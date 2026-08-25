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Energielösungen Deutschland GmbH: Warum steigende Strompreise private Haushalte zum Handeln zwingen – und wie eigene Stromproduktion den Unterschied macht

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Hamburg (ots)

Strom, Heizung und Mobilität werden für viele Haushalte in Deutschland zunehmend zur Kostenfalle. Während Energiepreise, Netzentgelte und Lebenshaltungskosten steigen, wächst gleichzeitig der Strombedarf durch Wärmepumpen und Elektroautos. Immer mehr Hausbesitzer suchen deshalb nach Möglichkeiten, ihre Energiekosten langfristig planbarer zu gestalten. Doch wie lässt sich die Abhängigkeit von einem immer teureren Energiemarkt wirksam reduzieren?

Noch vor wenigen Jahren galt Strom für viele Menschen als vergleichsweise kalkulierbarer Kostenfaktor. Heute sieht die Realität anders aus: Private Haushalte müssen nicht nur steigende Strompreise verkraften, sondern gleichzeitig höhere Ausgaben für Heizung, Mobilität und alltägliche Lebenshaltungskosten schultern. Hinzu kommen geopolitische Krisen, internationale Konflikte und eine anhaltende Inflation, die Energiepreise zusätzlich unter Druck setzen. Besonders Hausbesitzer spüren die Auswirkungen direkt – über höhere Abschläge, steigende Jahresabrechnungen und eine immer geringere finanzielle Planbarkeit. Gleichzeitig verändert sich der Energiebedarf vieler Haushalte grundlegend. Wärmepumpen und Elektroautos sorgen dafür, dass künftig deutlich mehr Strom benötigt wird als noch vor wenigen Jahren. Das könnte sich laut Langfristszenarien in den nächsten Jahren verschärfen. 2042 könnte der Strompreis demzufolge auf 70 Cent/kWh steigen. „Wer weiterhin vollständig auf extern bezogene Energie angewiesen ist, bleibt von Entwicklungen abhängig, die sich kaum beeinflussen lassen“, erklärt Arman Amoyan, Geschäftsführer der Energielösungen Deutschland GmbH.

„Die gute Nachricht ist: Hausbesitzer können heute deutlich mehr Einfluss auf ihre Energiekosten nehmen als noch vor wenigen Jahren“, erläutert Arman Amoyan. „Wer Strom selbst produziert, speichert und intelligent nutzt, schafft die Grundlage für mehr Unabhängigkeit und langfristige Planbarkeit.“ Der Geschäftsführer der Energielösungen Deutschland GmbH beschäftigt sich seit Jahren mit der Frage, wie private Haushalte ihre Energieversorgung wirtschaftlicher gestalten können. Vor der Gründung des Unternehmens war er als Vertriebsleiter eines großen Solarunternehmens tätig und gewann dabei umfassende Einblicke in die Herausforderungen des Marktes. Gemeinsam mit seinen Geschäftspartnern gründete er die Energielösungen Deutschland GmbH im Jahr 2023 mit dem Anspruch, Qualität, saubere Prozesse und langfristige Kundenbetreuung in den Mittelpunkt zu stellen. Als zweifacher Meisterbetrieb mit Fachkompetenz in Elektrotechnik sowie Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik begleitet das Unternehmen seine Kunden nicht nur bei der Installation von Photovoltaikanlagen und Wärmepumpen, sondern auch bei der langfristigen Optimierung ihrer Energieversorgung. Eine Kundenzufriedenheit von rund 95 Prozent unterstreicht diesen Anspruch zusätzlich.

Warum die eigene Stromproduktion immer wichtiger wird

Für viele Hausbesitzer steht heute vor allem eine Frage im Mittelpunkt: Wie lassen sich die Energiekosten dauerhaft senken, ohne dabei von ständig wechselnden Marktbedingungen abhängig zu bleiben? Genau hier setzt die eigene Stromproduktion an. Photovoltaikanlagen ermöglichen es, einen Teil des benötigten Stroms direkt auf dem eigenen Dach zu erzeugen und für Haushaltsgeräte, Wärmepumpen oder Elektrofahrzeuge zu nutzen. Dadurch sinkt die Abhängigkeit von externen Stromanbietern und deren Preisentwicklung erheblich.

Allerdings hängt die tatsächliche Wirtschaftlichkeit von zahlreichen Faktoren ab – etwa von der Dachfläche, dem individuellen Verbrauchsprofil, den Anschaffungskosten oder der technischen Auslegung der Anlage. „Photovoltaik ist längst keine reine Umweltentscheidung mehr. Für viele Haushalte ist sie heute vor allem ein Instrument, um die eigene finanzielle Belastung besser kontrollieren zu können“, betont Arman Amoyan.

ELD Connect: Vom Stromverbraucher zum aktiven Marktteilnehmer

Mit dem weiteren Ausbau von Photovoltaik, Wärmepumpen und Elektromobilität verändern sich die Anforderungen an die Energieinfrastruktur. Immer häufiger entstehen Phasen mit hohen Stromüberschüssen, die gespeichert oder sinnvoll genutzt werden müssen. Dezentrale Speichersysteme können dabei helfen, diese Überschüsse aufzunehmen und zu einem späteren Zeitpunkt wieder bereitzustellen.

Vor diesem Hintergrund hat die Energielösungen Deutschland GmbH das Konzept ELD Connect entwickelt. Ziel ist es, die Eigenversorgung um zusätzliche Möglichkeiten zu erweitern und Haushalten neue Wege zu eröffnen, von Entwicklungen am Energiemarkt zu profitieren. Im Mittelpunkt stehen zusätzliche Speicher, die sich im Eigentum der Energielösungen Deutschland GmbH befinden und unabhängig vom Kundenspeicher betrieben werden. Während der private Speicher weiterhin ausschließlich dem Eigenverbrauch dient, nehmen die zusätzlichen Speicher überschüssige Energie auf, wenn besonders viel Solarstrom erzeugt wird. Bei steigender Nachfrage kann diese Energie zu einem späteren Zeitpunkt wieder bereitgestellt werden.

Ein wesentlicher Unterschied von ELD Connect besteht dabei darin, dass nicht der Kundenspeicher für Handelsaktivitäten genutzt wird. Anders als bei einigen Modellen, bei denen der Speicher des Kunden selbst für den Stromhandel eingesetzt wird, kommen bei ELD Connect zusätzliche Speicher zum Einsatz. Dadurch sollen häufige Lade- und Entladezyklen des privaten Speichers vermieden und dessen Nutzung weiterhin auf den Eigenverbrauch ausgerichtet werden.

Werden gespeicherte Energieüberschüsse zu Zeiten höherer Nachfrage über Strombörsen vermarktet, können die daraus erzielten Erträge teilweise an die Kunden ausgeschüttet werden. Das Unternehmen spricht von einer Beteiligung von rund 30 Prozent der erzielten Gewinne sowie einem möglichen jährlichen Zusatz-Cashflow zwischen etwa 600 und 2.000 Euro – abhängig von Marktpreisen, Speichergröße und individueller Auslegung. „Unser Ziel ist es, Haushalte aus der reinen Zahlerrolle herauszuholen und ihnen die Möglichkeit zu geben, aktiv von Entwicklungen am Energiemarkt zu profitieren“, erklärt Arman Amoyan.

Worauf Hausbesitzer bei der Umsetzung achten sollten

So attraktiv die Möglichkeiten moderner Energiekonzepte auch sind: Entscheidend für den langfristigen Erfolg ist eine Lösung, die zur jeweiligen Immobilie passt. Nicht jede Photovoltaikanlage, Wärmepumpe oder Speicherlösung eignet sich gleichermaßen für jedes Gebäude. Umso wichtiger ist eine individuelle Prüfung der technischen Voraussetzungen, des Energiebedarfs und der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen.

Dabei spielt neben Wirtschaftlichkeit und Eigenverbrauch auch die Versorgungssicherheit eine Rolle. Denn eine Photovoltaikanlage mit Speicher bedeutet nicht automatisch, dass ein Haushalt bei einem Stromausfall umfassend weiter versorgt werden kann. Eine einfache Notstromlösung bietet hier nur begrenzte Möglichkeiten. Wer seine Energieversorgung auch bei einem Netzausfall möglichst weitgehend aufrechterhalten möchte, kann deshalb auf eine entsprechend ausgelegte Backup-Lösung mit Backupbox setzen. So lässt sich die vorhandene Photovoltaik- und Speichertechnik auch für den Ausfall des öffentlichen Stromnetzes einplanen. Unabhängigkeit bedeutet damit nicht nur, weniger Strom zukaufen zu müssen, sondern auch, die eigene Versorgungssicherheit stärker selbst beeinflussen zu können.

Unabhängigkeit bedeutet damit nicht nur, weniger Strom zukaufen zu müssen, sondern auch, die eigene Versorgungssicherheit stärker selbst beeinflussen zu können. Welche Lösung dafür im Einzelfall sinnvoll ist, hängt jedoch von den technischen Voraussetzungen des Gebäudes und den individuellen Anforderungen des Haushalts ab. Genau deshalb setzt die Energielösungen Deutschland GmbH auf eine fachgerechte Analyse durch qualifiziertes Personal. Bereits die Erstberatung erfolgt digital. Anschließend erstellen Projektleiter ein individuelles Konzept, erfassen die relevanten Gebäudedaten und prüfen die technische Machbarkeit, bevor eine Umsetzung erfolgt.

Auch bei Wärmepumpen verfolgt das Unternehmen einen klaren Qualitätsanspruch. Nicht jedes Gebäude eignet sich wirtschaftlich oder technisch für diese Technologie. Entsprechend werden Projekte nach eigener Aussage auch abgelehnt, wenn die notwendigen Voraussetzungen nicht erfüllt sind. Darüber hinaus verzichtet die Energielösungen Deutschland GmbH bei Photovoltaikanlagen auf Anzahlungen – die Bezahlung erfolgt hier erst nach vollständiger Fertigstellung und Inbetriebnahme. Bei Wärmepumpen wird aufgrund des höheren Material- und Planungsaufwands eine Anzahlung von 30 Prozent vereinbart, während der Restbetrag erst nach Abschluss der Arbeiten fällig wird.

Fazit: Planbare Energiekosten werden zum entscheidenden Faktor

Photovoltaikanlagen, Speicherlösungen und intelligente Energiekonzepte eröffnen heute Möglichkeiten, die weit über die reine Stromerzeugung hinausgehen. Entscheidend ist dabei, dass die einzelnen Komponenten sinnvoll zusammenspielen und langfristig zur jeweiligen Energieversorgung passen.

Genau an diesem Punkt gewinnen durchdachte Energiekonzepte an Bedeutung. Sie ermöglichen es Hausbesitzern, die eigene Energieversorgung stärker an den individuellen Bedürfnissen auszurichten und neue technologische Möglichkeiten sinnvoll zu nutzen. Energie wird damit zunehmend von einem schwer kalkulierbaren Kostenfaktor zu einem Bereich, der aktiv gestaltet werden kann. Die Energielösungen Deutschland GmbH setzt dabei nach eigenen Angaben nicht auf den einmaligen Verkauf einer Anlage, sondern auf eine langfristige Begleitung ihrer Kunden. Ziel ist es, die Energieversorgung auch bei veränderten Anforderungen oder steigendem Energiebedarf kontinuierlich weiterzuentwickeln und zu optimieren. „Die Energiewende wird für viele Menschen vor allem dann greifbar, wenn sie im eigenen Zuhause konkrete Vorteile schafft. Genau darin sehen wir die Chance moderner Energiekonzepte: Sie verbinden technische Möglichkeiten mit einem echten Mehrwert für die Menschen, die sie nutzen“, betont Arman Amoyan abschließend.

Sie möchten steigenden Strompreisen aktiv begegnen, Ihre Energiekosten langfristig planbarer gestalten und mehr Unabhängigkeit von den Entwicklungen am Energiemarkt gewinnen? Dann melden Sie sich jetzt bei den Experten der Energielösungen Deutschland GmbH und vereinbaren Sie einen Termin, um mehr über Photovoltaik, intelligente Speicherlösungen und innovative Energiekonzepte wie ELD Connect zu erfahren!

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