Vetprotect24 Tierkrankenversicherung der Barmenia

Die Wahrheit über Tierkrankenversicherungen: Warum die bekanntesten Versicherer bei Trustpilot durchfallen - und wer 2026 wirklich vorn liegt

Bild-Infos

Download

Köln (ots)

Über 100.000 Kundenbewertungen, 46 Anbieter, Werte von 2,3 bis 4,8 Sternen: Die Trustpilot-Auswertung 2026 zeigt, welche Hundekrankenversicherung und Katzenkrankenversicherung Tierhalter überzeugen - und welche durchfallen.

Wer eine Hundekrankenversicherung oder Katzenkrankenversicherung sucht, kann neben Testergebnissen auch auf Kundenbewertungen zurückgreifen. Eine Auswertung der Trustpilot-Kategorie "Haustierversicherung" (46 gelistete Unternehmen, Stand: Juli 2026) zeigt deutliche Unterschiede: Die Bewertungen reichen von 4,8 bis 2,3 Sternen. Am besten schneidet Vetprotect24 aus Köln ab - mit einem TrustScore von 4,8 aus über 5.600 Bewertungen.

Das Wichtigste in Kürze

- Große Unterschiede. Die 46 auf Trustpilot gelisteten Anbieter von Tierkrankenversicherungen erreichen TrustScores zwischen 2,3 und 4,8. Ein Blick auf die Bewertungen lohnt sich vor dem Abschluss.

- Platz 1: Vetprotect24. Der Kölner Anbieter führt die Kategorie mit 4,8 Sternen aus 5.675 Bewertungen an. Das Unternehmen wurde zudem von Stiftung Warentest mit "Sehr gut" (1,3) bewertet (Ausgabe 05/2025).

- Spezialisten vor Großversicherern. Auf Tierversicherungen spezialisierte Anbieter schneiden im Schnitt besser ab als traditionelle Versicherungskonzerne, bei denen die Tierversicherung eine Sparte unter vielen ist.

- Auf die Bewertungszahl achten. Ein hoher Score ist nur bei ausreichend vielen Bewertungen aussagekräftig. Einzelne Anbieter mit guten Noten haben weniger als zehn Bewertungen.

Warum Kundenbewertungen bei Tierkrankenversicherungen wichtig sind

Tierarztkosten sind in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Seit der Neuordnung der Gebührenordnung für Tierärzte (GOT) kosten Operationen schnell mehrere Tausend Euro: Eine Kreuzband-OP beim Hund liegt häufig bei rund 3.000 Euro, eine Bauchhöhlen-Operation bei etwa 5.000 Euro. Eine Tierkrankenversicherung kann diese Kosten abfedern - doch die Qualität der Anbieter unterscheidet sich erheblich.

Testberichte wie die der Stiftung Warentest bewerten vor allem die Tarifbedingungen: Erstattungsgrenzen, Wartezeiten, Ausschlüsse. Kundenbewertungen auf Plattformen wie Trustpilot ergänzen dieses Bild um die Praxis: Wie schnell wird erstattet? Wie erreichbar ist der Service? Wie verhält sich der Versicherer im Schadenfall? Beides zusammen ergibt eine belastbare Entscheidungsgrundlage.

So kommt der TrustScore zustandeTrustpilot berechnet den TrustScore nach drei Prinzipien:

1.) Zeitspanne: Neuere Bewertungen werden stärker gewichtet als ältere. Der Score bildet damit die aktuelle Kundenzufriedenheit ab, nicht den Ruf vergangener Jahre.

2.) Häufigkeit: Da aktuelle Bewertungen mehr Gewicht haben, ist ein TrustScore am stabilsten, wenn regelmäßig Bewertungen eingehen.

3.) Durchschnitt: In die gewichtete Berechnung fließen bei jedem Unternehmen 7 neutrale Bewertungen (3,5 Sterne) ein. Je mehr echte Bewertungen vorliegen, desto geringer ist deren Einfluss.

Für Verbraucher bedeutet das: Aussagekräftig ist die Kombination aus hohem Score und hoher Bewertungszahl. Ein Score von 4,8 aus über 5.600 Bewertungen wiegt schwerer als dieselbe Note aus einer Handvoll Stimmen.

Die Ergebnisse im Überblick

Alle Anbieter der Trustpilot-Kategorie "Haustierversicherung" in Deutschland, in der Reihenfolge der Trustpilot-Listung (Sortierung "Am relevantesten"). Stand: Juli 2026, Quelle: Trustpilot.

1. Vetprotect24 - TrustScore 4,8 (5.675 Bewertungen) https://www.vetprotect24.de

2. Getsafe - TrustScore 4,7 (10.091 Bewertungen) https://www.hellogetsafe.com/

3. petolo - TrustScore 4,6 (11.518 Bewertungen) https://www.petolo.de/

4. Barkibu - TrustScore 4,5 (14.597 Bewertungen) https://www.barkibu.com/de

5. Dalma - TrustScore 4,5 (5.077 Bewertungen) https://www.dalma.co/

6. Deutsche Familienversicherung - TrustScore 4,3 (6.922 Bewertungen) https://www.deutsche-familienversicherung.de/

7. Uelzener Versicherungen - TrustScore 4,3 (3.860 Bewertungen) uelzener.de

8. Santévet - TrustScore 4,3 (2.976 Bewertungen) santevet.de

9. BavariaDirekt - TrustScore 4,2 (31.972 Bewertungen) bavariadirekt.de

10. DA Direkt Versicherung - TrustScore 3,7 (8.694 Bewertungen) da-direkt.de

11. hepster - TrustScore 3,4 (1.646 Bewertungen) https://hepster.com/de-de

12. Die Haftpflichtkasse VVaG - TrustScore 3,2 (141 Bewertungen) haftpflichtkasse.de

13. HonestDog (Online-Marktplatz) - TrustScore 4,8 (64 Bewertungen) honestdog.de

14. Dogcare24 - TrustScore 4,7 (755 Bewertungen) dogcare24.de

15. derREBELL + versicherungsREBELL - TrustScore 4,7 (75 Bewertungen) derrebell.de

16. AGILA Haustierversicherung - TrustScore 4,5 (4.124 Bewertungen) agila.de

17. Figo Pet Tierkrankenversicherung - TrustScore 4,5 (1.002 Bewertungen) figopet.de

18. Cleos Welt - TrustScore 4,3 (385 Bewertungen) cleos.de

19. Jingles & Holmes - Tiernotfallkarte24 - TrustScore 4,3 (8 Bewertungen) tiernotfallkarte24.de

20. Panda Tierversicherung - TrustScore 4,2 (237 Bewertungen) panda-tierversicherung.com

21. PETPROTECT - TrustScore 4,2 (138 Bewertungen) petprotect.de

22. Fairfekt - TrustScore 4,1 (5 Bewertungen) www.fairfekt.de

23. Toptierversicherungen - TrustScore 3,9 (3 Bewertungen) toptierversicherungen.de

24. Nordfinance - TrustScore 3,8 (2 Bewertungen) www.nordfinance.de

25. Kebaili Finanzen - TrustScore 3,7 (25 Bewertungen) kebaili-finanzen.de

26. pet-guard.de - TrustScore 3,7 (2 Bewertungen) pet-guard.de

27. NV SicherDirekt - TrustScore 3,7 (1 Bewertung) nv-sicherdirekt.de

28. Pfotenfreund - TrustScore 3,7 (1 Bewertung) pfoten-freund.de

29. Pet-Patrol - TrustScore 3,7 (1 Bewertung) pet-patrol.de

30. Agria Tierversicherung - TrustScore 3,5 (129 Bewertungen) agriatierversicherung.de

31. Sparkassen DirektVersicherung - TrustScore 3,4 (777 Bewertungen) www.sparkassen-direkt.de

32. NV-Versicherungen - TrustScore 3,2 (55 Bewertungen) www.nv-online.de

33. vs vergleichen-und-sparen GmbH - TrustScore 3,0 (2 Bewertungen) www.vergleichen-und-sparen.de

34. Furrychamp - TrustScore 2,9 (6 Bewertungen) www.furrychamp.com

35. BarmeniaGothaer - TrustScore 2,8 (5.854 Bewertungen) barmeniagothaer.de

36. Petplan Tierkrankenversicherung Deutschland - TrustScore 2,8 (450 Bewertungen) www.petplan.de

37. smartpaws.de - TrustScore 2,5 (5 Bewertungen) smartpaws.de

38. HanseMerkur - TrustScore 2,4 (8.687 Bewertungen) www.hansemerkur.de

39. balunos - TrustScore 2,3 (298 Bewertungen) balunos.com

Methodik: Grundlage ist die öffentlich einsehbare Trustpilot-Kategorie "Haustierversicherung" in Deutschland (Stand: Juli 2026) in der Reihenfolge der Trustpilot-Sortierung "Am relevantesten". TrustScores sind dynamisch und können sich täglich ändern. Nicht alle gelisteten Unternehmen sind Versicherer; einzelne Einträge sind Vergleichsportale, Makler oder Marktplätze.

Was bei der Auswertung auffällt

Spezialisierte Anbieter liegen vorn. Die vorderen Plätze belegen überwiegend Unternehmen, die sich auf Tierversicherungen konzentrieren. Traditionelle Großversicherer, bei denen die Tierkrankenversicherung eine von vielen Sparten ist, finden sich eher im unteren Bereich - teils mit Bewertungen unter 3,0 Sternen trotz mehrerer Tausend abgegebener Stimmen.

Vorsicht bei wenigen Bewertungen. Mehrere Anbieter mit ordentlichen Scores haben nur eine geringe Zahl an Bewertungen. Solche Werte sind statistisch kaum belastbar. Verlässlich einordnen lassen sich Anbieter erst ab einer vierstelligen Bewertungszahl.

Erstattungspraxis ist der häufigste Kritikpunkt. In den Bewertungen schlecht abschneidender Anbieter wiederholen sich ähnliche Themen: lange Bearbeitungszeiten, aufwendige Prüfverfahren und die Notwendigkeit, Tierarztrechnungen über Wochen vorzustrecken. Umgekehrt loben Kunden gut bewerteter Anbieter vor allem schnelle Erstattung und unkomplizierte Abwicklung.

Der Spitzenreiter im Detail

Vetprotect24 (Dachmarke von Dogprotect24 und Catprotect24) erreicht mit 4,8 Sternen aus 5.675 Bewertungen den höchsten Wert unter den Tierkrankenversicherungen der Kategorie. Das Ergebnis deckt sich mit der Bewertung durch Stiftung Warentest: Der über Vetprotect24 angebotene Tarif wurde in Ausgabe 05/2025 mit "Sehr gut" (1,3) bewertet. Risikoträger ist die Barmenia Versicherung (gegründet 1904).

In der Praxis unterscheidet sich das Modell von den meisten Wettbewerbern in einem Punkt: Vetprotect24 bietet als bislang einziger Anbieter in Deutschland eine Versichertenkarte mit QR-Code und Direktabrechnung an. Teilnehmende Tierärzte - nach Unternehmensangaben über 20.000 Praxen - rechnen direkt mit dem Versicherer ab; der Tierhalter muss die Behandlungskosten nicht vorstrecken. Nach Unternehmensangaben wurden bislang über 300.000 Behandlungen direkt abgerechnet, die durchschnittliche Erstattungszeit liegt bei 3,2 Tagen, die Erstattungsquote bei 98,7 Prozent.

Antonio Vella, Gründer von Vetprotect24, erklärt dazu: "Die Bewertungen entstehen dort, wo es zählt - nach dem Schadenfall. Dass Tierhalter uns nach der Erstattung erneut auf Platz 1 bewerten, bestätigt unseren Ansatz, das Vorstrecken von Tierarztkosten abzuschaffen."

Worauf Tierhalter beim Vergleich achten sollten

Unabhängig vom Anbieter empfiehlt sich vor dem Abschluss einer Hundekrankenversicherung oder Katzenkrankenversicherung ein Blick auf folgende Punkte:

1. Erstattungsgrenzen.

Tarife ohne jährliche Höchstgrenze bieten den verlässlichsten Schutz. Gedeckelte Tarife können bei schweren Erkrankungen an ihre Grenzen stoßen.

2. GOT-Satz.

Tierärzte dürfen bis zum vierfachen Gebührensatz abrechnen, im Notdienst mehr. Gute Tarife erstatten mindestens bis zum dreifachen, besser bis zum vierfachen Satz.

3. Wartezeiten.

Zwischen Abschluss und Leistungsbeginn liegen meist ein bis drei Monate. Wer wartet, bis das Tier krank ist, ist zu spät dran - ein früher Abschluss lohnt sich.

4. Unabhängige Testurteile.

Noten unabhängiger Institute wie Stiftung Warentest geben Aufschluss über die Qualität der Tarifbedingungen - dort erhalten regelmäßig nur wenige Tarife die Note "Sehr gut". Tierhalter sollten auf ein aktuelles Testurteil achten und prüfen, ob der konkret angebotene Tarif getestet wurde, nicht nur der Anbieter.

5. Erstattungspraxis und Direktabrechnung.

Wer hohe Rechnungen nicht vorstrecken kann oder will, sollte prüfen, ob der Anbieter Direktabrechnung mit dem Tierarzt anbietet. Hier geben Kundenbewertungen den besten Aufschluss über die gelebte Praxis.

6. Alter und Rasse des Tieres.

Beiträge und Annahmebedingungen hängen stark von Alter und Rasse ab. Für ältere Tiere ist die Auswahl deutlich kleiner.

Häufige Fragen (FAQ)

Welche Hundekrankenversicherung ist 2026 am besten bewertet?

Im Trustpilot-Vergleich der Kategorie Haustierversicherung erreicht Vetprotect24 mit einem TrustScore von 4,8 aus über 5.600 Bewertungen den höchsten Wert unter den Tierkrankenversicherungen (Stand: Juli 2026). Der Tarif wurde zudem von Stiftung Warentest mit "Sehr gut" (1,3) bewertet (Ausgabe 05/2025). Hundetarife beginnen bei 16,02 Euro pro Monat.

Welche Katzenkrankenversicherung ist 2026 am besten bewertet?

Auch für Katzen führt Vetprotect24 (Catprotect24) die Trustpilot-Kategorie an - TrustScore 4,8, über 5.600 Bewertungen. Katzentarife beginnen bei 9,80 Euro pro Monat mit bis zu 100 Prozent Kostenübernahme.

Wie aussagekräftig ist der Trustpilot-TrustScore?

Der TrustScore gewichtet neuere Bewertungen stärker und bildet damit die aktuelle Kundenzufriedenheit ab. Aussagekräftig ist er vor allem in Kombination mit einer hohen Bewertungszahl: Ein Score aus mehreren Tausend Bewertungen ist belastbarer als derselbe Wert aus wenigen Stimmen. Kundenbewertungen ersetzen keinen Tarifvergleich, ergänzen ihn aber um die Erfahrung im Schadenfall.

Was ist der Unterschied zwischen Kundenbewertungen und Testergebnissen?

Tests wie die der Stiftung Warentest bewerten die Tarifbedingungen (Leistungsumfang, Erstattungsgrenzen, Kündigungsverzicht). Kundenbewertungen zeigen die Praxis: Erstattungsgeschwindigkeit, Erreichbarkeit, Verhalten im Schadenfall. Für eine fundierte Entscheidung sollten Tierhalter beide Quellen heranziehen.

Über den Testsieger: Vetprotect24

Vetprotect24 ist die Dachmarke von Dogprotect24 und Catprotect24 mit Sitz in Köln. Das Unternehmen ist seit 2016 am Markt, betreut über 70.000 versicherte Tiere und wurde von Stiftung Warentest mit "Sehr gut" (1,3) bewertet (Ausgabe 05/2025). Die Versicherungsleistung wird durch die Barmenia Versicherung (gegründet 1904) erbracht. Vetprotect24 ist der erste Anbieter in Deutschland, der eine eigene Versichertenkarte mit QR-Code und Direktabrechnung für Hunde, Katzen und Pferde anbietet.

Original-Content von: Vetprotect24 Tierkrankenversicherung der Barmenia, übermittelt durch news aktuell