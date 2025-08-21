ECOVACS GLOBAL PTE. LTD.

Back to school: Sauber ins neue Schuljahr starten mit Tineco

Der Alltag hat uns wieder: Die Sommerferien neigen sich dem Ende zu. Schule und Uni starten und damit cleveren Köpfen mehr Zeit zum Lernen bleibt, sorgen die vielfältigen Reinigungsgeräte von Tineco zu Hause für Sauberkeit. Mit einer Auswahl leistungsstarker Staubsauger aus der FLOOR ONE-, PURE ONE- und CARPET ONE-Serie ermöglicht Tineco tolle Angebote mit seinen Aktionspartnern, die auch für den schmalen Geldbeutel geeignet sind.

Die aktuellen Angebote von Tineco im Überblick:

FLOOR ONE S9 Artist Serie - Kabelloser Wischsauger in ansprechendem Design

Mit der FLOOR ONE S9 Artist Serie definiert Tineco die Bodenpflege neu: Der kabellose Wischsauger kombiniert ultraflaches 180° Lay-Flat-Design, smarte Technologie und anwenderfreundliche Bedienung. Der iLoop Smart-Sensor passt Saugleistung und Wasserzufuhr automatisch an, während die FlashDry-Technologie die Bürste hygienisch trocken hält. Dank SmoothDrive lässt sich der S9 Artist mühelos unter Möbeln und um Hindernisse manövrieren - ideal für Haushalte mit hohen Design- und Hygienestandards, inklusive tierischer Mitbewohner.

Erhältlich im Aktionszeitraum auf Amazon (22.08.-04.09.), OTTO und MediaMarkt (21.08.-31.08.) mit Rabatten von bis zu 33 %.

FLOOR ONE S7 Stretch Serie - Wischen- und Saugen ohne Mühe

Die HyperStretch-Technologie sorgt für flaches, effizientes Reinigen, während das 3-Kammer-Schmutzwasser-System konstante Leistung garantiert. Dank DualBlock-Anti-Tangle-Design, innovativem Kammabstreifer und MHCBS-Technologie bleibt die Bürste sauber und verhedderungsfrei. Das Frischwasser-Selbstreinigungssystem inklusive FlashDry gewährleistet hygienische Pflege, und mit 50 Minuten Akkulaufzeit lassen sich auch größere Flächen problemlos reinigen.

Erhältlich im Aktionszeitraum auf Amazon (22.08.-04.09.) und OTTO (27.08.-02.09.) mit einem Rabatt von 30%.

FLOOR ONE Switch S6 Stretch Plus - Der 5 in 1 Nass-Trockensauger mit Akkubetrieb

Ein absolutes Multitalent ist der FLOOR ONE Switch S6 Stretch Plus. Ob Handstaubsauger, Nasssauger oder vollwertiger Akkussauger: mit wenigen Handgriffen kann das Gerät umgebaut werden und es reinigt mühelos unter Betten, Möbeln und in engen Räumen dank 180°-Neigefunktion. Das 3-Kammer-Schmutzwasser-System schützt den Motor und sorgt für konstante Leistung. Der Switch S6 Stretch Plus bewältigt sowohl nassen als auch trockenen Schmutz auf allen gängigen Hartböden

Der FLOOR ONE Switch S6 Stretch Plus ist im Aktionszeitraum bei MediaMarkt (21.08.-31.08.) 21% günstiger.

PURE ONE S50 Pro - Akkustaubsauger mit Komfort

Der Akkustaubsauger PURE ONE S50 Pro vereint leistungsstarken 200 AW-Motor, intelligentes LED-Display, großzügigen Staubbehälter und die leuchtstarke grüne LED, die selbst feinen Schmutz sichtbar macht. Besonders praktisch: das um 180° knickbare Saugrohr, das selbst schwer zugängliche Stellen unter Möbeln problemlos erreicht. Hinzu kommen effektive Haarentfernung an der Bürste und eine solide Akkuleistung.

Erhältlich im Aktionszeitraum auf Amazon (22.08.-04.09.) mit 15% Rabatt.

CARPET ONE Cruiser - Teppich- und Polsterreiniger mit Tiefenreinigung

Für alle, die Teppiche und Polstermöbel strahlend sauber halten möchten, sorgt der Tineco CARPET ONE Cruiser für tiefenreine Frische, selbst bei hartnäckigen Flecken. Dank intelligenter Temperaturkontrolle und Dry-Only-Funktion trocknet der Teppich besonders schnell. Mit einer Saugleistung von bis zu 130 W wird selbst tiefsitzender Schmutz mühelos aus den Fasern entfernt.

Der CARPET ONE Cruiser ist im Aktionszeitraum auf Amazon (22.08.-04.09.) 20% günstiger.

Über Tineco

Tineco wurde 1998 gegründet und ging 2019 mit dem weltweit ersten smarten Staubsauger an den Markt. Heute hat sich die Marke zu einem weltweit führenden Anbieter von smarten Geräten für den Haushalt entwickelt, mit Produkten in den Bereichen Bodenpflege, Küche und Körperpflege. Laut EUROMONITOR INTERNATIONAL (Mat Juni 2024, Retail-Absätze weltweit) liegt der Hersteller weltweit auf Platz 1 für Wischsauger. Tineco hat sich seiner Markenvision verschrieben, das Leben durch intelligente Technologien zu erleichtern und ständig neue Geräte zu entwickeln.

