, die Mediziner in wirtschaftlichen Fragen begleiten - etwa Steuerberatungen, Praxisberaterinnen, Banken, Versicherer und Berufsverbände. Für Gesundheits- und Wirtschaftspresse bietet das Buch zugleich einen aktuellen Anlass, die finanzielle Situation von Ärztinnen und Ärzten jenseits von Honorardebatten zu beleuchten: Es zeigt, wie eng berufliche Anforderungen, persönliche Lebensziele und finanzielle Entscheidungen miteinander verknüpft sind - und wie eine evidenzbasierte, ganzheitliche Finanzplanung zu mehr Stabilität, Sicherheit und Gestaltungsfreiheit im ärztlichen Berufsleben beitragen kann.

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