JFN Spirituosen Hamburg GmbH

TANNENBLUT stellt BERESHIT SERIE vor - limitierte Edition mit 3.000 nummerierten Flaschen

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Hamburg/Schwarzwald (ots)

Die JFN Spirituosen Hamburg GmbH präsentiert mit der TANNENBLUT BERESHIT SERIE eine limitierte Edition mit klar definierter Auflage und strukturierter Vergabe.

Die Serie umfasst insgesamt 3.000 einzeln nummerierte Flaschen. Eine Fortführung oder Neuauflage ist nicht vorgesehen.

Struktur der Edition

Die BERESHIT SERIE folgt innerhalb der Auflage einer differenzierten Einordnung. Der Einstiegspreis beginnt bei 149 Euro.

Innerhalb der Edition bestehen verschiedene Kategorien:

fortlaufende Nummern für den Aufbau individueller Sammlungen

früh vergebene Flaschen innerhalb der Auflage

Nummern mit symbolischer Bedeutung (z. B. 7, 18, 26, 72)

einzelne Flaschen mit besonderer Einordnung, darunter Nummer 770 mit einem Preis von 77.000 Euro

Jede Flasche ist eindeutig nummeriert und Bestandteil der Gesamtauflage.

Herkunft und Produktion

Die Spirituose wird im Schwarzwald destilliert und ist mit der hanseatischen Tradition von J. Ferd. Nagel, Hamburg, verbunden. Die Edition legt den Fokus auf Herkunft, Kontinuität und eine klar definierte Auflage.

Vergabe der Flaschen

Die Zuteilung erfolgt über eine vorherige Registrierung mit anschließender Auswahl durch den Anbieter. Ein Anspruch auf Erwerb besteht nicht. Die Verfügbarkeit einzelner Flaschennummern kann sich im Verlauf ändern.

Weitere Informationen und Registrierung

www.tannenblut.co

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