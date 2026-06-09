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KI-Automation statt Tool-Chaos: Wie Melik Su mit AutomationFlow individuelle Softwarelösungen für Unternehmen entwickelt

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Aalen (ots)

Digitale Tools sollen Unternehmen entlasten, machen den Alltag aber oft komplizierter. Dann werden Daten doppelt eingetragen, Rechnungen manuell geprüft und Informationen in verschiedenen Systemen gesucht. Melik Su von AutomationFlow erklärt, warum Unternehmen nicht einfach das nächste KI-Tool brauchen, sondern zuerst klare Abläufe schaffen müssen, die sich sinnvoll automatisieren lassen.

Das Geschäft wächst, Kunden kommen, Umsätze steigen. Auf den ersten Blick scheint alles stabil. Hinter den Kulissen sieht es in vielen Unternehmen jedoch anders aus: Angebote, Rechnungen, Zahlungseingänge, Kunden-Onboardings und interne Aufgaben laufen über mehrere Programme. Jedes Programm löst einen Teilbereich, aber keines bildet den Alltag wirklich sauber ab. Mitarbeiter übertragen Daten von Hand, Geschäftsführer prüfen Zahlungseingänge, verfolgen offene Rechnungen nach oder suchen Informationen zusammen. Was anfangs noch überschaubar ist, kostet im Tagesgeschäft immer mehr Zeit. Besonders kritisch wird es, wenn solche Abläufe zusätzlich über Plattformen wie Zapier oder Make verbunden werden. Am Anfang wirkt das praktisch, mit wachsender Komplexität aber oft unübersichtlich, teuer und schwer zu pflegen. „Viele Geschäftsführer merken erst dann, wie wackelig ihr digitales Fundament wirklich ist, wenn Wachstum kommt und die bestehenden Abläufe plötzlich nicht mehr mitziehen“, sagt Melik Su, Experte für KI-gestützte Automationen und individuelle Softwarelösungen bei AutomationFlow, einer Marke der Peakconcepts GmbH.

„Der größte Fehler ist, bei jedem neuen Problem einfach das nächste Tool draufzusetzen, statt zu fragen: Welcher Prozess muss hier eigentlich sauber laufen?“, erklärt Melik Su. Genau diese Frage wird für viele Unternehmen entscheidend. Denn wenn Systeme nicht zusammenpassen, Verantwortlichkeiten unklar bleiben und manuelle Aufgaben immer wieder an denselben Stellen auftauchen, entsteht kein stabiles Wachstum, sondern mehr operative Last. Melik Su kennt diese Probleme aus mehr als 16 Jahren Softwareentwicklung und aus der eigenen unternehmerischen Praxis. Seit 2010 entwickelt er Software, Apps und digitale Systeme; mit der Peakconcepts GmbH wurden bereits Projekte für Unternehmen wie Obi, Otto, Panasonic und Media Markt umgesetzt. Heute unterstützt er mit AutomationFlow Unternehmen dabei, Abläufe digital so aufzusetzen, dass sie nicht nur technisch funktionieren, sondern im Alltag wirklich tragen.

Wenn Software nicht mitwächst: Warum Unternehmen mehr brauchen als einzelne Programme

Viele Programme funktionieren gut, solange ein Unternehmen klein bleibt, wenige Sonderfälle auftreten und Abläufe noch überschaubar sind. Doch wenn mehr Kunden, mehr Mitarbeiter oder neue Anforderungen dazukommen, zeigt sich schnell, ob eine Software den Alltag wirklich trägt – oder ob Mitarbeiter immer öfter um das Programm herumarbeiten müssen. Was bei wenigen Kunden noch funktioniert, wird bei mehr Volumen schnell zur Belastung.

Gerade in Agenturen, Beratungen, Coaching-Unternehmen oder anderen skalierenden Geschäftsmodellen entstehen mit der Zeit Prozesse, die sich nicht sauber in ein fertiges Programm pressen lassen. Angebote werden anders aufgebaut, Kunden anders betreut, Rechnungen anders geprüft und interne Aufgaben anders verteilt. Was im System nicht vorgesehen ist, wird dann irgendwie drumherum gelöst: Felder werden zweckentfremdet, Daten zusätzlich in Tabellen gepflegt, Informationen manuell kopiert oder Aufgaben außerhalb des eigentlichen Programms organisiert. Kurzfristig hilft das, langfristig entstehen genau die Umwege, die eigentlich vermieden werden sollten. „Viele Tools lösen nur den Standardfall. Das eigentliche Unternehmen läuft aber selten nach Standard“, sagt Melik Su. Deshalb reicht es oft nicht, einfach noch ein weiteres Programm einzuführen. Entscheidend ist, ob die Software die täglichen Abläufe abbildet oder ob das Team jeden Tag um das Programm herumarbeiten muss.

Warum gute KI-Automation nicht beim Tool beginnt

Viele Geschäftsführer wissen inzwischen, dass sie sich mit Künstlicher Intelligenz beschäftigen müssen. Der Druck ist da, die Möglichkeiten klingen groß und der Markt liefert täglich neue Tools, die angeblich sofort Zeit sparen, Kunden gewinnen oder ganze Arbeitsbereiche automatisieren. In der Praxis beginnt die eigentliche Arbeit aber nicht mit der Auswahl eines KI-Werkzeugs, sondern mit einer einfachen, aber entscheidenden Frage: Welcher Prozess soll überhaupt besser laufen? Genau hier trennt sich für Melik Su echte Automatisierung von bloßer Tool-Spielerei: „Wenn nicht klar ist, wer wofür zuständig ist, welche Daten wo liegen, welche Schritte wirklich nötig sind und an welchen Stellen ein Mensch weiterhin prüfen sollte, kann auch KI kein sauberes Ergebnis liefern“, betont der Automationsexperte.

AutomationFlow startet deshalb nicht mit der Technik, sondern mit dem Ablauf dahinter. Zuerst wird geprüft, wie ein Prozess heute tatsächlich funktioniert, wo Zeit verloren geht, welche Aufgaben sich wiederholen und welche Entscheidungen nicht vollständig automatisiert werden sollten. Erst daraus ergibt sich, ob eine KI-Automation sinnvoll ist, ob eine bestehende Software angebunden werden kann oder ob eine eigene Lösung mehr bringt. „Nur weil ich KI habe, muss ich nicht nie wieder arbeiten. KI funktioniert unglaublich gut, aber es gibt Bereiche, in denen weiterhin ein Mensch draufschauen muss“, erklärt Melik Su. Genau deshalb geht es nicht darum, Mitarbeiter aus dem Unternehmen zu entfernen, sondern sie von Aufgaben zu entlasten, die im Alltag unnötig Kapazität kosten.

Angebote, Rechnungen, Onboarding: Wo eigene Software spürbar entlastet

Im Angebotsprozess kann eine eigene Lösung zum Beispiel Informationen sammeln, Angebote vorbereiten und wiederkehrende Schritte einheitlich abbilden. Dabei geht es nicht nur darum, ein Dokument schneller zu erstellen. Melik Su und sein Team prüfen auch, ob die Angebotslogik überhaupt sinnvoll aufgebaut ist – etwa ob Leistungen klar genug kombiniert sind oder ob der Prozess im Alltag unnötige Schleifen erzeugt. Ähnlich sieht es bei Rechnungsstellung und Zahlungsmanagement aus: Rechnungen können automatisch erstellt, Zahlungseingänge geprüft und Zahlungserinnerungen angestoßen werden. Bei digitalen Produkten oder skalierenden Geschäftsmodellen kann die Software zudem automatisch kontrollieren, ob ein Kunde bezahlt hat und ob eine Freischaltung erfolgen soll.

Auch das Kunden-Onboarding ist ein typischer Bereich, in dem eigene Software im Alltag schnell Wirkung zeigen kann. Neue Kunden erhalten die passenden Informationen, Dokumente und nächsten Schritte, während intern automatisch Aufgaben vorbereitet werden und klar ist, wer was als Nächstes erledigen muss. Gleichzeitig lassen sich Informationsflüsse im Team sauberer abbilden, weil relevante Daten nicht ständig gesucht, weitergeleitet oder manuell zwischen Programmen übertragen werden müssen. „Überall dort, wo Mitarbeiter täglich dieselben Handgriffe machen, liegt ungenutztes Potenzial – das ist Zeit, die besser in Vertrieb, Kundenbetreuung oder fachliche Arbeit fließen sollte“, betont Melik Su.

Analyse, Umsetzung, Ausbau: Wie AutomationFlow daraus ein belastbares System macht

Damit aus einzelnen Automationen ein System wird, startet AutomationFlow mit einer Analyse der bestehenden Abläufe. Dabei geht es nicht nur darum, technische Schnittstellen zu prüfen, sondern zuerst zu verstehen, wie das Unternehmen arbeitet: Welche Schritte laufen regelmäßig ab? Wo verlieren Mitarbeiter Zeit? Welche Aufgaben müssen weiterhin von einem Menschen geprüft werden? Welche Systeme sind bereits vorhanden? „Erst wenn diese Fragen beantwortet sind, entsteht ein Plan, der nicht alles auf einmal umwirft, sondern Schritt für Schritt dort ansetzt, wo schnell Wirkung entstehen kann“, erläutert Melik Su.

Die Umsetzung erfolgt im Done-for-you-Modell weitgehend im Hintergrund, damit Geschäftsführung und Mitarbeiter ihren normalen Arbeitsalltag möglichst wenig unterbrechen müssen. Je nach Ausgangslage können einzelne Automationen oder erste Softwarefunktionen bereits nach wenigen Tagen spürbare Verbesserungen bringen; größere SaaS-Lösungen werden über Wochen oder Monate ausgebaut. Künstliche Intelligenz beschleunigt dabei viele Entwicklungs- und Anpassungsschritte, ersetzt aber nicht die Erfahrung, ein funktionierendes System für ein echtes Unternehmen zu planen. Deshalb setzt AutomationFlow bei Bedarf auf Human in the Loop – also auf automatisierte Abläufe, bei denen ein Mensch an entscheidenden Stellen weiterhin prüft oder freigibt. So entsteht keine technische Spielerei, sondern eine Lösung, die im Alltag funktioniert und mitwachsen kann, wenn Kundenvolumen, Teamgröße oder Anforderungen steigen.

Am Ende muss sich die Lösung auch wirtschaftlich rechnen. Eine eigene Lösung kann laufende Toolkosten reduzieren, Abhängigkeiten von einzelnen Anbietern verringern und Unternehmen mehr Kontrolle über ihre Abläufe geben. Gleichzeitig prüft AutomationFlow, ob im konkreten Fall eine individuelle Softwarelösung wirklich sinnvoller ist als eine bestehende Tool-Lösung. Je nach Projekt und Voraussetzungen kann außerdem geprüft werden, ob Leistungen im Rahmen passender Digitalisierungs- oder Automationsvorhaben staatlich förderfähig sind. „Wir bauen keine technischen Spielereien, sondern praktische Werkzeuge, die im realen Unternehmensalltag funktionieren und die mit dem Unternehmen wachsen können“, sagt Melik Su.

Möchten Sie Ihre digitalen Abläufe nicht länger mit immer neuen Tools zusammenhalten, sondern sauber abbilden und sinnvoll automatisieren lassen? Dann melden Sie sich jetzt bei Melik Su von AutomationFlow und vereinbaren Sie einen Termin!

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