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Vom Saatgut bis zum Produkt: Amway stellt eigenes Amway Tracing Tool vor

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Puchheim (ots)

Vom Saatgut bis zum Produkt: Amway stellt eigenes Amway Tracing Tool vor

Von der Herkunft der Inhaltsstoffe über die Entwicklungs- und Testphase bis hin zur Verpackung: Die neue digitale Plattform bietet für jeden Schritt Einblicke in die Herstellung.

Nachvollziehbar wird der gesamte Weg eines Inhaltsstoffs vom Beginn der Lieferkette bis zum Endprodukt.

Amway, das weltweit größte Direktvertriebsunternehmen[1], hat die Einführung des Amway Tracing Tool in Deutschland angekündigt. Die interaktive, mobile Plattform ermöglicht es Verbrauchern, die gesamte Reise verschiedener Amway-Produkte nachzuvollziehen, vom Saatgut bis zum fertigen Nahrungsergänzungsmittel oder Hautpflegeprodukt.

Bei Amway hat Transparenz eine langjährige Tradition. Seit der Gründung im Jahr 1959 verfolgt das Unternehmen den Weg seiner Pflanzeninhaltsstoffe vom Anbau auf Amway-eigenen Farmen und zertifizierten Partnerbetrieben bis hin zum fertigen Produkt. In jeder Phase gelten strenge wissenschaftliche und Qualitätsstandards. Amway-Wissenschaftler führen umfassende Sicherheitsbewertungen für Pflanzeninhaltsstoffe durch, bei denen sie Ressourcen von führenden Gesundheitsbehörden und internationalen wissenschaftlichen Prüfungsgremien einsetzen.

"Verbraucher fragen heute genauer nach, woher ein Produkt kommt und wie es entsteht", sagt Ahmed Shehata, Chief Marketing Officer bei Amway ESAN (Europa, Südafrika, Australien und Neuseeland). "Mit dem Amway Tracing Tool geben wir unseren Amway-Geschäftspartnern und ihren Kunden in der ESAN-Region die Details an die Hand, die jeden Schritt unseres Produktentwicklungsprozesses sichtbar machen. Das ist die Grundlage für fundierte Entscheidungen."

Dieses Qualitätsbewusstsein setzt sich auch heute fort: auf Tausenden Hektar zertifizierter ökologischer Landwirtschaftsflächen von Amway in den USA, Mexiko und Brasilien sowie auf Partnerfarmen weltweit[2]. Alle Betriebe, die für Amway pflanzliche Inhaltsstoffe anbauen, müssen strenge Sichtbarkeits- und Qualitätspraktiken einhalten. Über den gesamten Lebenszyklus dieser Pflanzen werden detaillierte Aufzeichnungen geführt, von der Aussaat der Samen bis hin zur Ernte, mit Datum und verantwortlicher Person. So erhält jede von Nutrilite angebaute Pflanze eine "Geburtsurkunde", die ihre Geschichte von der Farm bis zum Endprodukt dokumentiert.

Transparenz von der Wissenschaft bis zur Fertigung

Mit dem Amway Tracing Tool erhalten Kunden direkten Zugang zu Wissenschaft, Beschaffung und Fertigung ausgewählter Nutrilite(TM) und Artistry(TM) Produkte.

Mit dieser neuen Plattform können Benutzer schnell und einfach die fünf wichtigsten Phasen der Produktherstellung erkunden:

Wissenschaft: Amway verfolgt Inhaltsstoffe über ausgiebige wissenschaftliche Forschung und detaillierte Dokumentation an ihre Lieferanten zurück. Inhaltsstoffe: Wichtige Inhaltsstoffe werden sorgfältig ausgewählt und bezogen, wobei ihre Herkunft und ihre Anbaubedingungen genau protokolliert werden. Produktion: Produkte werden weltweit gefertigt, mit rückverfolgbaren Prozessen vom Rohstoff bis hin zur Endverpackung. Sicherheitsprüfungen und Kontrollen: Jede Charge wird strengen Tests unterworfen, bevor sie freigegeben wird. Amway führt jährlich rund 30.000 Qualitätstests durch, zusätzlich zu 12.000 bis 14.000 Tests in den Verpackungslaboren. Verpackung und Entsorgung: Sorgfältiges und umweltbewusstes Verpackungsdesign.

Ein interaktives Erlebnis

Erstmals bündelt Amway transparente Produktinformationen mehrerer Marken auf einer einheitlichen digitalen Plattform. Zum Start wählen Benutzer einfach ein präsentiertes Produkt aus einer Dropdownliste aus. In einer Reihe von Schritten erhalten sie dann detaillierte Informationen über die Herstellung des Produkts, einschließlich Wissenschaft, Inhaltsstoffe, Produktionsstandorte und Verpackung. Eine interaktive Karte zeigt, wo die einzelnen Phasen stattfinden, und macht die Reise der Inhaltsstoffe und die Produktentwicklung nachvollziehbar. Zudem wird Amways Engagement für saubere, sichere, hochwertige und verantwortungsvoll hergestellte Produkte unterstrichen.

Das Amway Tracing Tool ist gegenwärtig in Deutschland, Australien, Irland, Italien, Neuseeland, Österreich, Polen, Rumänien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Türkei, Ungarn und im Vereinigten Königreich verfügbar.

Das Amway Tracing Tool ist hier zu finden: Amway Tracing Tool.

Weitere Informationen und Bildmaterial finden Sie hier: https://we.tl/t-NSqxBhR1dXeb5Wnw

Über Amway

Amway ist ein Direktvertriebsunternehmen, das sich dafür einsetzt, Menschen in mehr als 100 Ländern und Regionen der Welt zu einem besseren Leben zu verhelfen. Zu den meistverkauften Marken von Amway gehören Nutrilite(TM), Artistry(TM), eSpring(TM) und XS(TM) - die alle exklusiv von Amway Geschäftspartnern vertrieben werden. Amway ist das weltweit führende Direktvertriebsunternehmen, laut der Global 100-Liste 2026 von Direct Selling News[3]. Für Nachrichten zum Unternehmen besuchen Sie https://news.amway.eu

[1] https://www.directsellingnews.com/global-100-lists/

[2] Gemäß Richtlinien des US-Landwirtschaftsministeriums und brasilianischem und mexikanischem Recht. Unsere Farm in Washington ist gemäß der Öko-Verordnung US-ORG-058 des US-Landwirtschaftsministeriums zertifiziert. Unsere Farm in Mexiko ist gemäß der mexikanischen Öko-Verordnung OTCO zertifiziert. Unsere Farm in Brasilien ist gemäß des Regenerative Organic Certified® Framework von Ecocert Environment zertifiziert.

[3] https://www.directsellingnews.com/global-100-lists/

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