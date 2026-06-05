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Mistrust is the New Default: Alexandra Weck von A. Weck Consulting verrät, warum Vermögensverwalter jetzt digital oder physisch sichtbar werden müssen

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Davos Dorf (ots)

Vertrauen war im Wealth Management jahrzehntelang selbstverständlich: Ein guter Ruf, persönliche Empfehlungen und langjährige Erfahrung galten als ausreichend, um Mandanten zu gewinnen und zu halten. Doch KI, Deepfakes und der größte Vermögenstransfer der Geschichte verändern die Spielregeln grundlegend. Warum Vermögensverwalter ihre Glaubwürdigkeit künftig sichtbar beweisen müssen und weshalb digitale oder physische Sichtbarkeit dabei zur geschäftlichen Überlebensfrage wird, erfahren Sie hier.

Vertrauen ist die wichtigste Währung von Vermögensverwaltern, Family Offices und Finanzberatern. Genau deshalb trifft die aktuelle Entwicklung die Branche besonders hart. Künstliche Intelligenz macht es heute möglich, professionelle Websites, Bilder, Videos und sogar ganze Identitäten innerhalb kürzester Zeit zu erschaffen. Gleichzeitig wächst das gesellschaftliche Misstrauen. Laut Edelman Trust Barometer 2025 glauben 70 Prozent der Befragten, dass Führungspersonen sie bewusst in die Irre führen. Hinzu kommt ein historischer Vermögenstransfer: In den kommenden Jahrzehnten werden neue Entscheider über bestehende Mandate und Beraterbeziehungen urteilen. „Viele Vermögensverwalter unterschätzen, wie schnell sich Vertrauen von einer Selbstverständlichkeit zu einer Beweisfrage entwickelt. Wer heute keine nachvollziehbaren Spuren hinterlässt, riskiert morgen Mandate, die über Jahrzehnte aufgebaut wurden“, warnt Alexandra Weck von A. Weck Consulting.

„Die entscheidende Frage lautet nicht mehr, ob Menschen misstrauischer werden, sondern wie Vertrauen in einer Welt entsteht, in der digitale Inhalte immer leichter künstlich erzeugt werden können“, erklärt Alexandra Weck. Die Unternehmerin beschäftigt sich seit Jahren mit den Auswirkungen von Digitalisierung, KI, gesellschaftlichem Wandel und dem Generationswechsel im Wealth Management. Mit ihrem Sales-4.0-Ansatz unterstützt sie über A. Weck Consulting Vermögensverwalter, Family Offices und Finanzberater dabei, langfristige Glaubwürdigkeit sichtbar aufzubauen. Dabei greift sie auf mehr als 17 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche zurück. Stationen bei UBS, FFB/Fidelity und der Baader Bank sowie die Verantwortung für über 30 Milliarden Euro an betreuten Assets haben ihr gezeigt, dass Vertrauen schon immer die Grundlage erfolgreicher Mandatsbeziehungen war. Heute beobachtet sie jedoch einen grundlegenden Wandel: Nicht mehr die Behauptung von Kompetenz überzeugt potenzielle Mandanten, sondern die Möglichkeit, diese Kompetenz über einen längeren Zeitraum hinweg eigenständig zu überprüfen.

KI, Deepfakes und das Ende des Vertrauensvorschusses

Vor Kurzem veröffentlichte Alexandra Weck auf LinkedIn ein Bild, das sie scheinbar auf einem Podium beim Weltwirtschaftsforum in Davos zeigte – mit Namensschild, professionellem Bühnenbild und glaubwürdiger Inszenierung. Das Bild war jedoch vollständig KI-generiert. Bewusst überzeichnet, damit die Künstlichkeit erkennbar bleibt. Mit diesem Experiment wollte sie eine zentrale Frage aufwerfen: Was passiert mit Vertrauen, wenn Menschen die Echtheit digitaler Inhalte immer schwieriger beurteilen können?

Genau hier setzt die These „Mistrust is the New Default“ an. Zwischen 2019 und 2024 stieg die Zahl der Deepfakes um rund 550 Prozent. Gleichzeitig können heute immer mehr Menschen hochwertige digitale Inhalte mit geringem Aufwand erstellen. Ein professionelles Foto, eine moderne Website oder ein überzeugendes Video liefern deshalb längst keinen ausreichenden Vertrauensbeweis mehr. „Mich beschäftigt weniger die Technologie selbst als die Frage, was sie mit unserem Urteilsvermögen macht. Wenn alles echt aussehen kann, wird Misstrauen automatisch zum Ausgangspunkt jeder Bewertung“, erklärt Alexandra Weck von A. Weck Consulting. Für Vermögensverwalter stellt diese Entwicklung keine abstrakte Zukunftsfrage dar, sondern greift direkt die Grundlage ihres Geschäftsmodells an.

Der Generationswechsel macht Unsichtbarkeit zum Geschäftsrisiko

Der Wandel wird durch den bevorstehenden Vermögenstransfer zusätzlich beschleunigt. Bis 2048 werden Vermögenswerte in historischer Größenordnung an die nächste Generation übergehen. Gleichzeitig zeigen Studien, dass rund 81 Prozent der Vermögensnachfolger innerhalb von zwei Jahren nach einer Vermögensübertragung den Vermögensverwalter ihrer Eltern wechseln. Die nächste Generation trifft ihre Entscheidungen anders. Sie verlässt sich deutlich weniger auf Empfehlungen, persönliche Netzwerke oder den guten Ruf eines Namens. Stattdessen recherchiert sie selbstständig. Google, LinkedIn, Podcasts, YouTube und weitere digitale Kanäle werden zu zentralen Informationsquellen. Dort entsteht der erste Eindruck – oft lange bevor ein persönliches Gespräch stattfindet.

Für viele Vermögensverwalter entsteht dadurch ein unerwartetes Risiko. Sie verfügen über jahrzehntelange Erfahrung, verwalten hohe Vermögen und genießen einen ausgezeichneten Ruf in ihrem Netzwerk. Für potenzielle Mandanten sind diese Qualitäten jedoch häufig nicht sichtbar. „Ein Vermögensverwalter kann seit 15 Jahren erfolgreich tätig sein. Wenn potenzielle Mandanten bei ihrer Recherche jedoch keine Interviews, Fachbeiträge, Podcasts oder Videos finden, wirkt diese Person für sie nicht relevant – unabhängig von ihrer tatsächlichen Kompetenz“, erläutert Alexandra Weck. Unsichtbarkeit wird dadurch vom Kommunikationsproblem zum Geschäftsrisiko.

Sichtbarkeit wird zur neuen Vertrauenswährung

In einer Zeit zunehmenden Misstrauens gewinnt ein Faktor besonders an Bedeutung: Konsistenz über Zeit. Nicht der einzelne Beitrag überzeugt. Nicht die einzelne Website. Nicht das einzelne Video. Entscheidend ist die Summe vieler nachvollziehbarer Signale. Regelmäßige Fachbeiträge, Interviews, Marktkommentare, Podcasts und öffentliche Einschätzungen schaffen eine dokumentierte Historie. Potenzielle Mandanten können dadurch überprüfen, welche Haltung ein Vermögensverwalter vertritt, wie sich seine Einschätzungen entwickeln und ob seine Aussagen über Jahre hinweg konsistent bleiben.

Genau diese Kontinuität lässt sich nicht kurzfristig künstlich erzeugen. „Wer heute beginnt, Sichtbarkeit aufzubauen, verfügt in drei Jahren über drei Jahre dokumentierte Glaubwürdigkeit. Wer erst in drei Jahren beginnt, hat in drei Jahren keine nachweisbare Vergangenheit“, betont Alexandra Weck von A. Weck Consulting. Digitale Sichtbarkeit bedeutet dabei nicht Selbstdarstellung, sondern Kompetenz, Haltung und Beständigkeit überprüfbar zu machen.

Digital oder physisch: Zwei Wege zu überprüfbarer Glaubwürdigkeit

Doch nicht jeder Vermögensverwalter möchte dauerhaft online präsent sein. Gerade Family Offices und besonders diskret arbeitende Finanzberater bevorzugen häufig einen zurückhaltenden öffentlichen Auftritt. Dennoch bleibt das Bedürfnis nach überprüfbarer Glaubwürdigkeit bestehen. Deshalb gewinnen neben digitalen Formaten auch physische Formate an Bedeutung. Roadshows, Investorenveranstaltungen, Kunden-Events, Fachkongresse oder Podiumsdiskussionen schaffen persönliche Begegnungen und ermöglichen direkte Wahrnehmung.

Gerade in einer Welt, in der selbst Videos, Stimmen und Bilder manipuliert werden können, wird die persönliche Präsenz vor Publikum zu einem der stärksten Vertrauenssignale überhaupt. Wer sichtbar auf einer Bühne steht, Fragen beantwortet, Position bezieht und sich dem direkten Austausch stellt, schafft eine Form von Glaubwürdigkeit, die sich deutlich schwerer künstlich erzeugen lässt als digitale Inhalte.

Digitale und physische Sichtbarkeit sind deshalb keine Gegensätze. Sie sind zwei unterschiedliche Wege zum gleichen Ziel: Vertrauen sichtbar zu machen, bevor überhaupt ein erstes Gespräch stattfindet.

Alexandra Weck: Glaubwürdigkeit entsteht nicht rückwirkend

Der dänische Philosoph Søren Kierkegaard schrieb einst, dass das Leben nur rückwärts verstanden, aber vorwärts gelebt werden könne. Alexandra Weck überträgt diesen Gedanken auf die Vermögensverwaltung. Künftige Glaubwürdigkeit wird rückwirkend bewertet. Potenzielle Mandanten interessieren sich nicht nur für aktuelle Aussagen, sondern prüfen zunehmend, was ein Berater bereits vor Monaten oder Jahren öffentlich vertreten hat. Welche Einschätzungen wurden abgegeben? Welche Positionen wurden bezogen? Welche Haltung wurde konsequent vertreten?

Genau daraus entsteht Vertrauen. Wer heute keine sichtbare Historie aufbaut, kann morgen keine gewachsene Glaubwürdigkeit vorweisen. „Misstrauen ist der neue Normalzustand. Vertrauen wird künftig nicht mehr vorausgesetzt, sondern anhand nachvollziehbarer Spuren vergeben“, sagt Alexandra Weck.

Wer heute beginnt, eine belastbare Vertrauenshistorie zu schaffen, sichert seine Relevanz für die nächste Generation von Entscheidern. Wer wartet, riskiert dagegen, trotz Erfahrung, Expertise und guter Ergebnisse unsichtbar zu bleiben. Denn eines steht für Alexandra Weck: Mistrust is the New Default. Und Vertrauen entsteht künftig dort, wo Glaubwürdigkeit sichtbar wird.

Sie möchten Ihre Glaubwürdigkeit als Vermögensverwalter, Family Office oder Finanzberater sichtbar machen, die nächste Generation von Mandanten erreichen und sich in einer Welt zunehmenden Misstrauens zukunftssicher positionieren? Dann melden Sie sich jetzt bei Alexandra Weck von A. Weck Consulting und vereinbaren Sie einen Termin!

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