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Die Mathematik der Ruhe: Martin Berg von der Berg Finance GmbH erklärt, wie Anleger Vermögen ab 200.000 Euro strukturiert investieren

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Kassel (ots)

Eine Abfindung, eine Ablaufleistung oder ein unternehmerischer Bonus – wer eine größere Einmalsumme erhält, steht oft vor derselben Frage: Soll dieses Kapital jetzt an die Börse, obwohl die Welt unruhig wirkt? Martin Berg, Gründer der Berg Finance GmbH, erklärt, warum ausgerechnet Mathematik und Geduld den Weg zu mehr Sicherheit ebnen.

Menschen zwischen 40 und 65 Jahren stehen oft an einem Punkt, an dem mehrere Lebensphasen ineinandergreifen: Das Eigenheim ist weitgehend abbezahlt, die Ausbildung der Kinder ist abgeschlossen oder absehbar, vielleicht steht beruflich eine neue Etappe an. Wer in dieser Phase zusätzlich eine größere Einmalsumme erhält – etwa aus einer Abfindung, einer Lebensversicherungsauszahlung, einem unternehmerischen Bonus oder einem Immobilienverkauf –, stellt sich häufig dieselbe Frage: Wie wird daraus dauerhaft tragfähiges Vermögen, ohne dass täglich der Schlaf leidet? Der häufigste Reflex ist Aufschub. Erst beobachten, dann recherchieren, dann warten. Genährt wird das von einer Informationsdichte, die das eigene Urteilsvermögen permanent infrage stellt – Konjunktursorgen, geopolitische Spannungen, Crash-Prognosen. „Viele Anleger scheitern nicht daran, dass sie zu wenig wissen, sondern daran, dass ihnen eine klare Struktur fehlt, die sie unabhängig vom täglichen Nachrichtenstrom handlungsfähig macht“, erklärt Martin Berg, Gründer der Berg Finance GmbH.

Die Folgen dieses Aufschubs sind selten neutral. Allein 2022 verloren deutsche Sparerinnen und Sparer auf nominell stabilen Konten real rund 7,9 Prozent Kaufkraft. „Nichtstun ist die wahrscheinlich teuerste Anlageentscheidung – nur fühlt sie sich nicht so an“, ordnet Berg ein. Mit der Berg Finance GmbH hat er ein unabhängiges Investment-Kompetenzcenter aufgebaut, das Anleger bei strukturierter, langfristiger Vermögensplanung begleitet. Heute betreut sein Team über 650 Kundinnen und Kunden in mehr als 400 Depots mit einem Volumen von über 9,3 Millionen Euro. Sein fachliches Fundament bilden ein Bachelor of Science in Wirtschaftspsychologie sowie zahlreiche Spezialausbildungen, regelmäßige Investmentkongresse und Mentorships mit erfahrenen Branchenköpfen. Seine Auszeichnung als Finalist beim Jungmakler Award unterstreicht den Anspruch, die Methoden des klassischen Private Banking großer Vermögen einem breiteren Anlegerpublikum zugänglich zu machen. Erst kürzlich hat das Fachmagazin AssCompact diesen Ansatz auf einer Doppelseite unter dem Titel „Family-Office-Qualität im Maklerhaus“ vorgestellt.

Time in the Market: Warum Anlageerfolg selten vom perfekten Einstieg abhängt

Wer sich regelmäßig mit Kapitalmärkten beschäftigt, stößt zwangsläufig auf kurzfristige Signale: neue Konjunkturdaten, politische Entscheidungen, Zinskommentare. Schnell entsteht der Eindruck, die nächste Entscheidung müsse besonders präzise getroffen werden. Doch der Versuch, den optimalen Moment für Ein- oder Ausstieg zu treffen, erhöht häufig nicht die Kontrolle, sondern die Unsicherheit.

Schon Benjamin Franklin formulierte 1748 in seinen „Ratschlägen für junge Kaufleute“ den später vielzitierten Satz „Zeit ist Geld“. Auf den Kapitalmarkt übertragen unterscheidet die Forschung bis heute zwischen „Time in the Market“ und „Timing the Market“ – also zwischen langfristigem Investiertbleiben und dem Versuch, den idealen Zeitpunkt zu treffen. Studien zeigen seit Jahrzehnten: Wer in einem Zeitraum von 20 Jahren nur die zehn besten Börsentage verpasst, halbiert seine Wertentwicklung. Diese besten Tage folgen statistisch überproportional häufig direkt auf die schlechtesten – wer in turbulenten Phasen aussteigt, verpasst regelmäßig die Erholung.

Philipp Vorndran, langjähriger Kapitalmarktstratege bei Flossbach von Storch, bringt es auf den Punkt: „Timing ist Glückssache.“ Auf Dauer überlegen sei die nüchterne Disziplin des Drinbleibens. Daraus folgt: Wer noch nicht investiert hat, gewinnt nicht durch Warten, sondern durch Anfangen – zu jeder Zeit.

Jenseits der Prognose: Warum Profis breit streuen

Wer akzeptiert, dass Märkte kurzfristig nicht verlässlich vorhersehbar sind, verlagert den Schwerpunkt – weg vom Tippen auf den nächsten Aktienkurs, hin zur Frage, wie ein Portfolio gebaut sein muss, damit es verschiedene Marktphasen systematisch einordnen kann. Genau hier unterscheidet sich private von professioneller Vermögensanlage. Profis streuen breit.

Family Offices – die Vermögensverwalter wohlhabender Familien – arbeiten dafür mit einem klaren Werkzeugkasten: weltweit gestreute Aktien (etwa über den MSCI All Country World Index, der rund 2.700 Unternehmen in 47 Ländern abbildet), Anleihen guter Bonität als ruhigen Anker, Edelmetalle wie Gold als langfristigen Stabilisator und – wenn Volumen und Liquidität es erlauben – ausgewählte Sachwertbeteiligungen wie Anlageimmobilien oder Private Equity. Entscheidend ist nicht die Zahl der Anlagen, sondern wie unterschiedlich sie auf dieselbe Marktphase reagieren. Ökonomen nennen das Korrelation. Niedrige Korrelation senkt die Standardabweichung – die Maßeinheit dafür, wie stark ein Portfoliowert schwankt.

Auch eine Investmentlegende hat dieses Prinzip in eine Faustregel gegossen: Warren Buffett empfahl 2014 die sogenannte 90/10-Regel – 90 Prozent in breit gestreute Aktien, 10 Prozent in kurzlaufende, sichere Staatsanleihen. Dahinter steht die Grundlogik jeder Family-Office-Strategie: Aktien als langfristige Renditequelle, ein liquider Sicherheitspuffer für Disziplin in Krisenzeiten. Was über Jahrzehnte Kunden ab sieben- oder achtstelligen Summen vorbehalten war, lässt sich heute mit günstigen ETFs, qualitativen aktiven Fonds und gezielten Sachwerten für nahezu jede Vermögensgröße umsetzen – bereits ab fünfstelligen Einmalsummen, über einen monatlichen Sparplan oder bei größeren Beträgen aus Abfindung, Bonus oder Immobilienverkauf.

Gold spielt in dieser Logik eine besondere Rolle. Philipp Vorndran beschreibt Gold als „eine Art Feuerversicherung“ – kein Renditebringer für die Jahre, in denen alles gut läuft, sondern ein Stabilisator für Phasen, in denen Vertrauen in Papierwährungen oder politische Stabilität ins Wanken gerät.

Die Mathematik der Streuung: Was 20 Jahre Marktgeschichte zeigen

Was bedeutet diese Streuung in Zahlen? Ein Blick auf rund 20 Jahre Marktgeschichte macht sie greifbar.

Auswertungen auf Basis von Daten von MSCI und Bloomberg sowie eigenen Berechnungen zeigen, dass ein globales Aktiendepot auf Grundlage des MSCI All Country World Index (MSCI ACWI) während der Finanzkrise 2007 bis 2009 zeitweise rund 55 Prozent an Wert verlor, während ein breit gestreutes Mischdepot mit 80 Prozent Aktien, 10 Prozent Anleihen und 10 Prozent Gold auf etwa 42 Prozent Minus kam. In der Euro-Schuldenkrise 2011 lagen die Rückgänge bei rund 22 beziehungsweise 15 Prozent, im Corona-Crash 2020 bei etwa 34 beziehungsweise 25 Prozent und während der Zins- und Inflationskrise 2022 bei rund 18 beziehungsweise 14 Prozent. Gleichzeitig verkürzten sich die Erholungszeiten von rund vier Jahren nach der Finanzkrise auf etwa zwölf Monate, sechs Monate beziehungsweise zehn Monate in den späteren Krisen. Die Zahlen verdeutlichen: Diversifikation verhindert Schwankungen nicht, kann Verluste aber deutlich abmildern.

Wer im Januar 2010 – direkt nach der Finanzkrise – eine Einmalsumme in ein breit gestreutes Portfolio investiert und im Februar 2020, unmittelbar vor dem Corona-Schock, verkauft hätte, hätte trotz aller Zwischenkrisen ein deutlich positives Ergebnis erzielt. Die Pointe heißt nicht „perfekter Einstieg“, sondern Geduld plus Streuung.

„Die ‚Mathematik der Ruhe‘ ist keine Beruhigungsformel, sondern eine statistische Beobachtung: Mit zunehmender Anlagedauer schrumpft die Wahrscheinlichkeit, am Ende real schlechter dazustehen als am Anfang. Vier Jahre sind unsere praktische Untergrenze, ab der wir Schwankungen für gut bewältigbar halten“, erklärt Martin Berg.

Vom Sparbuch zur Vermögensarchitektur: Das Drei-Säulen-Modell

Wenn Timing keine verlässliche Grundlage bietet, braucht es ein System, das unterschiedliche finanzielle Bedürfnisse klar voneinander trennt. Genau hier setzt das Drei-Säulen-Modell der Berg Finance GmbH an: kurzfristige Sicherheit, langfristige Depotstruktur, ergänzende Sachwerte. So entsteht eine Vermögensordnung, die Marktschwankungen nicht emotional bewertet, sondern in den eigenen finanziellen Zusammenhang einordnet.

Säule 1: Die Liquiditätsreserve als Fundament

Bevor investiert wird, muss klar sein, welches Kapital in den kommenden Jahren verfügbar bleiben muss. Berg Finance arbeitet mit einer Vier-Jahres-Regel: Geld, das innerhalb der nächsten vier Jahre planbar benötigt werden könnte – für Renovierungen, Anschaffungen, familiäre oder berufliche Veränderungen – bleibt auf hochliquiden, einlagengesicherten Konten. Diese Reserve dient nicht der Renditemaximierung, sondern der Disziplin: Wer kurzfristig nicht auf das Depot zugreifen muss, kann Marktschwankungen aussitzen.

Säule 2: Die Depot-Architektur als Renditemotor

Die zweite Säule umfasst börsengehandelte Anlagen – breit gestreute Aktien-ETFs als Kern, ergänzt um qualitativ hochwertige aktive Fonds und einen langfristigen Anleihenbaustein. ETF steht für Exchange Traded Fund – einen börsengehandelten Indexfonds. Entscheidend ist nicht, Kapital pauschal zu investieren, sondern es konkreten Zielen und Zeithorizonten zuzuordnen. Ein bewährter Hebel ist dabei der Cost-Average-Effekt: Wer eine größere Summe nicht in einem Schritt, sondern über mehrere Monate gestreckt investiert, kauft automatisch mehr Anteile bei niedrigen und weniger bei hohen Kursen. So entsteht ein günstigerer Durchschnittseinstand – und Marktschwankung wird vom Risiko zur Renditequelle.

Säule 3: Real Assets als Stabilitätsanker jenseits der Börse

Die dritte Säule besteht aus Sachwerten wie Edelmetallen, Anlageimmobilien oder unternehmerischen Beteiligungen. Weil sie nicht zwingend im Gleichlauf mit Aktienmärkten reagieren, können sie das Gesamtportfolio widerstandsfähiger machen.

Wie das in der Praxis aussieht: Zwei Anleger-Profile

Wie sieht das in der Praxis aus? Zwei Beispiele.

Beispiel 1 – Einmalsumme 150.000 Euro:

Eine 52-jährige Pädagogin erhält die Ablaufleistung einer Lebensversicherung. Nach Abzug einer Vier-Jahres-Liquiditätsreserve (etwa 30.000 Euro) fließen die verbleibenden 120.000 Euro in ein klar zugeordnetes Depot – 80 Prozent breit gestreut über den MSCI ACWI, 10 Prozent in einen global investierenden Anleihenbaustein, 10 Prozent in Gold. Der Einstieg erfolgt nicht in einer Tranche, sondern gestreckt über zwölf Monate.

Beispiel 2 – Einmalsumme 500.000 Euro:

Ein 58-jähriger Mittelständler verkauft seinen Geschäftsanteil. Auch hier zunächst die Liquiditätsreserve (rund 90.000 Euro). 290.000 Euro fließen in das gemischte Depot (80/10/10), die verbleibenden 120.000 Euro werden bewusst auf Sachwerte verteilt – etwa eine Anlageimmobilie, eine kleinere Private-Equity-Beteiligung oder eine zusätzliche Goldquote. Auch hier wird die Depotseite gestreckt aufgebaut.

In beiden Fällen ist die Pointe identisch: nicht der eine spektakuläre Treffer, sondern die nüchterne Kombination aus Geduld, Streuung und Disziplin.

Die Logik der Diversifikation: Wie Stabilität im Zusammenspiel entsteht

Erst im Zusammenspiel aller Bausteine zeigt sich, warum eine klare Vermögensordnung mehr leistet als jede Einzelanlage. „Wer sein Portfolio nach diesen Prinzipien aufbaut, muss kurzfristige Börsennachrichten nicht mehr als unmittelbare Bedrohung werten. Die Struktur übernimmt die Arbeit – der Anleger gewinnt Gelassenheit“, formuliert Martin Berg.

Diese Gelassenheit hat einen Gegner, den auch erfahrene Anleger oft unterschätzen: sich selbst. In der Verhaltensökonomie ist gut belegt, dass Verluste rund doppelt so stark schmerzen wie gleich große Gewinne erfreuen – die Loss Aversion nach dem Nobelpreisträger Daniel Kahneman. In der Praxis führt das dazu, dass Anleger ausgerechnet im Tiefpunkt verkaufen und am Hoch wieder einsteigen. Berg Finance versteht sich deshalb auch als „Mensch an der Seite“ – mit ruhiger, transparenter Begleitung in jenen Phasen, in denen Statistik allein nicht trägt.

Häufige Fragen zur strukturierten Vermögensanlage

Was ist der Cost-Average-Effekt – und warum hilft er gerade bei Einmalsummen?

Statt eine größere Summe an einem einzigen Tag zu investieren, wird sie über einen festen Zeitraum von typischerweise zwölf bis 24 Monaten in gleich großen Tranchen angelegt. Bei niedrigen Kursen werden automatisch mehr Anteile gekauft, bei höheren weniger. Das Ergebnis: ein günstigerer Durchschnittseinstand und ein reduziertes Risiko, „am falschen Tag“ eingestiegen zu sein.

Wie viel Liquidität sollte ich vorhalten?

Berg Finance arbeitet mit einer Vier-Jahres-Regel: Geld, das in den nächsten vier Jahren planbar benötigt werden könnte, bleibt auf hochliquiden, einlagengesicherten Konten. Erst was darüber hinausgeht, fließt in das Depot. Diese klare Trennung schafft die psychologische Voraussetzung, in volatilen Phasen nicht verkaufen zu müssen.

Wann ist ein Depotwechsel sinnvoll?

Wenn ein bestehendes Depot unklar strukturiert, zu konzentriert oder schlicht teuer ist. Die Berg Finance GmbH bietet hierzu eine kostenfreie Depotanalyse – Stärken, Schwächen und konkrete Anpassungsoptionen werden professionell aufgezeigt, auf Wunsch ohne Verpflichtung zu einer Zusammenarbeit.

Warum nicht einfach 100 Prozent in einen Aktien-ETF?

Statistisch erzielt ein reines Aktienportfolio über sehr lange Zeiträume die höchste Renditeerwartung. Praktisch halten viele Anlegerinnen und Anleger Drawdowns von 30, 40 oder 55 Prozent jedoch nicht durch und verkaufen am Tiefpunkt. Eine Beimischung aus Anleihen und Edelmetallen senkt die Schwankungsbreite spürbar – und erhöht damit die Wahrscheinlichkeit, langfristig dabei zu bleiben. Das ist der eigentliche Renditegewinn.

Wenn Sie eine Einmalsumme strukturiert anlegen, ein bestehendes Depot überprüfen lassen oder Ihr Vermögen jenseits des Sparbuchs auf das nächste Niveau heben möchten: Die Berg Finance GmbH bietet eine kostenfreie Depotanalyse und ein unverbindliches Erstgespräch – digital, ortsunabhängig, ohne Verkaufsdruck. Sie erhalten eine schriftliche Bestandsanalyse mit konkreten Anpassungsempfehlungen, abgestimmt auf Ihre persönliche Situation.

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