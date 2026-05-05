Ecker + Ecker GmbH

Ecker + Ecker tritt der athagoras Gruppe bei und stärkt die Position in Europa

Hamburg (ots)

Ecker + Ecker GmbH und das Schwesterunternehmen Accessus Health GmbH treten zum 01.05.2026 der athagoras Gruppe bei. Diese Entscheidung stellt einen entscheidenden Schritt dar, um die führende Position bei gemeinsamen klinischen Bewertungen (JCA) weiter auszubauen und etabliert die athagoras Gruppe als bevorzugten Partner für den multinationalen Marktzugang.

Mit dem Beitritt zur athagoras Gruppe reagiert Ecker + Ecker auf den zunehmenden Bedarf integrierter Lösungen im europäischen Market Access. Die neue Synergie bringt Leistungen der athagoras Gruppe aus den Bereichen Real World Evidence, klinische Studien und Digitalisierung mit der Expertise von Ecker + Ecker insbesondere in den Bereichen AMNOG, Pricing & Reimbursement und EU HTA zusammen. Mit diesem Schritt wird sichergestellt, die Kunden mit ganzheitlichen Lösungen im multinationalen Market Access in Europa, einschließlich Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Schweiz, das Vereinigte Königreich und Skandinavien, zu unterstützen.

Janine Leismann, Geschäftsführerin Ecker + Ecker und Accessus Health, sagt: "Der Zusammenschluss mit athagoras stärkt uns darin, integrierte End-to-End-Lösungen und einheitliche Strategien über Ländergrenzen hinweg auf Basis einer tiefen und bereiten Expertise bei einem hohen Qualitätsanspruch anbieten zu können. Gemeinsam bilden wir "Your Gateway to Europe®", um unsere Kunden durch die Komplexität im JCA und Market Access zu navigieren".

Dr. Thomas Ecker zieht sich aus der Geschäftsführung zurück. Janine Leismann übernimmt ab sofort die alleinige Geschäftsführung des Unternehmens.

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