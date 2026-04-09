Paracelsus Medizinische Privatuniversität Salzburg
TERMINAVISO : Einladung zum Pressegespräch am Donnerstag, 23.4.26 um 10:Uhr
Salzburg (ots)
Erstmals weltweit: Naturbasierte Zwillingsstudie im Rahmen des 42. internationalen Zwillingstreffen in Wagrain-Kleinarl
Wenn sich von 30. Mai bis 7. Juni 2026 Zwillingspaare aus dem gesamten deutschsprachigen Raum in Wagrain-Kleinarl versammeln, dann geht es nicht nur um ein emotionales Wiedersehen, sondern um ein weltweit einzigartiges Forschungsprojekt.
Das 42. Internationale Zwillingstreffen wird erstmals Teil eines wissenschaftlichen Forschungsprojekts zur Wirkung naturbasierter Regeneration – geleitet und durchgeführt von der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität Salzburg (PMU)
Damit wird Wagrain-Kleinarl einmal mehr zur Modellregion für Regeneration – und Zwillinge werden zu Protagonisten eines europaweit einzigartigen Studiendesigns.
Bitte merken Sie sich vor:
Pressegespräch: „Naturbasierte Zwillingsstudie im Rahmen des 42. internationalen Zwillingstreffen in Wagrain-Kleinarl“
Datum/Zeit: Donnerstag, 23.4.26 um 10:Uhr
Ort: Paracelsus Medizinische Privatuniversität, Haus C, 5020 Salzburg, Strubergasse 22
Teilnehmer des Pressegesprächs:
a.o. Univ. Prof. Dr. Arnulf Hartl, Leiter des ökomedizinischen Instituts der Paracelsus medizinischen Privatuniversität
Stefan Passrugger, Tourismusdirektor Wagrain-Kleinarl Tourismus
Max Strafinger, Initiator und Organisator des Zwillingstreffen
sowie 3 Zwillingspaare, die am Zwillingstreffen teilnehmen werden
Wir bitten um Ihre Anmeldung zum Pressegespräch bis Dienstag, 21. April 2026 unter presse@wagrain-kleinarl.at
Pressegespräch
Pressegespräch: „Naturbasierte Zwillingsstudie im Rahmen des 42. internationalen Zwillingstreffen in Wagrain-Kleinarl“
Datum: 23.04.2026, 10:00 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Paracelsus Medizinische Privatuniversität, Haus C
Strubergasse 22
5020 Salzburg
Österreich
Pressekontakt:
Wagrain-Kleinarl Tourismus
Mag. Wolfgang Wild
Telefon: +4364138448312
E-Mail: wolfgang@wagrain-kleinarl.at
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