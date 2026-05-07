Landeshauptstadt Innsbruck

Stadt Innsbruck: Vorbild für eine aktive Gestaltung Europas

Innsbruck (ots)

Kaiser-Maximilian-Preis 2026 geht an „European Youth FOrum Neumarkt“

(IKM) Jung, europäisch, verbunden – drei Schlagworte, die für den Kaiser-Maximilian-Preis der Stadt Innsbruck stehen. In diesem Sinne erging der Preis 2026 am Donnerstag, 7. Mai, an das europäische Jugendforum Neumarkt (EYFON) für das Projekt „EYFON Peace Days“.

Die international besetzte Jury setzte sich aus Vertreter:innen der Stadt Innsbruck, des Landes Tirol sowie des „Kongresses der Gemeinden und Regionen des Europarates” (KGRE), der „Versammlung der Regionen Europas” (VRE), des „Rates der Gemeinden und Regionen Europas” (RGRE) und der Universität Innsbruck zusammen. „Im Zwei-Jahres-Rhythmus wird der mit 10.000 Euro dotierte Preis an Leuchtturmprojekte vergeben, die junge Menschen inspirieren, die Zukunft der europäischen Gesellschaft zu gestalten. Das Siegerprojekt zeichnet sich genau dadurch aus“, betonte Bürgermeister Johannes Anzengruber. Bei der Verleihung in Innsbruck freuten sich EYFON-Präsident Christoph Leitl und Geschäftsführer Christian Buchmann über die Anerkennung.

Frieden und Zusammenhalt

Die „EYFON Peace Days“ haben zum Ziel, Frieden zu fördern und junge Menschen aus verschiedenen Nationen, mit unterschiedlichem Bildungsniveau und Meinungen zusammenbringen, um über eine friedliche und stabile Welt zu sprechen. Verschiedene Sichtweisen und die Haltung zu Europas Zielen, Aufgaben und Werten können dabei weiterentwickelt werden. Bei den diesjährigen Peace Days im Juni werden Friedensverhandlungen simuliert und die Teilnehmer:innen schlüpfen in die Rollen von Diplomat:innen und Entscheidungsträger:innen. „Das Miteinander, der Dialog, das Lernen voneinander und das Verständnis füreinander, über Ländergrenzen, Sprachen und politische Haltungen hinweg sind heute, in einer Zeit der weltweiten Unsicherheiten und Gefahren, die Voraussetzungen für einen selbstbewussten und starken Kontinent, der sich zwischen den Welten in Ost und West neu positionieren muss“, betont EYFON-Präsident Leitl.

Damit der Kaiser-Maximilian-Preis auch regional spürbar wird, gab es einen zum Thema passenden Kreativwettbewerb für Tirols Schulen mit einem Preisgeld von 500 Euro in vier Kategorien.

Weitere Infos sowie Bilder zum Download sind online unter www.innsbruck.gv.at/presse/kmp2026

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