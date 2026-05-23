Verein Parité in den Parlamenten e.V.

Keine halbe Demokratie: 50 % Frauen im Bundestag #ParitätJetzt!

Petition für ein paritätisches Wahlrecht startet am 23. Mai - Tag des Grundgesetzes

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Berlin (ots)

Der Verein Parité in den Parlamenten, operatives Zentrum der von Prof. Dr. Rita Süssmuth initiierten großen zivilgesellschaftlichen Initiative #ParitätJetzt, fordert angesichts der aktuellen Reform des Wahlrechts eine paritätische Regelung für 50 % Frauen im Bundestag.

Hier finden Sie den Link zur Petition:

Link zur Petition: www.openpetition.org/paritaetjetzt

Zu den Erstunterzeichnenden zählen namhafte zivilgesellschaftliche Akteure wie der Deutsche Frauenrat, UN Women Deutschland, die Bundesarbeitsgemeinschaft kommunaler Frauenbüros und Gleichstellungsstellen, das Bundesforum Männer - Interessenverband für Jungen, Männer und Väter e. V., der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB), ver.di, der Sozialverband Deutschland (SoVD), die Berliner Erklärung sowie weitere Organisationen und Einzelpersonen.

Hintergrund

Mehr als die Hälfte der Bevölkerung Deutschlands ist weiblich. Doch im Bundestag werden Entscheidungen von mehr als doppelt so vielen Männern wie Frauen getroffen - und das seit Inkrafttreten des Grundgesetzes am 23. Mai 1949.

Dabei verpflichtet Art. 3 Abs. 2 GG den Staat, die Gleichberechtigung - und damit die gleichberechtigte politische Teilhabe von Frauen - zu fördern und bestehende Nachteile zu beseitigen:

"Männer und Frauen sind gleichberechtigt. "Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin."

Die Unterrepräsentanz von Frauen ist ein gravierender Nachteil für Frauen in Deutschland, weil damit ihre Lebensrealität kaum Einfluss auf die Gestaltung unserer Gesellschaft hat. Zudem haben Frauen durch die männerdominierte Politik erschwerte Bedingungen der Teilhabe.

Die ehemalige Bundestagspräsidentin Prof. Dr. Rita Süssmuth, Ehrenmitglied von Parité in den Parlamenten, sagte dazu:

"Ein Parlament, das nicht die Realität unseres Landes widerspiegelt, verliert an Glaubwürdigkeit."

Deshalb startet unsere Petition am 23. Mai 2026:

Keine halbe Demokratie: 50 % Frauen im Bundestag! #ParitätJetzt!

In Vorbereitung ist zudem ein bundesweiter Aktionstag am 24. Juni 2026, unter anderem mit einer Protestaktion vor dem Bundestag um 11 Uhr.

Details unter: https://paritaetjetzt.de

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