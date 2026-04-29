Beijer Ref Deutschland GmbH Toshiba Klimasysteme

Toshiba DAISEIKAI 10 bringt Innovation, Nachhaltigkeit und natürliche Schönheit in IHREN Haushalt

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Unterschleißheim (ots)

Das Design-Wandgerät DAISEIKAI 10 der Marke Toshiba setzt in ganz Europa neue Maßstäbe in Sachen Nachhaltigkeit, elegantem Design und Leistung für den Wohnkomfort.

Entscheiden Sie sich für ein Produkt, das Ihrem Umweltbewusstsein entspricht

Die neue Ästhetik des DAISEIKAI leitet sich aus seinem Materialkonzept ab - "Zurück zur Natur". Die Verkleidung aus Naturholz, welche aus PEFC-zertifizierten, nachhaltig bewirtschafteten Wäldern stammt, macht das Produkt einzigartig auf dem Markt für Klimaanlagen.

Jede Naturholzverkleidung hat ihre ganz eigene Maserung, Textur und Farbnuancierung. Damit ist der DAISEIKAI 10 eine maßgeschneiderte Lösung für jeden Haushalt. Ein weiteres Zeichen für unseren innovativen und umweltfreundlichen Ansatz, Ihnen einen gesunden Lebensraum zu schaffen.

Darüber hinaus bestehen 43 % der Kunststoffkomponenten aus recycelten Materialien. Der DAISEIKAI 10 ist der Inbegriff von Zuverlässigkeit und Langlebigkeit - das ist Toshiba-Klimaanlagenqualität, auf die Sie sich verlassen können, und bietet hervorragende Leistungen beim Kühlen und Heizen mit höchsten Effizienzwerten.

Neben der klassenbesten Energieeffizienzklasse A+++ im Kühl- und Heizbetrieb und dem extrem leisen Betrieb des Innengeräts, bis zu 19 dB(A), verfügt der DAISEIKAI 10 über mehrere intelligente Funktionen, die den Lebensstil der Hausbesitzer verbessern, wie z. B. verschiedene Steuerungslösungen, darunter eine hochwertige Fernbedienung, WLAN/App und Sprachsteuerung über Smart Speaker sowie Bewegungserkennung, Funktionsmodul und Plasma-Ionisator, komplett mit einem Ultra-Reinluftfilter für PM 2,5.

Mehr Komfort zuhause oder on the way

Optimieren Sie Ihren Komfort, indem Sie jederzeit die beste Kühl- oder Heizstufe für Ihre Familie finden, egal, wo Sie sind. Ob zuhause oder unterwegs - nutzen Sie die Vorteile des integrierten Wireless-Adapters und der intuitiven Toshiba Home AC Control-App. Mit Energieüberwachung, um Ihren Energieverbrauch zu kontrollieren und echte Einsparungen zu erzielen.

Intelligente Lautsprecher-Sprachsteuerungsfunktionen sorgen für eine noch smartere Anpassung Ihres Komforts. Entdecken Sie unseren Ganzjahres-Champion und überzeugen Sie sich selbst. Bitte beachten Sie auch unser Gesamtportfolio.

Dieses finden Sie auf unserer Homepage unter: www.toshiba-klima-wareme.de

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