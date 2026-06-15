Tennis-Point

L’ITF et Tennis-Point renouvellent leur partenariat mondial

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Herzebrock-Clarholz (ots)

La poursuite de ce partenariat renforce leur engagement en faveur de la communauté mondiale du tennis

La Fédération internationale de tennis (ITF) et Tennis-Point ont annoncé aujourd’hui le renouvellement de leur partenariat mondial, élargissant ainsi l’accès à des équipements de tennis haut de gamme pour les joueurs du monde entier. Dans le cadre de cet accord, Tennis-Point restera le partenaire officiel de l’ITF au niveau mondial pour la vente en ligne d’équipements de tennis.

Depuis le lancement de ce partenariat, Tennis-Point offre un accès dédié à des équipements de haute qualité via la boutique ITF x Tennis-Point, avec des avantages et des remises exclusifs pour tous les joueurs abonnés à l’IPIN de l’ITF. Ces offres seront encore renforcées en garantissant un accès permanent à une gamme complète de produits: vêtements, chaussures, raquettes, cordages, sacs et balles.

«Nous sommes ravis de prolonger notre partenariat avec Tennis-Point après une collaboration fructueuse qui a apporté ces dernières années des avantages concrets à la communauté mondiale du tennis en facilitant l’accès à des équipements indispensables», s’est réjoui David Haggerty, président de l’ITF. Dans le cadre des efforts que nous déployons avec nos 214 pays membres pour développer et promouvoir le tennis à travers le monde, des partenariats comme celui-ci jouent un rôle clé dans le soutien aux joueurs et aux parties prenantes à tous les niveaux de la discipline. Nous remercions Tennis-Point pour son engagement continu en faveur de notre mission.»

«Nous sommes fiers de poursuivre notre partenariat avec la Fédération internationale de tennis», a ajouté Andreas Otto, CEO de Tennis-Point. «Cette collaboration tient toutes ses promesses et apporte une réelle valeur ajoutée aux joueurs de l’ITF, aux fédérations nationales et aux tournois à travers le monde. En renouvelant cet accord, nous renforçons notre vision commune d’un tennis plus accessible et plus durable. Nous pourrons nous appuyer sur les succès obtenus jusqu’à présent pour continuer à soutenir efficacement la communauté mondiale du tennis aux côtés de l’ITF.»

Les joueurs auront toujours accès à la boutique ITF x Tennis-Point via leur compte IPIN, qui leur réserve des conditions exclusives adaptées aux besoins de l’écosystème international du tennis.

À propos de Tennis‑Point

Tennis‑Point figure parmi les leaders omnicanaux des sports de raquette et du running en Europe. Sous les marques Tennis‑Point, Padel‑Point et Running‑Point, l’entreprise propose matériel, vêtements et accessoires pour tous les niveaux de pratique. Tennis‑Point gère des boutiques en ligne internationales ainsi qu’une trentaine de magasins physiques dans plusieurs pays européens. Le siège de l’entreprise est situé à Herzebrock‑Clarholz, en Allemagne.

Original-Content von: Tennis-Point, übermittelt durch news aktuell