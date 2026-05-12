ScanHaus Marlow

ScanHaus Marlow eröffnet fünf neue Musterhäuser

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Marlow (ots)

ScanHaus Marlow baut seine Präsenz aus und eröffnet im Mai 2026 gleich fünf neue Musterhäuser in Deutschland. Mit dieser Erweiterung stärkt das Unternehmen seine Position als einer der führenden Anbieter im Bereich moderner Fertighäuser und schafft zusätzliche Möglichkeiten für Bauinteressierte, innovative Wohnkonzepte hautnah zu erleben.

Die Musterhäuser werden persönlich von Inhaber Friedemann Kunz eröffnet. Besucherinnen und Besucher erhalten dabei nicht nur exklusive Einblicke in die jeweiligen Hauskonzepte, sondern haben auch die Gelegenheit, sich direkt vor Ort mit unseren Vertriebspartnern auszutauschen und individuelle Fragen rund um das Thema Planung, Bauweise und Ausstattung zu klären.

Dazu ScanHaus Marlow Inhaber Friedemann Kunz: "Wir glauben fest an die Zukunft des Fertighausbaus und wollen als ScanHaus Marlow die ersten sein, die jetzt richtig loslegen. Deshalb haben wir bereits vor Monaten die Entscheidung getroffen, gleich fünf neue Musterhäuser zu bauen. Nun freue ich mich, diese Häuser der Öffentlichkeit vorstellen zu können."

Der Auftakt der Eröffnungen beginnt in Erfurt am 18. Mai 2026 um 10:00 Uhr. Dort präsentiert ScanHaus Marlow den Bungalow SH 136 WB, ein modernes, ebenerdiges Wohnkonzept, dass besonders durch seine durchdachte Raumaufteilung und hohe Wohnqualität überzeugt. Am selben Tag folgt um 17:00 Uhr die nächste Eröffnung in Villingen-Schwenningen. Hier steht die Stadtvilla SH 172 S im Mittelpunkt, die mit klarer Architektur, großzügigen Grundrissen und modernem Design überzeugt.

Am 19. Mai 2026 geht es weiter: Um 10:00 Uhr öffnet das Musterhaus in Mannheim seine Türen. Besucher können dort den Bungalow SH 140 B besichtigen, der modernes Wohnen auf einer Ebene mit funktionalen Grundrisslösungen kombiniert. Nur ein paar Stunden später, um 15:00 Uhr, folgt die Eröffnung in Bornheim, wo ebenfalls die beliebte Stadtvilla SH 172 S präsentiert wird.

Den Abschluss bildet schließlich die Eröffnung am 28. Mai 2026 um 14:00 Uhr in Rostock/Roggentin. Mit dem Drempelhaus SH 145 D zeigt ScanHaus Marlow hier ein Hauskonzept, das durch seine optimale Nutzung des Dachgeschosses überzeugt.

Mit den neuen Musterhäusern verfolgt ScanHaus Marlow konsequent das Ziel, Bauinteressierten deutschlandweit eine noch größere Vielfalt an Haustypen und Gestaltungsmöglichkeiten zugänglich zu machen. Die Häuser dienen dabei nicht nur als Inspirationsquelle, sondern ermöglichen es Besucherinnen und Besuchern, Materialien, Raumwirkungen und Ausstattungsdetails direkt vor Ort zu erleben.

Alle Eröffnungsveranstaltungen sind öffentlich. Interessierte haben die Möglichkeit, sich im Vorfeld über den Eventkalender auf der Website von ScanHaus Marlow anzumelden und ihren Besuch bequem digital zu planen. www.scanhaus.de/events

ScanHaus Marlow zählt zu den führenden Herstellern von energieeffizienten Fertighäusern in Deutschland. Seit der Firmengründung im Jahr 1992 setzte die Firma Maßstäbe in der Fertighausbranche - mit moderner Architektur, nachhaltiger Bauweise und hoher Kundenzufriedenheit. Seit mehr als 20 Jahren ist das Prinzip: "ERST BAUEN - DANN ZAHLEN" ein wesentlicher Kundenvorteil.

Am Hauptsitz und Produktionsstandort in Marlow (Mecklenburg-Vorpommern), beschäftigt ScanHaus Marlow über 500 Mitarbeiter und betreibt deutschlandweit mehr als 50 Vertriebsstandorte (Musterhäuser und Vertriebsbüros). Die Produktpalette umfasst mehr als 70 verschiedene Haustypen, darunter Bungalows, Stadtvillen, Doppelhäuser und Mehrgenerationenhäuser. ScanHaus Marlow ist Teil der Friedemann-Kunz-Familienstiftung, neben ScanHaus Marlow gehören auch z.B. die ScanHotels in Rostock, die Marlower Brauerei und umfangreiche Immobilienobjekte zur Stiftung.

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