Raytron arbeitet mit dem führenden Automobilhersteller GWM zusammen, um die Fahrsicherheit mit Wärmebildkameras zu verbessern

Wie gefährlich ist das Fahren nachts? Aus dem NHTSA-Bericht Nr. 810 637 geht hervor, dass die Zahl der in der Nacht tödlich verunglückten Pkw-Insassen etwa dreimal so hoch ist wie am Tag. Blendung, Fernlicht, der Black-Hole-Effekt und Dunst beeinträchtigen die ADAS-Leistung. Die Automobil-Wärmebildkamera von Raytron hilft jedoch, diese Gefahren zu beseitigen, indem sie Wärmesignaturen von Fußgängern, Tieren und Objekten erkennt. Auf der Gasgoo Automotive Smart Glass Conference 2025 kündigte Great Wall Motor (GWM) die Einführung der fortschrittlichen Wärmebildtechnologie von Raytron an, um die Sicherheit beim Fahren bei Nacht in allen seinen kommenden Modellen zu verbessern.

Wie Wärmebildtechnik die Sicherheit beim Fahren bei Nacht verbessert

Mit neuen Sicherheitsstandards wie Euro NCAP, C-NCAP und FMVSS 127, die AEB-Tests bei Nacht und widrigen Wetterbedingungen vorschreiben, reichen herkömmliche Sensoren wie Kameras mit sichtbarem Licht und LiDAR nicht mehr aus. Im Gegensatz dazu bleiben thermische Nachtsichtsysteme für Kraftfahrzeuge auch bei schlechten Sichtverhältnissen zuverlässig.

Allwetter-Zuverlässigkeit

Behält seine robuste Abbildungsleistung auch bei Regen, Gegenlicht und stockdunkler Nacht bei.

Hervorragende Durchdringung und Detektion über große Entfernungen

Durchbricht Rauch und Dunst und erweitert die Sichtweite über die menschliche Sicht und herkömmliche Kameras hinaus.

Intelligente Erkennung von Hindernissen

Die KI-gestützten Wärmebildkameras von Raytron unterscheiden Lebewesen von ihrer kühleren Umgebung und lösen das AEB-System aus, wenn Fußgänger oder Tiere auf die Straße laufen.

Die vier Generationen der Kfz-Wärmebildtechnik

Auf der Konferenz stellte der Chefingenieur von GMW die vier Generationen der Wärmebildtechnologie vor, wobei Raytron an der Spitze dieser Entwicklung steht.

1.0 Passive Anzeige

Hochauflösende nicht gekühlte VOx-Detektoren in Kombination mit Bildverbesserungsalgorithmen liefern dem Fahrer klare Wärmebilder.

2.0 Aktive Wahrnehmung

Leichte KI-Algorithmen ermöglichen die Echtzeit-Erkennung und -Verfolgung von Fahrzeugen, Fußgängern und Radfahrern und liefern wichtige Daten an ADAS, um Hindernissen vorausschauend auszuweichen.

3.0 Intelligentes Upgrade

Fortschrittliche Algorithmen unterstützen die Erkennung von weit entfernten Mikro-Zielen mit einer detaillierten Darstellung, die die visuelle Klarheit bei komplexen Lichtverhältnissen verbessert. Die Integration von Shutterless NUC gewährleistet eine kontinuierliche Erfassung in Echtzeit, die für eine ununterbrochene ADAS-Leistung entscheidend ist.

4.0 Multisensor-Fusion

Die tiefe Integration von IR mit sichtbaren Kameras, Millimeterwellenradar und LiDAR ermöglicht eine echte Allwetter- und Allszenario-Wahrnehmung und trägt so zur Erhöhung der Sicherheit beim assistierten Fahren bei.

Auf dem Weg zu einer sichereren Zukunft

Die Wärmebildtechnik von Raytron soll in mehrere GWM-Modelle integriert werden, und die Massenproduktion steht kurz vor der Markteinführung. Mit der zunehmenden Verbreitung intelligenter Fahrsysteme wird die Wärmebildtechnik zu einem wichtigen Faktor für die Fahrsicherheit bei jedem Wetter und in allen Situationen.

