MagentaSport und MagentaTV zeigen 18 Topspiele der FIFA U-20-WM in Chile live und exklusiv

Topstars wie Diego Maradona, Lionel Messi, Ronaldinho, Paul Pogba, Alexis Sánchez oder Erling Haaland haben bei diesem Turnier erstmals die Weltbühne des Fußballs betreten: vom 27. September bis 19. Oktober wird die FIFA U20-Weltmeisterschaft 2025 in Chile ausgetragen. MagentaTV und MagentaSport zeigen exklusiv täglich das jeweilige Topspiel der WM live. Über das Freemium-Angebot von MagentaTV (magenta.tv) werden die Spiele auch kostenlos für alle - ohne Login und ohne Registrierung - ausgestrahlt. Insgesamt werden 18 ausgewählte WM-Partien gezeigt, darunter mit Argentinien, Brasilien, Italien und Spanien die besten Teams. Die Highlights der Partys sind außerdem auf allen MagentaSport Plattformen sowie in den Social-Media-Kanälen abrufbar. Attraktiver Fußball mit großartigen Talenten - das ist die U20-WM! Präsentiert von einem Top-Kommentatoren-Team: Mit dabei sind Christian Straßburger, Alexander Klich, Oliver Forster, Oskar Heirler und Martin Piller.

24 Nationen aus allen sechs Kontinentalverbänden nehmen an der Endrunde in den Städten Santiago, Valparaíso, Rancagua und Talca teil - darunter fünf ehemalige Weltmeister und mit Neukaledonien ein Neuling. Gesucht wird der Nachfolger von Uruguay. Deutschland ist nicht vertreten. Gespielt wird zunächst in sechs Gruppen mit je vier Teams, bevor es in die K.-o.-Phase mit Achtel-, Viertel- und Halbfinals sowie dem Spiel um Platz 3 und das große Finale geht.

Sportlich verspricht die Endrunde packende Duelle bereits in der Vorrunde. Gastgeber Chile trifft in der Gruppe A auf Neuseeland, Japan und Ägypten. Gruppe C gilt als besonders attraktiv: Brasilien, Mexiko, Spanien und Marokko kämpfen hier um den Einzug in die K.-o.-Phase. Argentinien vermisst sich mit Italien, Australien und Kuba. Der offizielle Turnierslogan "Legends in the making" bringt den Charakter des Wettbewerbs auf den Punkt - hier machen sich die Stars von morgen einen Namen.

Die Topspiele der U-20-WM bei MagentaSport in der Übersicht

Gruppenphase

27. September ab 21.50 Uhr: Südkorea - Ukraine

28. September ab 21.50 Uhr Italien - Australien

29. September ab 21.50 Uhr Frankreich - Südafrika

30. September/01. Oktober ab 00.50 Uhr: Chile - Japan

1. Oktober ab 21.50 Spanien - Mexiko2. Oktober ab 21.50 USA - Frankreich

3. Oktober ab 21.50 Uhr Ukraine - Paraguay

4. Oktober ab 21.50 Spanien - Brasilien

5. Oktober ab 21.50 Uhr Neukaledonien-Frankreich

Achtelfinale

07. Oktober ab 21.20 Uhr

08. Oktober ab 21.20 Uhr

09. Oktober ab 21.20 Uhr

Viertelfinale

11. Oktober ab 21.50 Uhr

12. Oktober ab 21.50 Uhr

Halbfinale

15. Oktober ab 21.50 Uhr

15. Oktober/16. Oktober ab 00.50 Uhr

Spiel um Platz 3

18. Oktober ab 20.50 Uhr

Finale

19. Oktober/20. Oktober ab 00.50 Uhr

