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Eintauchen in eine Welt voller Magie: BUBBLE PLANET verwandelt Köln ab 9. Mai in ein schillerndes Sinneserlebnis

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Köln (ots)

Nordrhein-Westfalen ist um eine Attraktion reicher: Das international erfolgreiche Spektakel "Bubble Planet - Das Erlebnismuseum für alle Sinne" feiert am 9. Mai 2026 seine große Premiere in der Domstadt. Wenn sich die Türen im COLONEUM in Köln-Ossendorf (Studio 52) öffnen, erwartet die Gäste eine interaktive Reise durch zwölf fantasievolle Themenwelten, die alle Altersgruppen in ihren Bann zieht.

Ein globales Phänomen am Rhein

Nach Stationen in Metropolen wie Los Angeles, London, Paris und Berlin bringt das farbenfrohe Erlebnis seinen einzigartigen Mix aus Fantasie und modernster Technologie nun nach Köln. Längst als weltweiter Trend etabliert, lädt die Ausstellung dazu ein, den Alltag für einige Stunden hinter sich zu lassen.

Ein sprichwörtlich fantastisches Abenteuer

In den aufwendig gestalteten Räumen tauchen Gäste in ein kunterbuntes Paralleluniversum aus schimmernden Blasen und spektakulären Lichtinstallationen ein. Vom gigantischen Bällebad über schillernde Infinity-Räume bis hin zu virtuellen Landschaften mittels modernster VR-Technik - Licht, Klang und Raum verschmelzen zu einer faszinierenden Einheit. Raffinierte optische Täuschungen sorgen für verblüffende Perspektiven und ideale Fotokulissen.

Eine Premiere für das COLONEUM

Örtlicher Veranstalter ist die Explorado Group, eines der führenden europäischen Unternehmen für Entertainmentangebote. In Kooperation mit den MMC Sudios öffnet sich das COLONEUM damit erstmals für Ausstellungen und bereichert den Unterhaltungsstandort Köln um eine interaktive Attraktion, die alle Sinne anspricht.

Bis Anfang November 2026 können die Besucher in diese magische Welt eintauchen. Tickets sind ab 15,90 Euro (Kinder) und 19,90 Euro (Erwachsene) unter www.bubble-planet.de erhältlich.

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