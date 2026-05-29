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RadiologyCheck: Wie spezialisierte Prostata-MRT-Zweitmeinungen Patienten, Urologen und Gesundheitssysteme entlasten

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Bern (ots)

Auffällige Prostata-MRT-Befunde sorgen bei vielen Patienten für große Unsicherheit – oft stehen invasive Eingriffe, belastende Folgeuntersuchungen oder weitreichende Therapieentscheidungen im Raum. Gleichzeitig geraten Gesundheitssysteme weltweit zunehmend unter Druck, komplexe radiologische Befunde präzise und zeitnah einzuordnen. Mit hochspezialisierten Prostata-MRT-Zweitmeinungen, Schweizer Qualitätsstandards und einer internationalen Zusammenarbeit mit Barbados zeigt RadiologyCheck, wie moderne Diagnostik heute sicherer, präziser und effizienter funktionieren kann.

Ein auffälliger Prostata-MRT-Befund verändert für viele Patienten schlagartig den Alltag. Plötzlich stehen Fragen im Raum, die kaum jemand ohne fachliche Unterstützung beantworten kann: Handelt es sich tatsächlich um einen Hochrisiko-Befund? Ist eine Biopsie zwingend notwendig? Oder wäre eine präzisere radiologische Einschätzung sinnvoll, bevor invasive Maßnahmen eingeleitet werden? Gleichzeitig müssen behandelnde Urologen und Kliniken Entscheidungen treffen, die unmittelbare Auswirkungen auf Therapieplanung, Verlaufskontrollen und Patientensicherheit haben. Gerade bei komplexen Prostata-MRT-Untersuchungen können bereits kleine Unterschiede in der Bildbewertung erhebliche Konsequenzen nach sich ziehen. Umso größer wird die Herausforderung in Gesundheitssystemen, in denen subspezialisierte radiologische Expertise nicht jederzeit verfügbar ist. „Wird ein auffälliger Prostata-Befund vorschnell oder unpräzise eingeordnet, kann das dazu führen, dass Patienten unnötigen invasiven Eingriffen ausgesetzt werden – mit allen körperlichen, psychischen und organisatorischen Belastungen, die damit verbunden sind“, erklärt PD Dr. Michael Patak.

„Gerade deshalb braucht es bei komplexen Prostata-MRT-Fällen eine möglichst präzise, nachvollziehbare und subspezialisierte radiologische Einschätzung – nicht als Ersatz der behandelnden Ärzte, sondern als zusätzliche fachliche Sicherheit für wichtige medizinische Entscheidungen“, erklärt PD Dr. Michael Patak weiter. Der Associate Professor ist Senior Prostate MRI Specialist bei RadiologyCheck sowie Section Chief Abdominal and Uroradiology am University Hospital of Bern in der Schweiz. Mit Erfahrung aus mehr als 15.000 Prostata-MRT-Untersuchungen zählt er zu den spezialisierten Experten seines Fachgebiets. Gemeinsam mit Dr. med. Ali Rahman, Gründer und CEO von RadiologyCheck, verfolgt er das Ziel, hochspezialisierte radiologische Expertise international verfügbar zu machen. RadiologyCheck mit Sitz in Bern unterstützt Krankenhäuser, Urologen und Gesundheitseinrichtungen durch spezialisierte Zweitmeinungen und strukturierte Prostata-MRT-Befunde, die klinische Entscheidungen nachvollziehbarer machen sollen. Wie wirkungsvoll dieses Modell sein kann, zeigt aktuell insbesondere die Zusammenarbeit mit Urology Services Barbados.

Der praktische Nutzen spezialisierter Zweitmeinungen: Die Zusammenarbeit mit Urology Services Barbados Inc.

Wie stark sich eine spezialisierte Prostata-MRT-Zweitmeinung auf den weiteren Behandlungsweg auswirken kann, zeigt die Kooperation zwischen RadiologyCheck und Urology Services Barbados Inc., dem Center for Urology Care in the Caribbean. Seit Beginn der Zusammenarbeit wurden dort rund 25 komplexe Prostata-Fälle durch die Spezialisten von RadiologyCheck erneut beurteilt. In mehreren Fällen waren die Befunde lokal zunächst als Hochrisiko-Fälle eingestuft worden.

Das Ergebnis fiel deutlich aus: In rund 80 Prozent der übermittelten Fälle führte die spezialisierte Zweitmeinung zu einer Herabstufung der ursprünglichen Einschätzung. Dadurch konnten behandelnde Ärzte invasive Maßnahmen sorgfältiger abwägen und das Patientenmanagement gezielter anpassen. Für Patienten bedeutet das vor allem mehr Sicherheit und in geeigneten Fällen die Möglichkeit, unnötige Eingriffe zu vermeiden. „Was uns in der Zusammenarbeit mit Barbados besonders deutlich geworden ist: Präzisere Befunde schützen nicht nur Patienten vor vermeidbaren Eingriffen – sie entlasten auch das gesamte Gesundheitssystem, indem unnötige Folgeuntersuchungen, Komplikationen und Ressourcenaufwand reduziert werden“, erklärt PD Dr. Michael Patak.

Auch wirtschaftlich kann eine präzisere Befundung erhebliche Auswirkungen haben. In einzelnen Fällen ließen sich zusätzliche Auslandsabklärungen vermeiden – darunter PET-Scans, die im Ausland Kosten von mehr als 12.000 US-Dollar pro Fall verursachen können. Gleichzeitig zeigt die Zusammenarbeit, dass hochspezialisierte radiologische Expertise heute nicht mehr an geografische Grenzen gebunden sein muss. Die Kooperation stößt mittlerweile auch auf politischer Ebene in Barbados auf Interesse. Informationen zur Zusammenarbeit wurden bereits an die Gesundheitsministerin sowie an die Premierministerin des Landes übermittelt.

Wie spezialisierte Prostata-MRT-Berichte klinisch unterstützen

Der Nutzen einer Zweitmeinung hängt allerdings entscheidend von der Qualität und Verständlichkeit des radiologischen Berichts ab. RadiologyCheck legt deshalb besonderen Wert auf strukturierte, klinisch nutzbare Befunde. Jeder Fall wird einem subspezialisierten Radiologen zugeordnet, dessen Expertise exakt zum jeweiligen Untersuchungsbereich passt. Die Berichte enthalten standardisierte Klassifikationen wie PI-RADS, gehen jedoch deutlich darüber hinaus: Sie erläutern die klinische Relevanz der Befunde, beschreiben mögliche Auswirkungen auf weitere diagnostische oder therapeutische Schritte und markieren relevante Auffälligkeiten direkt auf den Bilddaten. Dadurch können behandelnde Urologen Tumorlokalisationen und kritische Strukturen schneller nachvollziehen und Eingriffe gezielter planen.

Besonders hilfreich ist dies beispielsweise bei Fusions- oder kognitiven Biopsien. Gleichzeitig verbessert die klare Strukturierung der Berichte auch die Kommunikation zwischen Ärzten und Patienten. „Entscheidend ist nicht allein das Erkennen einer Auffälligkeit, sondern deren korrekte medizinische Einordnung im Gesamtkontext des Patienten“, erklärt Dr. med. Ali Rahman. „Strukturierte, präzise formulierte Berichte mit klarer Lokalisation schaffen die Grundlage dafür, dass behandelnde Ärzte fundierte Entscheidungen treffen können, ohne auf Interpretationsspielräume angewiesen zu sein.“

Vom Befund zur Entscheidung: So läuft die Zusammenarbeit ab

Die Einbindung spezialisierter Prostata-MRT-Zweitmeinungen ist so aufgebaut, dass sie sich unkompliziert in bestehende klinische Abläufe integrieren lässt. Krankenhäuser oder urologische Einrichtungen identifizieren zunächst jene Fälle, die eine zusätzliche subspezialisierte Prüfung erfordern – etwa komplexe Befunde, Hochrisiko-Einschätzungen oder entscheidende Situationen vor einer Biopsie oder Therapieentscheidung.

Die Bilddaten werden anschließend über sichere medizinische Übertragungswege an RadiologyCheck übermittelt. Dort übernimmt ein spezialisierter Prostata-MRT-Experte die detaillierte Analyse und erstellt einen strukturierten Bericht mit präziser Lokalisation relevanter Befunde. Je nach Dringlichkeit können Berichte innerhalb kurzer Zeit bereitgestellt werden. Zusätzlich besteht bei komplexen Konstellationen die Möglichkeit eines direkten fachlichen Austauschs zwischen Radiologen und behandelnden Urologen. „Schnelle, präzise Befundung bedeutet nicht nur weniger Wartezeit – sie bedeutet weniger Zeit in medizinischer Unsicherheit für den Patienten und mehr Handlungssicherheit für den behandelnden Arzt“, betont PD Dr. Michael Patak.

RadiologyCheck: Datenschutz und Verantwortung als medizinischer Standard

Gerade bei grenzüberschreitender medizinischer Zusammenarbeit spielen Datenschutz, Nachvollziehbarkeit und klare Verantwortlichkeiten eine zentrale Rolle. RadiologyCheck verarbeitet Gesundheitsdaten ausschließlich für den vorgesehenen medizinischen Zweck und orientiert sich dabei an Schweizer Datenschutzstandards, der Datenschutz-Grundverordnung der Europäischen Union sowie relevanten internationalen Vorgaben. Sichere Übertragungswege, definierte Zugriffskontrollen und nachvollziehbare Dokumentationsprozesse sorgen dafür, dass sämtliche Arbeitsschritte überprüfbar bleiben.

Gleichzeitig wird jeder Bericht von einem namentlich genannten Radiologen verantwortet. Anonyme Befundungen gibt es bewusst nicht. „Das Patientengeheimnis ist für uns keine Compliance-Frage, sondern eine medizinische Pflicht. Jede Entscheidung, die auf einem unserer Berichte basiert, muss vollständig nachvollziehbar bleiben“, erklärt Dr. med. Ali Rahman.

Darüber hinaus versteht RadiologyCheck seine Leistungen ausdrücklich als ergänzende Unterstützung behandelnder Ärzte. Die medizinische Gesamtverantwortung verbleibt jederzeit bei den lokalen Urologen und Kliniken. Genau diese klar definierten Verantwortlichkeiten schaffen Vertrauen – sowohl bei medizinischen Einrichtungen als auch bei Patienten.

Innovation mit Verantwortung: Geplante Erweiterung um Contouring

RadiologyCheck arbeitet kontinuierlich daran, die Qualität radiologischer Arbeitsabläufe weiterzuentwickeln. In Zusammenarbeit mit der University of Geneva beteiligt sich das Unternehmen derzeit an einem von Innosuisse geförderten Innovationsprojekt zur Optimierung radiologischer Prozesse und Berichtsqualität.

Parallel dazu plant RadiologyCheck die Erweiterung seines Angebots um einen ergänzenden Contouring-Service. Dabei werden anatomische oder krankhafte Strukturen direkt auf den Bilddaten präzise markiert und abgegrenzt. Insbesondere bei Prostata-Fällen kann dies zusätzliche Vorteile für die Therapieplanung und für gezielte Eingriffe bieten. „Gerade für Fusionsbiopsien oder die Planung bestimmter Therapieverfahren kann eine exakte Konturierung entscheidende Vorteile bringen“, erklärt PD Dr. Michael Patak. Geplant sind unter anderem detaillierte Läsionsmarkierungen in transversal- und sagittalorientierten Ansichten sowie zusätzliche Markierungen relevanter Strukturen für die Therapieplanung.

Der technologische Fortschritt soll dabei stets die ärztliche Arbeit unterstützen – nicht ersetzen. „Technologische Weiterentwicklung ist für uns kein Selbstzweck. Sie muss die Qualität medizinischer Entscheidungen verbessern und gleichzeitig sicherstellen, dass die Verantwortung immer bei zertifizierten Ärzten bleibt“, betont Dr. med. Ali Rahman.

Internationale Zusammenarbeit als Zukunft moderner Radiologie

Die Zusammenarbeit zwischen RadiologyCheck und Urology Services Barbados Inc. zeigt, wie sich subspezialisierte Schweizer Radiologie-Expertise sinnvoll in bestehende klinische Abläufe integrieren lässt, ohne lokale medizinische Strukturen zu ersetzen. Stattdessen entsteht ein ergänzendes Modell, das behandelnde Ärzte unterstützt und Patienten zusätzliche diagnostische Sicherheit bietet.

Gleichzeitig verdeutlicht das Projekt, dass hochspezialisierte radiologische Expertise heute nicht mehr an geografische Grenzen gebunden sein muss. Moderne Diagnostik lebt zunehmend von internationaler Zusammenarbeit, klaren Qualitätsstandards und der Fähigkeit, medizinische Entscheidungen präziser und nachvollziehbarer zu machen.

„Das Ziel ist immer eine möglichst sichere und nachvollziehbare medizinische Entscheidung für den jeweiligen Patienten“, fasst PD Dr. Michael Patak abschließend zusammen. „Je präziser die diagnostische Grundlage ist, desto besser lassen sich unnötige Belastungen vermeiden und passende Behandlungswege planen.“

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