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Casino SH sammelt bei 30-Jahr-Feier rund 38.000EUR für die Tafelstiftung Schleswig-Holstein-Hamburg

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Kiel (ots)

Charity-Abend zum 30-jährigen Jubiläum verbindet Festakt, Auktion und gesellschaftliches Engagement.

Casino SH wird durch Einlage in Höhe von 30.000EUR zum Zustifter der Tafelstiftung Schleswig-Holstein-Hamburg

Jubiläumsprogramm mit Rückblicken auf 30 Jahre Casino Schleswig-Holstein, Charity-Auktion, Musik und Austausch.

Die Spielbank SH GmbH hat ihr 30-jähriges Bestehen mit einem Charity-Abend in der Halle 400 in Kiel gefeiert und dabei einen fünfstelligen Betrag für die Tafelstiftung Schleswig-Holstein-Hamburg gesammelt. Die Jubiläumsveranstaltung verband Rückblick, Begegnung und gesellschaftliches Engagement und setzte damit ein sichtbares Zeichen für Zusammenhalt und Verantwortung im Land.

Durch den Abend führte Moderator York Lange. Die Gäste erlebten ein abwechslungsreiches Programm mit Rückblicken auf die Geschichte und Entwicklung der Casino-Standorte in Flensburg, Kiel, Lübeck und Schenefeld, kulinarischen Angeboten, Musik und einer Charity-Auktion. Geschäftsführer Rainer Schepull erinnerte dabei mit Bildern und persönlichen Einblicken an die Anfänge des Unternehmens sowie an drei Jahrzehnte Spielkultur, Unterhaltung und Verantwortung in Schleswig-Holstein.

Ein besonderer Schwerpunkt des Abends lag auf dem gesellschaftlichen Engagement. Unter dem Motto "Wir erhöhen den Einsatz" versteigerten Auktionator Sascha Dobrovolschi und Moderator York Lange insgesamt dreizehn besondere Erlebnisse und Angebote, darunter exklusive Kieler-Woche-Momente, besondere Handball-Erlebnisse und eine Statistenrolle im Sommertheater. Die Auktion sorgte für hohe Beteiligung und trug wesentlich zum Spendenergebnis des Abends bei.

"Unser Jubiläum sollte nicht nur ein Blick zurück sein, sondern auch ein Zeichen nach vorn", sagt Rainer Schepull, Geschäftsführer. "Als staatliche Spielbank stehen wir für gehobene Spielkultur, anspruchsvolle Unterhaltung und höchste Sicherheitsstandards. Gleichzeitig ist uns bewusst, dass unternehmerische Verantwortung auch bedeutet, gesellschaftliche Initiativen zu unterstützen.

"Ein weiterer Höhepunkt der Veranstaltung war die Bekanntgabe einer besonderen Zustiftung: Aus dem sogenannten Tronc wird die Spielbank Schleswig-Holstein mit einer Einlage von 30.000 Euro Zustifter der Tafelstiftung Schleswig-Holstein-Hamburg. Bernd Jorkisch, Vorstandsvorsitzender der Tafelstiftung Schleswig-Holstein-Hamburg, dankte dem Unternehmen für die Unterstützung und überreichte im Rahmen des Abends eine Stiftungsurkunde.

Die Tafelstiftung Schleswig-Holstein-Hamburg unterstützt unter dem Motto "Wir helfen den Helfern" die Arbeit der Tafeln in Schleswig-Holstein und Hamburg. Dazu gehören unter anderem Schulungen für ehrenamtliche Fahrerinnen und Fahrer, Hygieneschulungen, Arbeitssicherheits-Workshops, Sachmittel für die Lebensmittelausgabe sowie finanzielle Unterstützung bei Investitionen, Projekten oder Notsituationen. In beiden Bundesländern gibt es 61Tafeln und zusätzlich 30 Ausgabestellen.Mit dem Charity-Abend verbindet Casino Schleswig-Holstein sein Jubiläum mit einem nachhaltigen Beitrag für Menschen im Norden. Der Abend klang mit Musik, Gesprächen und persönlichem Austausch aus und unterstrich den Anspruch des Unternehmens, gesellschaftliche Verantwortung sichtbar zu leben.

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