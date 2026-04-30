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Gebrauchte E-Bikes: Qualitäts-Schnäppchen oder Second Hand Flop?

Bonn (ots)

Der E-Bike-Markt boomt - doch hohe Neupreise von oft mehreren tausend Euro lassen viele Verbraucher nach Alternativen suchen. Gebrauchte E-Bikes rücken dabei zunehmend in den Fokus. Das Schnäppchen- und Vergleichs-Portal ebikes.de beleuchtet, ob Second-Hand-Modelle tatsächlich eine clevere Spar-Option oder eher ein riskanter Fehlkauf sind, und wo man am besten gebrauchte Pedelecs kaufen sollte.

Der wohl größte Vorteil gebrauchter E-Bikes liegt in den Anschaffungskosten: Auch wenn der Durchschnittspreis für ein neues E-Bike in den letzten beiden Jahren gefallen ist, liegt er immer noch deutlich über 2.500 Euro. Mit einem gebrauchten Pedelec können Käufer im Vergleich zu einem Neurad ordentlich sparen und erhalten häufig hochwertige Markenmodelle zu deutlich reduzierten Konditionen. Es ist davon auszugehen, dass ein E-Bike im ersten Jahr bis zu einem Drittel seines Wertes verliert und nach zwei bis drei Jahren nur noch etwa die Hälfte des Ursprungspreises wert ist. Mit jedem weiteren Jahr sinkt der Wert um zusätzliche rund 10 Prozent. Aufgrund des schnellen Wertverlustes bei neuen E-Bikes greifen viele Menschen inzwischen zu gebrauchten Rädern.

Von privat oder beim Händler kaufen?

Bei der Anschaffung eines gebrauchten E-Bike-Fahrrads haben Interessenten die Wahl: Der private Kauf über Kleinanzeigenportale ist meist preiswerter und es lässt sich noch verhandeln. Bei kommerziellen Anbietern oder Händlern ist es etwas teurer, dafür erhält man jedoch mehr Rechte beim Kauf, bspw. besteht in der Regel eine gesetzliche Gewährleistungsfrist von mindestens einem Jahr. Wer lieber auf Nummer sicher gehen möchte kauft also besser beim Händler, wer sich ein wenig auskennt mit potentiellen Schwachstellen der Fahrräder und wer gut verhandelt, der kann auch privat zuschlagen.

Worauf achten bei gebrauchten E-Bikes?

Nicht jedes Schnäppchen ist aber auch automatisch ein gutes Geschäft: Der Zustand von Akku und Motor - den teuersten Komponenten eines E-Bikes - ist für Laien oft kaum zu beurteilen, und wenn dabei etwas im Argen liegt kann es schnell teuer werden. Hier bieten sogenannte "refurbished" Modelle eine sicherere Alternative: Dabei werden E-Bikes professionell aufbereitet und technisch geprüft. Anbieter, die sich auf den Handel mit aufbereiteten gebraucht-E-Bikes spezialisiert haben, sind z.B. Upway oder Rebike.

Ob privat oder beim Händler - bei gebrauchten Pedelecs sollten Sie auf jeden Fall eine Probefahrt machen und dabei auf Folgendes achten:

Wirkt das Bike gepflegt? Wo wurde es aufbewahrt?

Läuft der Motor rund, sind irgendwelche auffälligen Fahrgeräusche zu hören?

Funktionieren die Bremsen oder sind die Beläge bereits abgefahren?

Geht die Schaltung einwandfrei?

Lassen sich am Rahmen Risse oder sonstige Schäden entdecken?

Haben die Reifen noch Profil oder sind sie stark abgefahren?

Funktioniert das Display, ist die Beleuchtung in Ordnung?

Gibt es Belege über Reparaturen, Service etc.?

Übrigens: Neben finanziellen Aspekten überzeugt ein Gebrauchtkauf auch ökologisch: Die längere Nutzung bestehender Produkte spart Ressourcen und reduziert den CO2-Fußabdruck.

Alternative: Schnäppchen-Portale

Wer doch lieber ein neues statt einem gebrauchten Fahrrad kaufen möchte, der kann auch einen Blick auf besonders preiswerte Deals werfen. Hierbei helfen kostenlose E-Bike-Vergleichsportale wie ebikes.de, über die sich Räder nach diversen Eigenschaften filtern und besonders günstige Angebote finden lassen. Auch so lassen sich die Kosten für ein neues Pedelec reduzieren.

Fazit: Mit dem richtigen Know-how zum besten Deal

Gebrauchte E-Bikes sind weder per se Schnäppchen noch automatisch Fehlkäufe. Wer auf geprüfte Qualität achtet, den Zustand zentraler Komponenten bewertet und bevorzugt bei seriösen Anbietern kauft, kann erheblich sparen - ohne Abstriche bei der Fahrfreude. Und wer auf Nummer sicher gehen möchte, der schaut bei einem refurbished Anbieter oder einem Angebots-Portal vorbei.

Weitere Informationen und Tipps zum Kauf gebrauchter City-E-Bikes finden Interessierte im ausführlichen Ratgeber auf ebikes.de Ratgeber

Über ebikes.de

ebikes.de ist ein unabhängiges Informationsportal rund um E-Bikes, Trends und Kaufberatung. Die Plattform wendet sich besonders an Schnäppchenjäger und preisbewusste Käufer, Deals und Angebote sowie Filtermöglichkeiten und Preisvergleiche sollen insbesondere Nicht-Fachleuten dabei helfen, die Preis-Leistungs-Sieger bei E-Bikes schnell zu finden. Mit fundierten Ratgebern unterstützt das Portal Verbraucher zudem dabei, die passende Entscheidung im wachsenden Markt der Elektromobilität zu treffen.

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