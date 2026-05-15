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Casino Schleswig-Holstein veranstaltet Charity-Abend zum 30-jährigen Jubiläum

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Kiel (ots)

Charity-Auktion zugunsten der Tafelstiftung Schleswig-Holstein-Hamburg am 12. Juni 2026 in der Halle 400

Alle Auktionserlöse und weiteren Spendeneinnahmen des Abends gehen vollständig an die Tafelstiftung Schleswig-Holstein-Hamburg

Gäste aus Wirtschaft, Politik, Sport, Kultur und Medien werden erwartet

Casino Schleswig-Holstein betreibt seit 30 Jahren vier Spielbanken in Schleswig-Holstein an den Standorten Flensburg, Kiel, Lübeck und Schenefeld

Das Casino Schleswig-Holstein nutzt sein 30-jähriges Jubiläum für einen sozialen Beitrag: Am 12. Juni 2026 veranstaltet das Unternehmen in der Halle 400 in Kiel einen Charity-Abend zugunsten der Tafelstiftung Schleswig-Holstein-Hamburg. Kernstück der Veranstaltung ist eine Charity-Auktion, beider Sachspenden, besondere Erlebnisse und Beiträge von Partnern und Unterstützern versteigert werden. Die Erlöse der Auktion sowie weitere Spendeneinnahmen des Abends gehen vollständig an die gemeinnützige Stiftung.

Erwartet werden Gäste aus Wirtschaft, Politik, Sport, Kultur, Medien und Gesellschaft. Ziel der Veranstaltung ist es, Spenden zu erzielen und insbesondere Aufmerksamkeit für die Arbeit der Tafelstiftung Schleswig-Holstein-Hamburg zu erzeugen, die vollumfänglich ehrenamtlich arbeitet.

Jubiläum mit gesellschaftlichem Schwerpunkt

Casino Schleswig-Holstein feiert 2026 sein 30-jähriges Bestehen. Das Unternehmen hat sich entschieden, diesen Anlass mit einem gemeinnützigen Veranstaltungsformat zu verbinden, das gesellschaftliche Verantwortung, öffentliche Sichtbarkeit und direkten Nutzen verknüpft.

"Wir haben uns vorgenommen, den Einsatz in diesem Jahr zu erhöhen und zwar ausdrücklich auch den gesellschaftlichen Einsatz. Unser 30-jähriges Jubiläum ist dafür der richtige Anlass. Eine Veranstaltung, mit der wir Spenden für die Tafelstiftung generieren, ist dafür ein passender Rahmen: feiern und gleichzeitig etwas Gutes tun. Genau darum geht es uns", sagt Rainer Schepull, Geschäftsführer der Unternehmensgruppe. "Wir freuen uns über das besondere Engagement vom Casino Schleswig-Holstein, dass das Tafelwesen im Land stärkt und Humanität, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Teilhabe ganz einzigartig verbindet", konstatiert Konsul Bernd Jorkisch, Vorstandsvorsitzender der Tafelstiftung.

Charity-Auktion als zentrales Element

Die Charity-Auktion wird professionell moderiert. Versteigert werden Sachspenden, besondere Erlebnisse sowie exklusive Beiträge von Partnern und Unterstützern. Das Format setzt auf aktive Einbindung der Gäste statt auf einen klassischen Spendenaufruf.

Über Casino Schleswig-Holstein

Die Spielbank SH GmbH betreibt vier staatlich konzessionierte Spielbanken unter ihrer Dachmarke Casino Schleswig-Holstein an den Standorten Flensburg, Kiel, Lübeck und Schenefeld. Das Unternehmen besteht seit 1996 und ist damit seit 30 Jahren Teil der Freizeit- und Unterhaltungslandschaft des Landes. Casino Schleswig-Holstein engagiert sich in den Bereichen Sport, Kultur und Gesellschaft. Das Unternehmen arbeitet mit regionalen Partnern, Institutionen und Veranstaltungsformaten zusammen.

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