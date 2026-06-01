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Batteriespeicher für den Mittelstand: Münchner Start-up encosa erhält EUR 25 Mio.

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München (ots)

Mit Eigenkapital und einer skalierbaren Debt-Facility bringt encosa seine Komplettlösung zu energieintensiven Unternehmen, die damit ihre Stromkosten senken und vom Stromhandel profitieren.

Für den deutschen Mittelstand sind Energiekosten der größte und am schnellsten wachsende Druck auf die Marge - und angesichts anhaltender geopolitischer Instabilität ist eine Entspannung kaum in Sicht. Die Lösung heißt Batteriespeicher: eine Technologie, die den Strombezug aus dem Netz optimieren kann und durch Rückspeisung überschüssiger Kapazität zusätzliche Einnahmen generiert. Bislang jedoch erforderte die richtige Lösung erheblichen Zeit-, Kapital- und Projektmanagementaufwand - eine Hürde, die wertvolle Ressourcen bindet.

encosa - der Name steht für "Energy Cost Savings" - wurde genau dafür ge.gründet. Mit der abgeschlossenen Finanzierung von EUR 25 Mio. skaliert das Unternehmen seine Komplettlösung nun in den deutschen Mittelstand.

Alles aus einer Hand

encosa ist der "One-Stop-Shop" für Batteriespeicher im Gewerbe- und Industriesektor. Das Unternehmen plant, finanziert, installiert und betreibt Batteriespeichersysteme für energieintensive Betriebe in Branchen wie Chemie, Lebensmittel, Kunststoff, Papier, Glas, Metall, Maschinenbau und Logistik.

Ein Batteriespeicherprojekt im Industrieumfeld lässt sich aufgrund der höheren technischen, regulatorischen und finanziellen Komplexität kaum mit einem Heimspeicherprojekt vergleichen. Für ein typisches Mittelstandsunternehmen bedeutet das monatelange Koordination von Finanzierung, Netzanschluss, Brandschutz, Genehmigungen, Behörden und technischer Planung - und das alles parallel zum Tagesgeschäft. encosa übernimmt den gesamten Prozess - damit sich Kunden auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können. Die Einsparungen wirken ab dem ersten Monat. Je nach Verbrauchsprofil und Marktbedingungen amortisiert sich die Investition typischerweise innerhalb von 18 Monaten bis fünf Jahren. Eine eigene Technologieplattform kombiniert dabei "Behind the Meter" (Energiekosteneinsparung) und "Front of the Meter" (Vermarktung am Strommarkt) - und holt so deutlich mehr aus jeder installierten Anlage.

Eine Reihe neuer Regulierungen verbessert 2025/26 die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für Gewerbespeicher grundlegend: das Solarspitzengesetz, neue Regelungen im Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) sowie die MiSpeL-Festlegung der Bundesnetzagentur zur flexiblen Nutzung von Speichern. Damit werden erstmals wirtschaftlich attraktive Multi-Use-Modelle im gewerblichen Umfeld regulatorisch möglich. encosa ist genau auf dieses Marktfenster ausgerichtet.

Drei Wege zum eigenen Batteriespeicher

Die Finanzierung für die Batteriespeicher ist flexibel: Kunden wählen zwischen Kauf, Miete oder Pacht. encosa bringt entweder das Kapital mit oder begleitet die Direktinvestition. Das Ergebnis ist bei jedem Modell dasselbe: deutlich niedrigere Energiekosten, zusätzliche Erlöse aus der Vermarktung der Speicher, CO2-Einsparungen und Vorteile bei ESG-Berichtspflichten.

"Batteriespeicher erobern den deutschen Mittelstand. Die Frage ist nicht mehr ob, sondern wie schnell. encosa macht es jedem Unternehmen einfach: Energiekosten senken, ohne Aufwand, ohne Risiko, ohne eigene Investition." - Sascha Koberstaedt, Gründer & CEO, encosa

Diese Einschätzung teilt auch Investor Realyze Ventures, der die Seed-Finanzierungsrunde anführt:

"Uns hat besonders beeindruckt, wie gut encosa die Anforderungen seiner Kunden versteht. Das spiegelt sich auch in den bereits zahlreichen gewonnenen Projekten wider. Darüber hinaus unterscheidet sich das Unternehmen von seinen Wettbewerbern durch seine eigene Technologie. Diese macht den Speicherbetrieb effizienter und sorgt dafür, dass sich die Investitionen schneller rechnen." - Marc Stilke, Realyze Ventures

Skalierung in Deutschland, dann darüber hinaus

Die Mittel fließen sowohl in die Expansion des Deutschlandgeschäfts als auch in die Weiterentwicklung der Technologieplattform. Sie steuert bereits heute den wirtschaftlich optimalen Betrieb der installierten Speicher und entwickelt sich schrittweise zu einer Multi-Use- und VPP-fähigen Energieplattform weiter. Dadurch wächst der wirtschaftliche Wert jeder installierten Anlage kontinuierlich. Der Fokus liegt klar auf Deutschland, mit über 100.000 potenziellen Kunden mit oftmals mehreren Standorten. Wer diesen Markt erobert, hat die beste Ausgangslage für die internationale Expansion.

"Speicherprojekte werden systematisch unterschätzt. Für Mittelständler sind sie ein komplexes Infrastrukturprojekt und mit der Inbetriebnahme keineswegs abgeschlossen. encosa liefert deshalb nicht nur Einsparungen ab Tag eins, sondern minimiert auch das operative Risiko der Speicherbewirtschaftung." - Sebastian Becker, Gründer & COO, encosa

Über encosa

encosa ist ein Münchner Unternehmen für Batteriespeicherlösungen und bedient Gewerbe- und Industriebetriebe in ganz Deutschland. Mit einer Komplettlösung aus Planung, Finanzierung, Installation und Betrieb ermöglicht encosa energieintensiven Unternehmen, ihre Energiekosten zu senken und zusätzliche Erlöse aus der Vermarktung der Speicher zu erzielen. Flexible Finanzierungsmodelle und der Verzicht auf operativen Mehraufwand machen die Lösung für jedes Unternehmen umsetzbar.

Im Juni 2024 von Sascha Koberstaedt und Sebastian Becker gegründet, hat encosa in weniger als zwei Jahren EUR 25 Mio. Kapital aufgenommen, erste Anlagen in Betrieb gebracht und ein erfahrenes Team aus Spezialisten aufgebaut. In der Pre-Seed-Runde investierten First Momentum Ventures und Redstone als Lead-Investoren gemeinsam mit Heliad, UTUM Funding for Innovators und WEPA Ventures. Die Seed-Runde wurde von Realyze Ventures angeführt, ebenfalls beteiligt sind Verve Ventures, Bayern Kapital, Blum Ventures und Kopa Ventures. Alle Pre-Seed-Investoren haben erneut in die Seed-Runde investiert. Zu den weiteren Investoren zählen mehrere Business Angels, darunter Andreas Kupke (Mitgründer und ehemaliger COO/CFO von Finanzcheck.de), Marc Stilke (ehemaliger CEO von Immobilienscout24), Sebastian Bärhold (Mitgründer von IDnow), sowie ein Family Venture Capital Konsortium aus Familienunternehmen um WEPA Ventures und mit Unterstützung von better ventures.

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