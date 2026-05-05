Heckner Coaching GmbH

Unternehmensberatung Heckner: Wie Elektro-Unternehmer mit klaren Strukturen ihre Gewinne gezielt steigern

Bild-Infos

Download

Mühldorf am Inn (ots)

Volle Auftragsbücher, lange Arbeitstage und dennoch bleibt am Monatsende oft zu wenig übrig – eine Realität, die viele Unternehmer im Elektrohandwerk kennen. Während Projekte scheinbar erfolgreich laufen, entstehen im Hintergrund unbemerkt wirtschaftliche Lücken. Doch woran liegt es, dass trotz guter Auslastung die Profitabilität leidet?

Viele Unternehmer im Elektrohandwerk kennen die Situation: Die Auftragsbücher sind voll, die Mitarbeiter ausgelastet – und trotzdem fällt die Bilanz am Monatsende geringer aus als erwartet. Über Jahre wachsen die Betriebe organisch, gewinnen neue Kunden und bauen ihr Team aus. Doch ein entscheidender Bereich bleibt dabei häufig im Hintergrund: die betriebswirtschaftliche Steuerung. Kalkulationen werden nicht regelmäßig überprüft, Kennzahlen nur oberflächlich betrachtet und wirtschaftliche Zusammenhänge bleiben unklar. Die Folge: Trotz hoher Auslastung erzielen viele Unternehmen nicht die Gewinne, die eigentlich möglich wären. Stattdessen steigen Arbeitszeit und Druck kontinuierlich an, während die erhoffte Entlastung ausbleibt. „Wenn Betriebe ihre Zahlen nicht genau verstehen, arbeiten sie im Dunkeln. Wenn sie dann erkennen, dass der Betrieb in Schieflage gerät, ist es oft viel zu spät, zu handeln. Die Zahlen müssen monatlich betrachtet werden, sodass man bei Bedarf gegensteuern kann“, erklärt Dominik Heckner von der Unternehmensberatung Heckner.

„Der effektivste Weg aus dieser Situation ist erstens, dem Steuerberater die Grundlage für ein aussagekräftiges Zahlenwerk zu liefern, beispielsweise durch fristgerechte Buchungen. Zweitens muss jeder Unternehmer seinen Steuerberater fordern, die Zahlen monatlich spätestens zwei Wochen nach Monatsende zu liefern“, betont Dominik Heckner. Genau hier setzen spezialisierte Beratungsansätze an, die sich gezielt auf die Anforderungen im Elektrohandwerk konzentrieren – insbesondere auf die Umsetzung von Prozessen rund um Aufmaß und halbfertige Leistungen. Die Unternehmensberatung Heckner begleitet Elektro-Betriebe bereits seit Jahrzehnten bei der Entwicklung dieser Prozesse, der Interpretation der betriebswirtschaftlichen Auswertung, sowie der Umsetzung der daraus resultierenden Maßnahmen, wie die Einstellungen in der kaufmännischen Software. Heckner begleitet die Unternehmer weiterhin in der Umsetzung im Rahmen strukturierter und intensiver Programme. Durch die Kombination aus praktischer Erfahrung, systematischen Methoden und einer engen Zusammenarbeit mit den Unternehmern gelingt es, komplexe betriebswirtschaftliche Herausforderungen greifbar zu machen und Schritt für Schritt zu lösen. Beispiele beinhalten den kostendeckenden Stundensatz, die Projektkalkulation sowie den Prozentsatz der verrechenbaren Stunden im Verhältnis zur Anwesenheit. Welche Ursachen hinter den wirtschaftlichen Engpässen stecken und wie sich diese nachhaltig beheben lassen, zeigt der folgende Überblick.

Dominik Heckner klärt auf: Warum fehlerhafte Kalkulationen zum Problem werden

„Viele Unternehmer gehen davon aus, dass sich ihre Situation durch mehr Arbeit automatisch verbessert – genau das Gegenteil ist jedoch der Fall“, so Dominik Heckner von der Unternehmensberatung Heckner. In der Praxis zeigt sich immer wieder, dass fehlende Kalkulationsgrundlagen und unklare Kostenstrukturen wesentliche Ursachen für wirtschaftliche Probleme sind. Besonders kritisch wird es, wenn Betriebe wachsen, ohne ihre internen Prozesse entsprechend anzupassen. Ab einer gewissen Größe – häufig bereits ab sieben bis zehn Mitarbeitenden – entstehen erste organisatorische Engpässe, die sich direkt negativ auf die Verrechenbarkeit auswirken. Schließlich kann der Chef nun nicht mehr alles im Detail nachkontrollieren. Außerdem kommt es immer wieder zu Stillständen oder Fehlern in der Installation, die auf eigene Kosten nachgearbeitet werden müssen. Weiterhin beobachtet Dominik Heckner bei seiner Arbeit oft, dass Unternehmer eher nach Bauchgefühl kalkulieren, als wirklich ihre eigenen Kosten als Kalkulationsgrundlage zu nutzen. Dabei gilt: Je größer das Unternehmen, desto gefährlicher ist diese Herangehensweise.

Hinzu kommt, dass viele Inhaber von Elektro-Betrieben neben ihrer Geschäftsführertätigkeit gleichzeitig auch Projektleiter, Planer und Vertriebler sind. Entscheidungen landen weiterhin fast immer beim Chef, da Verantwortlichkeiten nicht klar definiert sind und wichtige Prozesse kaum dokumentiert sind. Dadurch fehlt die notwendige Transparenz, um wirtschaftliche Entwicklungen frühzeitig zu erkennen. Wenn der Chef vom Alltagsgeschehen zu sehr abgelenkt ist, dann führt dies häufig zu kostspieligen Fehlern: Die Kalkulation für das Großprojekt ist zu ungenau, die Arbeitsvorbereitung ist lückenhaft, immer wieder werden Zusatzleistungen nicht dokumentiert und für das Nachtragsmanagement hat niemand Zeit. In der Praxis werden hier sehr oft 5- bis 6-stellige Beträge pro Jahr verschenkt.

Analyse als Grundlage für wirtschaftlichen Erfolg

Der erste Schritt besteht darin, die eigene Ausgangssituation ehrlich und detailliert zu analysieren. Dazu gehört vor allem, sämtliche betriebswirtschaftlichen Kennzahlen und Abläufe im Unternehmen transparent zu machen. Nur wer genau weiß, wo Geld verdient und wo es verloren wird, kann gezielt gegensteuern. Erst auf dieser Basis lassen sich fundierte Entscheidungen treffen, etwa darüber, welche Projektarten auf Basis der aktuellen Kostenstruktur wirtschaftlich sinnvoll sind und welche nicht.

Ein zentraler Bestandteil dieser Analyse ist die Zahlenanalyse. Hier werden die letzten Jahresabschlüsse, sowie die aktuelle BWA und Summen- und Saldenliste im Detail durchleuchtet und mit Zahlen aus der Branche anhand des Busch-Jaeger-Betriebsvergleichs verglichen, welcher von der Unternehmensberatung Heckner erhoben wird.

Unternehmensberatung Heckner: Mehr Transparenz in den Zahlen führt zu besseren Entscheidungen und mehr Rentabilität

Auf die Zahlanalyse folgt ein klarer Maßnahmenplan: Ein erfahrener Berater legt gemeinsam mit dem Unternehmer konkrete Maßnahmen innerhalb eines umsetzbaren zeitlichen Rahmens fest. Die häufigsten Maßnahmen beinhalten die genaue Kalkulation des kostendeckenden Stundensatzes eines jeden produktiven Mitarbeiters, das Einpflegen dieser Daten in die kaufmännische Software, überarbeitete Prozesse, sowie gemeinsame Gespräche mit dem Steuerberater, um mehr Transparenz in den Auswertungen zu gewährleisten. Hinzu kommen immer wieder Spezialthemen wie eine Liquiditätsplanung oder eine Unternehmensbewertung im Rahmen eines strukturierten Übergabe- bzw. Verkaufsprozesses.

Gleichzeitig gilt es in der Umsetzung, Mitarbeiter und Führungskräfte aktiv einzubinden, Verantwortlichkeiten im Unternehmen klar zu definieren und die Abhängigkeit vom Unternehmer schrittweise zu reduzieren. Ein konkretes Beispiel dafür ist das Delegieren von Verantwortungen, die vorher beim Chef lagen: So kann etwa die Kontrolle über das tägliche Aufmaß vom Unternehmer auf den Bauleiter übertragen werden.

Fazit: Mehr Gewinn, mehr Zeit, mehr Kontrolle

„Das Ziel ist nicht nur ein wirtschaftlich stabiler Betrieb, sondern auch mehr unternehmerische Freiheit“, so Dominik Heckner. Genau hier zeigt sich der entscheidende Unterschied: Wer seine Zahlen, Strukturen und Mitarbeiterführung im Griff hat, steigert nicht nur seine Gewinne, sondern gewinnt deutlich mehr Freiheit zurück, weil nicht mehr alles an einem selbst hängt. Erst mit der richtigen Struktur und Begleitung durch erfahrene Experten wie Dominik Heckner lassen sich selbst festgefahrene Probleme nachhaltig lösen. So entsteht aus operativem Druck wieder unternehmerischer Gestaltungsspielraum.

Sie möchten ungenutzte Potenziale in Ihrem Betrieb aufdecken und endlich gezielt nutzen? Dann melden Sie sich jetzt bei den Experten der Unternehmensberatung Heckner und vereinbaren Sie einen Termin für ein kostenloses Erstgespräch!

Original-Content von: Heckner Coaching GmbH, übermittelt durch news aktuell