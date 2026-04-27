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AviClear: Akne jetzt direkt an der Wurzel behandeln

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Berlin (ots)

Das erste FDA-zugelassene Lasersystem zur Behandlung von leichter, mittelschwerer und schwerer Akne. Beseitigt erstmals entzündliche Akne langanhaltend in nur drei 30-minütigen Behandlungssitzungen. (1)

Zielt direkt auf die Talg produzierenden Zellen

Resultate nach nur drei Sitzungen

Geringe bis keine Nebenwirkungen

Anhaltende Ergebnisse (2)

Sicher für alle Hauttypen und -töne (3)

Nicht-systemisch

Fast 20 Prozent der weltweiten Bevölkerung sind an Akne erkrankt (4)

Eine Studie aus dem Jahr 2023 mit insgesamt 50.552 Proband:innen aus 20 Ländern (u.a. Deutschland, China, USA, Brasilien, Indien und Australien) zeigt, dass Akne quer durch alle Altersklassen ein präsentes Krankheitsbild ist. Sie ergab, dass weltweit rund 19 Prozent der Bevölkerung ab 16 Jahren an Akne erkrankt sind. Frauen sind stärker betroffen als Männer (22,46 Prozent vs. 16,31 Prozent). Am häufigsten tritt Akne zwischen 16 und 34 Jahren auf (28,22 Prozent), gefolgt von der Altersgruppe von 35 bis 54 Jahren mit 16,02 Prozent. In der Altersgruppe der über 55-Jährigen liegt der Prozentsatz am niedrigsten bei 4,56 Prozent. (5)

Hoher Leidensdruck für die Erkrankten

Eine Studie aus Polen aus dem Jahr 2023 zeigte, dass besonders Frauen unter Akne und der Stigmatisierung durch die Erkrankung leiden. Eine Befragung und Einschätzung anhand von Blickmustern durch 245 Erwachsene (Durchschnittsalter 31,63) bestätigte, dass die Wahrnehmung erwachsener Frauen mit Akne oft mit sozialen Problemen verbunden wird. Grundsätzlich wurden Gesichter mit Akne mit den Attributen "weniger attraktiv", "weniger selbstbewusst" und "weniger erfolgreich" eingestuft. (6)

Akne kann also nicht nur phsyische, sondern auch psychische Auswirkungen zeigen. Bei Jugendlichen etwa, die sich gerade in ihrer Entwicklung befinden, kann das Selbstwertgefühl extrem leiden. Bei allen betroffenen Gruppen kann es zu sozialer Isolation, Depression und Angststörungen kommen. (7) In einer Vorlesung von Prof. med. Severin Läuchli vom Universitätsspital Zürich wurde 2023 eine direkte Korrelation zwischen Haut und Psyche diskutiert: Akne zählt zu den Dermatosen mit sogenannter multifaktorieller Grundlage - das bedeutet ihr Verlauf wird häufig durch psychische Einflüsse beeinflusst. (8)

Ursachen von Akne (9)

Akne hat vielfältige Ursachen. Es ist zwar nicht bekannt, welcher dieser Faktoren der erste Auslöser ist, doch folgende vier Fehlfunktionen der Haut führen in Kombination zur Entstehung von Akne:

Übermäßige Talgproduktion schafft einen idealen Nährboden für Akne.

Hyperkeratinisierung tritt auf, wenn während des Abschuppungsprozesses (Verhornung) überschüssige Hautzellen (Keratinozyten) gebildet werden. Diese überschüssigen Hautzellen verstopfen die Poren und bilden Komedonen, die zu Akne führen.

Cutibacterium Acnes ist bekannt dafür, dass es in erster Linie für die entzündlichen Akne-Läsionen verantwortlich ist.

Die Vermehrung (und Sekretion) von Cutibacterium Acnes verursacht Entzündungen und löst die Aktivität der Makrophagen aus, was zur Bildung von Eiter und schließlich zum Aufbrechen der Läsion führt.

Typen von Akne (9)

Man unterscheidet je nach Schweregrad und Erscheinung zwischen 6 Typen von Akne: Mitesser, Whiteheads, Papeln, Pusteln, Knötchen und Zysten.

Wie kann AviClear helfen? Die Revolutionäre Lasertechnologie

AviClear ist das erste von der FDA-zugelassene Lasersystem für die Behandlung von leichter, mittelschwerer und schwerer Akne.*

Der Laser arbeitet mit einer revolutionären Wellenlänge von 1726 nm, die für die Anwendung an allen Hauttypen geeignet ist. Akne wird mit dem Treatment direkt an der Wurzel beseitigt, indem der Laser direkt auf die Talgdrüsen abzielt. Der Talg in der Talgdrüse wird selektiv erhitzt, die Außenhülle der Drüse bleibt dabei erhalten, umliegendes Hautgewebe wird nicht geschädigt Es werden lediglich die Sebozyten angegriffen - also die Talg produzierenden Zellen. Die Aktivität der Talgdrüse wird dadurch langfristig reguliert und Talg wieder in normalem Maße produziert.

AviClear ist mit der exklusiven AviCool(TM)-Saphir-Hautkühlung und intelligenten Sensoren ausgestattet, die die Hauttemperatur während der Behandlung konstant halten und für ein optimales Behandlungserlebnis sowie ein sicheres Treatment sorgen.**

AviClear kann Akne in nur drei kurzen, 30-minütigen Behandlungssitzungen (im Abstand von 4-6 Wochen) erheblich verbessern, die Patient:innen haben keine Ausfallzeiten. Die Ergebnisse sind nach etwa einem halben Jahr sichtbar und anhaltend. (2)

Mit AviClear wird die Ursache der Akne beseitigt, ohne dass verschreibungspflichtige Medikamente erforderlich sind (dh ohne systemische Therapie). Bei rund 90 Prozent der mit AviClear behandelten Patient:innen ist die Akne 12 Monate nach der Behandlung mindestens zur Hälfte abgeklungen. Die Ergebnisse können sich mit der Zeit noch weiter verbessern - selbst mehrere Monate nach dem Ende der Behandlung. (10)

Nebenwirkungen

Es sind bisher keine Fälle von unerwarteten oder schwerwiegenden Nebenwirkungen nach der Behandlung aufgetreten.***

Kosten

Die Kosten pro Einzel-Behandlung liegen bei ca. 800 Euro, der Preis kann pro Anbieter leicht variieren.

Interview zu AviClear mit FA für Dermatologie Dr. med Philipp Buck (Cutaneum Eppendorf, Hamburg)

Welche Patient:innen sind für das AviClear-Treatment geeignet?

Akne betrifft nicht nur die Haut, sondern das gesamte Wohlbefinden: sie schmerzt auf der Haut und hinterlässt Spuren in der Seele. Viele unserer Patient:innen haben bereits verschiedene Cremes ausprobiert, kämpfen mit Nebenwirkungen, wollen die Einnahme von Tabletten vermeiden oder suchen einfach eine moderne Alternative zu klassischen Therapien.

AviClear richtet sich primär an Patient:innen mit entzündlicher Akne, bei denen eine Überaktivität der Talgdrüsen im Vordergrund steht, von leichten bis zu schwereren Formen. Besonders profitieren Jugendliche und Erwachsene mit hartnäckiger Akne, die trotz äußerlicher Behandlungen keine ausreichende Besserung erzielen konnten oder unter deren Nebenwirkungen leiden. Auch für diejenigen, die eine systemische Therapie mit Tabletten bewusst vermeiden möchten oder aufgrund von Unverträglichkeiten nicht in Frage kommt, bietet AviClear eine wirksame medikamentenfreie Option.

Was sind die Vorteile der Behandlung im Vergleich zu Alternativen?

Der wesentliche Vorteil liegt in der gezielten Behandlung der Talgdrüsenaktivität, also genau dort, wo das Akne-Problem entsteht. Während klassische Therapien eine kontinuierliche, manchmal jahrelange Anwendung erfordern, arbeitet AviClear mit einem klar definierten Konzept: drei Sitzungen à 30 Minuten über acht Wochen. Das ist ein überschaubarer Zeitaufwand, der sich problemlos in den Alltag integrieren lässt.

Der entscheidende Unterschied: Bis vor kurzem war die systemische Therapie mit Tabletten die einzige Behandlung, die Akne tatsächlich heilen konnte - alle anderen Behandlungen mussten so lange fortgeführt werden, bis die Akne von selbst ausbrannte, was bei manchen Menschen nie geschieht. AviClear bietet nun erstmals eine echte Alternative mit vergleichbar langfristiger Verbesserung, aber ohne die erheblichen Einschränkungen der Tablettentherapie.

Mit der Tablettentherapie ist über ein Jahr lang eine regelmäßige Blutkontrolle notwendig, da die Leber- und Muskelwerte häufig problematisch ansteigen - gerade bei Jugendlichen und sportlich Aktiven muss die Therapie dadurch nicht selten abgebrochen werden. Hinzu kommen deutlich erhöhte Sonnenempfindlichkeit, das Verbot von Blutspenden und für Frauen im gebärfähigen Alter strenge Auflagen zur Schwangerschaftsverhütung.

Mit AviClear erreichen wir eine vergleichbare langfristige Verbesserung des Hautbildes, in nur drei Sitzungen über acht Wochen statt einer einjährigen Tabletteneinnahme, ohne Laborkontrollen, ohne Alltagseinschränkungen und ohne diese Risiken.

Begleitende Cremes können in der Anfangsphase genutzt werden, ein dauerhafter Zwang zur täglichen Anwendung entfällt jedoch.

Kann AviClear bei allen Formen der Akne helfen - z. B. auch bei Akne nach der Schwangerschaft oder der sogenannten "Sportlerakne"?

AviClear ist nicht für jede Akneform gleichermaßen geeignet, und genau diese Differenzierung ist in der Praxis entscheidend. Besonders wirksam ist die Behandlung bei Akneformen, bei denen Talgüberproduktion und entzündliche Prozesse im Vordergrund stehen, unabhängig davon, ob es sich um klassische Akne, Akne nach der Schwangerschaft oder sportassoziierte Akneformen handelt.

Gerade für sportlich Aktive bietet AviClear einen entscheidenden Vorteil: Während die systemische Therapie bei Sporttreibenden häufig zu massiven Anstiegen der Kreatinkinase führt (ein Marker für Muskelschädigung) und die Behandlung dadurch oft abgebrochen werden muss, kann man mit AviClear ohne Einschränkungen weiter trainieren. Bei Akne nach der Schwangerschaft oder durch mechanische Reize beim Sport spielen zwar auch hormonelle Einflüsse oder okklusive Faktoren eine Rolle, aber wenn die Talgdrüsenaktivität mitbeteiligt ist, kann AviClear sehr gut wirken.

Eine realistische Einschätzung der zu erwartenden Effekte ist dabei essenziell, denn AviClear ist kein Universalmittel, sondern ein gezielt eingesetztes Instrument innerhalb eines differenzierten Therapiekonzepts.

Anbieter: Fächärzt:innen in ganz Deutschland

Hier findet sich eine Übersicht der Fachärzt:innen, die AviClear anbieten. Die Behandlung ist ausschließlich beim Facharzt verfügbar.

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Hier finden Sie weitere Infos zu AviClear.

Hier finden Sie den Bilderdownload (high res).

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Über Cutera

Cutera wurde 1998 von erfahren Laser- und Optikingenieuren gegründet, die die Vision hatten dass Technologie mehr leisten sollte und könnte. Heute ist das Unternehmen ein führender Anbieter von Lösungen für die Ästhetik und Dermatologie und hat gerade sein 25-jähriges Jubiläum gefeiert - ein bedeutender Meilenstein für das Unternehmen als Branchenführer und Innovator.

Seit der Gründung des Unternehmens entwickelte Cutera kontinuierlich bahnbrechende Produkte, die die Marktlandschaft veränderten - angefangen beim begehrten leistungsstarken Nd:YAG mit Kontaktkühlung für die dauerhafte Haarentfernung bis hin zum ersten radiofrequenzbasierten Gerät für die Lipolyse. Das Unternehmen hat sich mit Produktlinien wie truBodyTM als eine treibende Kraft im Bereich der nicht-invasiven Lipolyse etabliert und bietet mit truSculptTM und truFlexTM die schnellste Behandlung zur Fettreduktion und Muskelformung auf dem Markt an.

Cutera setzt seine lange Tradition der Innovation und Technik fort und entwickelt neuartige Technologien, die Patient:innen auf der ganzen Welt zugute kommen. Das neueste Produkt ist der erste 1726-nm-Laser auf dem Markt, AviClear, der im März 2022 die FDA-Zulassung zur Behandlung aller Schweregrade von Akne erhalten hat.

https://cutera.com/de-de/

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Quellen:

Data on File, Cutera, Inc. Goldberg D, et al. Selective photothermolysis with a novel 1726 nm laser beam: A safe and effective solution for acne vulgaris. J Cosmet Dermatol. 2022;Dec 28. FDA study Data on File https://ots.de/CeYlgm (Letzter Zutritt am 8.01.2026) Saurat JH, Cullell NP, Saint Aroman M, et al.: A 2023 snapshot of acne prevalence worldwide Data from the All Skins-All Colors-All Dermatoses: the ALL PROJECT. EADV Congress 2023, Abstract 2736. Jankowski M, Goroncy A: Investigating the Impact of Acne's Anatomical Variations on Social Perception. EADV Congress 2023, Poster P0037. Dr. med. Matthias Wahn M.A. DALM; Lebendige Wissenschaft; Ästhetische Dermatologie & Dermatochirurgie: Wirksamkeit und Sicherheit des 1726 nm Laserszur Behandlung von Akne Vulgaris; S. 2-5, März 2023 Vortrag von Dr. med. Severin Läuchli, Universitätsspital Zürich, 4. September 2009, Basel, zitiert aus Dr. med. Matthias Wahn M.A. DALM; Lebendige Wissenschaft; Ästhetische Dermatologie & Dermatochirurgie: Wirksamkeit und Sicherheit des 1726 nm Laserszur Behandlung von Akne Vulgaris; S. 2-5, März 2023. Playbook AviClear: The Future of Acne Treatments; S. 10, Copyright by Cutera, 2023 Alexiades M. et al., Journal of the American Academy of Dermatology, 2023.

*AviClear ist auch von Health Canada für die Behandlung von Aknenarben zugelassen.

**Der Patientenkomfort ist von der individuellen Toleranz abhängig. In den klinischen Studien wurden keine Studienabbrüche gemeldet.

***Daten liegen vor. FDA-Zulassungsstudie. Cutera, Inc.

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