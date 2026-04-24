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Housing First Hamburg: Wohnungsunternehmen Heimstaden unterstützt Kampf gegen Obdachlosigkeit

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Berlin/Hamburg (ots)

Das Wohnungsunternehmen Heimstaden hat in Hamburg die ersten drei Wohnungen an vormals obdachlose Menschen im Rahmen des "Housing First"-Programms vermietet.

Jessica Nowek, Asset und Operations Managerin für Hamburg bei Heimstaden Deutschland, sagt: "Es macht uns stolz, dass wir im Rahmen der Housing First-Initiative unseren Beitrag leisten können, Obdachlosigkeit zu bekämpfen. Wir möchten damit Menschen in Hamburg aktiv unterstützen, den Weg zurück in ein eigenständiges Leben zu finden. Mein herzlicher Dank geht an die Teams von 'Housing First Hamburg' und der 'Behrens-Stiftung' für die tolle Zusammenarbeit."

Eigene Wohnung am Beginn des Hilfsangebots

Bei "Housing First" steht der Bezug einer eigenen Wohnung am Anfang der Hilfe, nicht an deren Ende. Dieser wichtige erste Schritt wird bei "Housing First" flankiert durch ein umfangreiches Unterstützungsangebot für eine Rückkehr in ein eigenständiges Leben der betroffenen Personen.

Probleme, die sich häufig aus der Obdachlosigkeit heraus ergeben haben oder ihre Ursache waren, werden nach dem Einzug und bei Bedarf intensiv begleitet. Dahinter steht die Überzeugung, dass das Wohnen in einer eigenen Wohnung und die damit verbundene Sicherung der eigenen Existenz Kräfte freisetzen können, die es braucht, um ein Leben in eigener Verantwortung zu führen.

Rund 3.800 Menschen sind allein in Hamburg laut aktuellen Schätzungen obdachlos. Seit vielen Jahren hat es sich die gemeinnützige Behrens-Stiftung zum Ziel gesetzt, Obdachlosigkeit zu minimieren. Die Behrens-Stiftung ist selbst als sozialer Vermieter aktiv und vermittelt gemeinsam mit "Housing First Hamburg" zwischen Wohnungsunternehmen und betroffenen Personen. Die Behrens-Stiftung ist zusammen mit dem Diakonischem Werk Hamburg und dem Kirchenkreis Hamburg-Ost Träger des Housing First Angebots.

Reiner Schäfer, Geschäftsführer und Vorstandsmitglied der Behrens-Stiftung sagt: "Wir freuen uns sehr, mit Heimstaden Deutschland einen neuen starken Partner im Kampf gegen die Obdachlosigkeit gefunden zu haben. Mit dem Start in Hamburg und der Vermietung der ersten drei Wohnungen an Menschen, die aus der Obdachlosigkeit kommen, geht Heimstaden einen wichtigen Schritt, der eine Vorbildwirkung für andere private Vermieter entfalten kann."

Carolin Bein von der Wohnraumakquise bei "Housing First Hamburg", ergänzt: "Eine wichtige Voraussetzung für den Erfolg von 'Housing First ' ist die Unterstützung durch weitere Eigentümerinnen und Eigentümer von Wohnraum. Wir hoffen daher sehr, dass noch viele weitere Wohnungsunternehmen dem Vorbild von Heimstaden folgen werden."

Neben dem Pilotprojekt in Hamburg hat Heimstaden Deutschland auch erste Wohnungen im Rahmen von "Housing First" an vormals obdachlose Menschen in Rostock vermietet. Dort wird das Projekt von der Rostocker Initiative MOiNS (Menschen vor Obdachlosigkeit intelligent schützen) begleitet.

Über Heimstaden Bostad

Heimstaden Bostad ist ein führendes Immobilienunternehmen in Europa, das sich auf den Erwerb, die Entwicklung und Verwaltung von Wohnimmobilien und Grundstücken fokussiert. Durch unsere Werte Dare, Care und Share schaffen wir Wertschöpfung für unsere Eigentümer und ein freundliches Zuhause für unsere Mieterinnen und Mieter. Heimstaden Bostad verfügt über mehr als 156.000 Wohnungen in neun europäischen Ländern und einen Immobilienwert von ca. 323 Milliarden SEK. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Malmö, Schweden. Weitere Informationen finden Sie unter www.heimstaden.de und www.heimstaden.com.

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