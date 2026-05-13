Vetprotect24 Tierkrankenversicherung der Barmenia

Schluss mit Vorkasse beim Tierarzt: Deutschlands erste Tierkrankenversicherung mit echter Versichertenkarte ist da!

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Köln (ots)

Vetprotect24 aus Köln beendet, woran sich die großen Tierversicherer seit 30 Jahren weigern.

3.000 Euro für eine Kreuzband-OP. 5.000 Euro für eine Bauchhöhlen-Operation. 8.000 Euro für eine Kolik beim Pferd. Sofort fällig. Am Tresen. Bar oder Karte.

So sieht der Alltag in deutschen Tierarztpraxen aus - im Jahr 2026!

Während jeder Mensch in Deutschland seit 1995 mit einer Versichertenkarte zum Arzt geht, müssen Millionen Tierhalter ihre Rechnungen vorstrecken. Erst zahlen, dann hoffen, dann wochenlang warten. Manche zahlen ihrem Hund das Leben mit dem Dispo.

Vetprotect24 mit Sitz in Köln bringt als erstes Unternehmen Deutschlands eine echte Versichertenkarte für Hund, Katze und Pferd auf den Markt. Mit QR-Code. Mit Echtzeit-Deckungscheck. Mit Direktabrechnung. Genau wie beim Hausarzt - nur eben für das Tier.

Der Tierhalter zeigt am Tresen die Karte. Der Tierarzt scannt den QR-Code mit dem Smartphone. In Sekunden steht fest: Vertrag aktiv. Wartezeit abgelaufen. Behandlung läuft. Zahlung am Tresen: 0 Euro.

Die Zahlen sprechen für sich:

70.000 versicherte Tiere, über 300.000 erfolgreiche Direktabrechnungen, 20.000 Partner-Tierarztpraxen in ganz Deutschland. 3,2 Tage durchschnittliche Erstattungszeit (Branchenschnitt: 14 Tage), 98,7 Prozent Erstattungsquote

"Die Branche hat sich 30 Jahre lang ausgeruht"

Antonio Vella, Gründer von Vetprotect24, wird deutlich: "Bei Menschen ist die Versichertenkarte seit Jahrzehnten Standard. Bei Tieren? Fehlanzeige!

Die großen Tierversicherer haben sich dreißig Jahre lang auf einem Geschäftsmodell ausgeruht, bei dem der Tierhalter in Vorleistung geht - und die Versicherung in Ruhe prüft."

Er holt aus: "Wir haben Tausende Tierhalter erlebt, die mit Tränen in den Augen vor uns standen. Weil ihr Hund operiert werden musste - und sie nicht wussten, wie sie 2.000 Euro auf einmal stemmen sollen. Das ist keine Versicherung. Das ist eine Mogelpackung."

Tiere leiden - weil Herrchen den Dispo überzieht

Die bittere Realität: Tausende Tierhalter in Deutschland gehen mit ihrem kranken Tier trotz Versicherung nicht zum Tierarzt. Aus einem einzigen Grund: Sie können die Rechnung nicht vorstrecken.

Eine Notfall-OP nachts um drei? Erst einmal 3.000 Euro auf den Tisch. Der Tierhalter bekommt das Geld zurück - irgendwann. Wer keinen Puffer hat, wartet ab. Und das Tier? Leidet. Tagelang. Manchmal stirbt es daran.

"Es kann nicht sein, dass im Jahr 2026 in Deutschland Tiere leiden müssen, weil das Abrechnungssystem aus den 90ern stammt", so Vella weiter.

Auch Tierärzte sind Opfer des Systems

Vella stellt ausdrücklich klar: Schuld sind nicht die Tierärzte - sondern das System.

"Die Praxen leiden genauso unter dem Status quo", sagt Vella.

"Sie schreiben Rechnungen. Sie verschicken Mahnungen. Sie verkraften Zahlungsausfälle. Mit unserer Karte werden sie direkt von der Barmenia bezahlt - schnell, sicher, ohne Inkasso.

Endlich können sie sich auf das konzentrieren, wofür sie angetreten sind: die Tiere."

Tatsächlich strömen die Praxen: Über 20.000 Tierärzte haben sich bereits dem Netzwerk angeschlossen - Tendenz wöchentlich steigend.So funktioniert die Versichertenkarte:

1. Karte vorzeigen - wie beim Hausarzt

2. QR-Code scannen - Smartphone genügt

3. Behandlung erhalten - ohne Diskussion, ohne Bonitätsprüfung

4. Direktabrechnung läuft - die Barmenia zahlt direkt an den TierarztTarif schon ab 9,80 Euro im Monat

Die Versicherung mit Karte gibt es für Katzen ab 9,80 Euro monatlich, für Hunde ab 16,02 Euro, für Pferde ab 39 Euro. Bis zu 100 Prozent Kostenübernahme. Unbegrenzte Tierarztkosten. Kein Kündigungsrecht im Leistungsfall. Stiftung Warentest hat VetProtect24 bereits als Testsieger ausgezeichnet.

Die Versichertenkarte ist in jedem Tarif kostenlos inklusive. Auf Wunsch sogar mit Foto des eigenen Tieres.

Die Branche unter Druck

Was Vetprotect24 macht, ist mehr als ein "Produkt-Launch". Es ist eine Kampfansage an einen Markt, der sich auf seinen Margen ausgeruht hat. Der deutsche Tierversicherungsmarkt wächst zweistellig - echte Innovation? Fehlanzeige. Bis jetzt.

"In fünf Jahren wird sich kein Tierhalter mehr vorstellen können, dass er mal 2.000 Euro vorgestreckt hat, um seinen Hund retten zu lassen", sagt Vella.

"Wir machen für die Tiermedizin, was die eGK für die Humanmedizin gemacht hat. Und die Branche wird folgen müssen. Oder verschwinden."

Über Vetprotect24

Vetprotect24 ist die Dachmarke von Dogprotect24 und Catprotect24 mit Sitz in Köln. Das Unternehmen ist seit 2016 am Markt, betreut über 70.000 versicherte Tiere und wurde von Stiftung Warentest als Testsieger ausgezeichnet (Ausgabe 05/2025 - Note Sehr gut 1,3). Die Versicherungsleistung wird durch die Barmenia Versicherung (gegründet 1904) erbracht. Vetprotect24 ist der erste Anbieter in Deutschland, der eine eigene Versichertenkarte mit QR-Code und Direktabrechnung für Hunde, Katzen und Pferde anbietet.

Hier noch mehr über die Versichertenkarte erfahren: www.vetprotect24.de

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