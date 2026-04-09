Paracelsus Medizinische Privatuniversität Salzburg

TERMINAVISO : Einladung zum Pressegespräch am Donnerstag, 23.4.26 um 10:Uhr

Salzburg (ots)

Erstmals weltweit: Naturbasierte Zwillingsstudie im Rahmen des 42. internationalen Zwillingstreffen in Wagrain-Kleinarl

Wenn sich von 30. Mai bis 7. Juni 2026 Zwillingspaare aus dem gesamten deutschsprachigen Raum in Wagrain-Kleinarl versammeln, dann geht es nicht nur um ein emotionales Wiedersehen, sondern um ein weltweit einzigartiges Forschungsprojekt.

Das 42. Internationale Zwillingstreffen wird erstmals Teil eines wissenschaftlichen Forschungsprojekts zur Wirkung naturbasierter Regeneration – geleitet und durchgeführt von der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität Salzburg (PMU)

Damit wird Wagrain-Kleinarl einmal mehr zur Modellregion für Regeneration – und Zwillinge werden zu Protagonisten eines europaweit einzigartigen Studiendesigns.

Bitte merken Sie sich vor:

Pressegespräch: „Naturbasierte Zwillingsstudie im Rahmen des 42. internationalen Zwillingstreffen in Wagrain-Kleinarl“

Datum/Zeit: Donnerstag, 23.4.26 um 10:Uhr

Ort: Paracelsus Medizinische Privatuniversität, Haus C, 5020 Salzburg, Strubergasse 22

Teilnehmer des Pressegesprächs:

a.o. Univ. Prof. Dr. Arnulf Hartl, Leiter des ökomedizinischen Instituts der Paracelsus medizinischen Privatuniversität

Stefan Passrugger, Tourismusdirektor Wagrain-Kleinarl Tourismus

Max Strafinger, Initiator und Organisator des Zwillingstreffen

sowie 3 Zwillingspaare, die am Zwillingstreffen teilnehmen werden

Wir bitten um Ihre Anmeldung zum Pressegespräch bis Dienstag, 21. April 2026 unter presse@wagrain-kleinarl.at

Pressegespräch

Pressegespräch: „Naturbasierte Zwillingsstudie im Rahmen des 42. internationalen Zwillingstreffen in Wagrain-Kleinarl“

Datum: 23.04.2026, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Paracelsus Medizinische Privatuniversität, Haus C

Strubergasse 22

5020 Salzburg

Österreich

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