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Familie wird zum letzten sicheren Hafen: Neue Studie zeigt fundamentalen Wandel von Werten und Rollen in Deutschland

Düsseldorf (ots)

Internationale Prosumer-Studie von Havas zeigt: In Zeiten wachsender Unsicherheit gewinnt Familie als emotionaler und finanzieller Anker massiv an Bedeutung - gleichzeitig verändert sich ihr Verständnis grundlegend.

In einer Welt, die von Unsicherheit, Vertrauensverlust und gesellschaftlichem Wandel geprägt ist, wird Familie für viele Menschen zum wichtigsten Stabilitätsanker. Das zeigt die aktuelle internationale Prosumer-Studie von Havas, für die 14.500 Menschen in 30 Märkten befragt wurden. Prosumers gelten als besonders trendbewusste und einflussreiche Konsument:innen, deren Einstellungen oft frühzeitig gesellschaftliche Entwicklungen widerspiegeln. Die Ergebnisse verdeutlichen: Familie ist heute weit mehr als ein klassisches Modell - sie ist emotionaler Rückzugsort, soziales Sicherheitsnetz und zunehmend auch wirtschaftliche Stütze.

Parallel dazu wächst die gesellschaftliche Unsicherheit: 79 % der Prosumers sehen einen Verlust vertrauenswürdiger Führung. Die Folge: Familie wird zunehmend zum letzten verlässlichen Bezugspunkt in einer als instabil wahrgenommenen Welt.

Die Studie zeigt einen klaren Wertewandel: 77 % der Prosumers definieren Familie heute über emotionale Bindungen statt über Blutsverwandtschaft. Gleichzeitig bleibt die traditionelle Kernfamilie ein starkes gesellschaftliches Leitbild - ein Spannungsfeld, das die Realität vieler Menschen prägt.

Elternschaft wird weiterhin als eine der zentralen Quellen von Sinn und Erfüllung wahrgenommen. Gleichzeitig wächst der Druck: finanzielle Belastungen, gesellschaftliche Erwartungen und mentale Herausforderungen prägen den Alltag vieler Familien. Besonders deutlich: Die Verantwortung ist ungleich verteilt - Frauen tragen nach wie vor einen größeren Anteil an Erwartungen und Belastungen.

Neben ihrer emotionalen Rolle gewinnt Familie zunehmend auch als ökonomischer Faktor an Bedeutung. Sie fungiert als finanzielle Unterstützung in Krisenzeiten und spielt eine wichtige Rolle bei Themen wie Vermögensweitergabe und finanzieller Bildung. Damit wird Familie zu einer zentralen Instanz sozialer und wirtschaftlicher Stabilität.

Trotz aller Veränderungen behalten klassische Rituale wie gemeinsame Mahlzeiten oder Zeit miteinander eine hohe Bedeutung. Sie gelten als entscheidend für Zusammenhalt, Wertevermittlung und Stabilität im Alltag.

Methodik

Die Ergebnisse basieren auf der internationalen Prosumer-Studie von Havas.

Für die Untersuchung wurden 14.500 Menschen in 30 Märkten weltweit befragt, darunter Deutschland. Die Studie legt einen besonderen Fokus auf sogenannte "Prosumers" - eine einflussreiche, trendbewusste Bevölkerungsgruppe, die als Frühindikator für gesellschaftliche Entwicklungen gilt.

Gern senden wir Ihnen eine Zusammenfassung der Studie zu.

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