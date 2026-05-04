Prisca Heim

Diplom-Psychologin verbindet psychologische Methoden mit Umsatzentwicklung

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München (ots)

Münchner Coachin zeigt mit ihrem 12-Wochen Programm, wie psychologische Selbstführung direkt auf Verkaufsverhalten und Einnahmen wirkt. Die Münchner Diplom-Psychologin und zertifizierte systemtische Coachin (SG) Prisca Heim hat am 28. April 2026 ein weiteres Mal das Coaching-Programm "Unleash Your Success" gestartet. Das zwölfwöchige Online-Programm richtet sich an selbstständige Frauen und Unternehmerinnen, die trotz Investitionen in Weiterbildung und Marketing ihr Geschäft nicht dauerhaft profitabel etablieren können. Es verbindet psychologisch fundierte Methoden mit konkreter Umsetzungsbegleitung. Die Teilnahme ist auf 30 Plätze begrenzt und kostet 4.999 Euro netto. Das Programm gliedert sich in drei Bausteine: Im ersten Schritt erarbeiten die Teilnehmerinnen Klarheit über den eigenen Wert und die Wirkung ihrer Arbeit. Im zweiten Baustein entwickeln sie nach Angaben der Anbieterin die Fähigkeit, auch unter Unsicherheit handlungsfähig zu bleiben. Der dritte Abschnitt führt mithilfe der programmeigenen W.I.N.-Methode zu strukturierter Umsetzung. Bestandteile sind Live-Calls und gemeinsame Umsetzungs-Co-Workings im wöchentlichen Wechsel, begleitende Gruppenformate sowie ein gemeinsames Intensivwochenende in München. Bisherige Teilnehmerinnen berichten von konkreten Ergebnissen: Sie starteten eigene Online-Shops, entwickelten neue Produkte samt Vermarktungsstrategie, bauten eine nachhaltige Social-Media-Präsenz auf und schärften ihre Kommunikation in Verkaufsgesprächen. Eine Teilnehmerin gab an, nach dem Programm erstmals alle Verkaufsgespräche erfolgreich abzuschließen. "Viele Frauen scheitern nicht an der Strategie oder fehlendem Wissen, sondern an inneren Mustern wie Kontrolle, Vergleich oder Perfektionismus", sagt Diplom-Psychologin und Business-Coachin Prisca Heim. "Nachhaltiger Geschäftserfolg entsteht erst dann, wenn beides zusammenkommt: innere Souveränität und konsequentes Handeln." Heim studierte Psychologie an der Justus-Liebig-Universität Gießen mit den Schwerpunkten Wirtschaftspsychologie, Rechtspsychologie und Medizin und schrieb ihre Diplomarbeit in der aktiven Hirnforschung am Bender Institute of Neuroimaging. Sie absolvierte eine zweijährige Weiterbildung zur systemischen Coachin am istob-Zentrum München und ist seit 2013 zertifiziertes Mitglied der Systemischen Gesellschaft (SG). Bevor sie ihre Selbstständigkeit aufbaute, war sie mehrere Jahre als Psychologin in einer Münchner Kriseneinrichtung sowie in einer Einrichtung für Familien tätig. Seit 2018 ist sie als selbstständige Arbeitspsychologin, Coachin und Rednerin aktiv. In über 15 Jahren psychologischer Tätigkeit hat sie mehr als 5.000 Coachings mit Einzelpersonen, Teams und Gruppen begleitet. Über Prisca Heim Prisca Heim ist Diplom-Psychologin (Justus-Liebig-Universität Gießen, Abschluss 2008) und systemisch zertifizierte Coachin (SG-Mitglied seit 2013) mit Sitz in München. Seit 2018 begleitet sie selbstständige Frauen und Unternehmerinnen beim Aufbau tragfähiger Online-Geschäftsmodelle. Ihr Ansatz verbindet psychologisches Fachwissen mit systemischer Beratung und praxisorientierter Umsetzungsbegleitung.

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