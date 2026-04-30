INNprogress & INNER Progress GmbH

Regulatorischer Druck trifft auf strukturelle Lücke: Frauen in Führung gezielt fördern

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Oberaudorf (ots)

INNprogress begleitet Unternehmen mit einem erprobten 12-monatigen Female-Leadership-Programm - von gezielter Karriereentwicklung und Mimikerkennung über Leadership Labs mit Spitzensport-Methoden und begleitendem Einzelcoaching bis zu Corporate Influencing und internen Lunch Lectures. Frauen besetzen in Deutschland nach wie vor nur rund 29 Prozent aller Führungspositionen - ein Wert, der sich seit mehr als zehn Jahren kaum verändert hat. Die INNprogress & INNER Progress GmbH aus Oberaudorf begleitet Unternehmen mit einem erprobten 12-monatigen Female-Leadership-Programm dabei, weibliche Talente gezielt zu fördern, ihre Karriereentwicklung zu beschleunigen und den Anteil von Frauen in Entscheidungsgremien und auf Vorstandsebene nachhaltig zu steigern. Der Handlungsdruck ist nicht nur strukturell, sondern rechtlich verbindlich. Die EU Pay Transparency Directive ist bis zum 7. Juni 2026 in nationales Recht umzusetzen; Unternehmen ab 250 Beschäftigten müssen ab 2027 erstmals jährlich über ihren Gender Pay Gap berichten - liegt ein unerklärter Gap von mehr als fünf Prozent vor, greift eine Pflicht zur gemeinsamen Bewertung mit Beweislastumkehr. Die EU-Nachhaltigkeitsstandards ESRS S1 im Rahmen der CSRD machen Trainingsstunden nach Geschlecht und die Geschlechterverteilung im Top-Management zur zwingenden Offenlegungspflicht. Das deutsche Führungspositionen-Gesetz II verpflichtet rund 2.000 Unternehmen zur Berichterstattung von Zielgrößen auf den zwei Führungsebenen unterhalb des Vorstands. Für viele Unternehmen gilt damit: Female Leadership ist keine Frage des Wollens mehr, sondern des Nachweisens. Das Programm setzt dort an, wo klassische Führungskräftetrainings aufhören. Für die Teilnehmerinnen bedeutet das konkret: Sie entwickeln eine klare Positionierung und gezielte Karrierestrategie, lernen Machtstrukturen und Entscheidungswege zu lesen und zu nutzen, bauen internes Sponsoring und Fürsprache auf, trainieren Konfliktkompetenz und Sichtbarkeit - unterstützt durch Mimikerkennung nach dem WOCS-Verfahren und begleitendes Einzelcoaching auf ICF-PCC-Niveau. Für Unternehmen entsteht ein messbarer Gegenwert: mehr Frauen in Führungsnachfolgepools, nachweisbare Trainingsinvestition für CSRD- und FüPoG-II-Berichtspflichten, aktiver Wissenstransfer in die gesamte Belegschaft durch interne Lunch Lectures sowie eine gestärkte Arbeitgebermarke durch Corporate Influencing der Teilnehmerinnen auf Plattformen wie LinkedIn. Auf organisationaler Ebene unterstützt das Programm Unternehmen zudem dabei, flexiblere Führungsmodelle zu entwickeln - darunter geteilte Führungsverantwortung und New-Work-Strukturen, die Frauen den Zugang zu Führungsrollen ermöglichen. "Unternehmen, die heute nicht in weibliche Führungskräfte investieren, werden das morgen in ihren Berichtspflichten und in ihrer Fluktuation spüren.", Nadine Härtinger, Gründerin und Geschäftsführerin INNprogress & INNER Progress GmbH. Das Programm begleitet die Teilnehmerinnen über zwölf Monate durch acht Praxismodule, zwei Leadership Reflexions-Labs, Peer-Gruppen und Transfer-Aufgaben bis zum abschließenden Praxisprojekt. Die Labs setzen gezielt auf Methoden jenseits klassischer Seminarformate - darunter Business Breathwork aus dem Hochleistungssport zur Stressregulation und emotionalen Stabilität unter Druck. Getragen wird das Programm von einem interdisziplinär zusammengestellten Trainerinnen-Team aus fünf Expertinnen mit eigener Führungshistorie - aus Profisport, Wissenschaft mit Forschungsschwerpunkt Machtdynamiken und Gender Bias, strategischer Transformationsberatung, Führungskultur und Gesundheitsdiagnostik. Sie stehen nicht nur als Trainerinnen vor der Gruppe, sondern als Role Models - und bringen damit genau das mit, was Frauen in Führung wirklich brauchen. Das Format richtet sich als Inhouse-Kohortenformat an größere Unternehmen sowie strukturierte Mittelständler - besonders an solche, die ihre Berichtspflichten nach FüPoG II, ESRS S1 oder der EU Pay Transparency Directive mit nachweisbarer Programminvestition unterlegen wollen. Es begleitet Frauen von der ersten Führungsrolle bis zur Vorbereitung auf Gremien- und Vorstandsebene. Über INNprogress & INNER Progress GmbH Nadine Härtinger ist seit 2021 als selbständige Leadership- und Organisationsentwicklerin tätig. 2024 gründete sie die INNprogress & INNER Progress GmbH mit Sitz in Oberaudorf (Bayern) als institutionellen Rahmen für ihr Leistungsportfolio. Das Unternehmen verbindet Erkenntnisse aus dem Spitzensport, der Führungskräfteentwicklung und körperbasierten Methoden zu maßgeschneiderten Lernarchitekturen. Nadine Härtinger ist ICF Professional Certified Coach (PCC) mit mehr als 800 begleiteten Executive Coachings und über 20 Jahren Erfahrung in der Entwicklung von Menschen. Als diplomierte Personal- und Organisationsentwicklerin, Kommunikationswissenschaftlerin (M.A.) und zertifizierte Mediatorin verbindet sie Hochleistungssport - als frühere Profisportlerin im Wakeboarden und Snowboarden - mit mehrjähriger Transformationserfahrung in Agile und New Work, unter anderem als Agile Transition Manager bei Swarovski. Das Unternehmen arbeitet mit einem Netzwerk von mehr als 340 Coaches und Trainerinnen und Trainern zusammen. Weitere Informationen: www.innprogress.de

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